Catalunya monitorizará con IA los 800.000 vehículos que pasan a diario por 326 kilómetros en el área de Barcelona

En los próximos tres años, el Govern desarrollará una nueva herramienta que debe mejorar la planificación y la gestión del tráfico en la red viaria interurbana que rodea Barcelona. Se trata de un gemelo digital, una réplica virtual de estos 326 kilómetros de las carreteras A2, B10, B20, B22, B23, C16, C17, C31, C32 y C58, que permite monitorizar en tiempo real cualquier incidencia, como una situación de emergencia, un accidente o una congestión de tráfico y así poder anticiparse y gestionar mejor la seguridad.

Para ello, el gemelo digital recibe información de las cámaras de tráfico, de los radares, de los dispositivos de velocidad variables, de los sensores digitales, de los operadores de tráfico públicos y privados, de elementos ambientales y de gestión de las vías que les suma los datos históricos, las incidencias y la accidentalidad. Con todo ello trabaja a tres niveles; con Inteligencia Artificial relacionando toda la información, con patrones e indicadores estadísticos y con programas informáticos de simulación real.

De esta forma, los gestores de la circulación obtienen numerosa información de lo que ocurre en cada momento en estos 326 kilómetros de carretera por los que pasan al día 800.000 vehículos, de los que un 11% son camiones pesados. A partir de los datos se puede actuar más rápido en caso de emergencia y preventivamente si se esperan retenciones o congestiones como en una operación salida, como por ejemplo anticiparse y poner un carril más de circulación en uno u otro sentido.

El proyecto lo desarrollan los departamentos de Territorio, de Interior y de Economía, junto con el Servei Català de Trànsit y se empezó a desarrollar en mayo pasado. La previsión es que esté totalmente operativo en 2029. Este gemelo digital tiene un coste de 7,1 millones de euros de los que un 40% se financia con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

En la presentación de esta herramienta la consellera de Interior, Núria Parlon, ha señalado que se trata de un "proyecto pionero que da un salto virtual" en la actuación "reactiva y preventiva" sobre el control del tráfico. Ha añadido que gracias a este gemelo digital se podrán "tomar las mejores de decisiones sobre siniestralidad e informar mejor a la población respecto a aglomeraciones".

En el mismo sentido, la consellera de Territorio Sílvia Paneque ha remarcado que este gemelo digital es un "punto de inflexión en la estrategia para la gestión de las carreteras" del Govern. También ha remarcado que la intención es ampliar esta forma de controlar las carreteras y la movilidad "de forma más segura, eficiente y sostenible".

Carreteras inteligentes

Este nuevo gemelo digital, que se irá poniendo en marcha de forma paulatina hasta 2029, también pretende integrar los sistemas tecnológicos que se encuentran dentro de cada uno de los vehículos junto con los dispositivos que el Govern quiere instalar en las carreteras.

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En este sentido, hace un mes, la Generalitat puso en marcha el programa de carreteras conectadas e inteligentes, del que forma parte el gemelo digital con una inversión prevista de 66,3 millones de euros hasta el 2030. La intención es que el año próximo unos 10 kilómetros de carreteras estén conectadas gracias a esta tecnología que interactúa entre la vía y el vehículo para ofrecer una mejor información durante la circulación.