"Para Bilbao tenemos más comodidad": los mensajes cifrados que ayudaron a destapar una trama de dos toneladas de cocaína

"Tenemos más comodidad para descargar en Bilbao". Este mensaje, interceptado en la aplicación de mensajería cifrada Sky ECC, utilizada habitualmente por narcotraficantes y ya inactiva, es una de las comunicaciones que fue clave para detener a los cuatro miembros de una banda criminal que trató de introducir 1.100 kilos de cocaína en el puerto de Bilbao y otros 980 kilos en el de Algeciras entre 2020 y 2022 y para que, posteriormente, la Audiencia Nacional les condenara a más de diez años de cárcel.

La Audiencia, en una sentencia dictada a finales del pasado mes de julio, ha dado por válidas las conversaciones obtenidas a través de la aplicación cifrada en el marco de una investigación internacional de las autoridades francesas, belgas y neerlandesas contra la plataforma. Esos mensajes permitieron vincular a los investigados tanto con las sociedades mercantiles utilizadas para importar los contenedores en los que se ocultaba la droga —que se presentaban como empresas dedicadas a traer fruta desde Sudamérica— como con los proveedores internacionales de la droga.

Pese a dar por válidas esas conversaciones, la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional advierte de que los mensajes no pueden constituir por sí solos la única prueba de cargo. Así lo señala en la sentencia que resuelve los recursos contra un fallo anterior, de marzo de 2026, en el que los acusados fueron condenados a penas inferiores.

Droga en una contenedor de bananas

La resolución judicial considera acreditado que, semanas antes de que el primer contenedor llegara a Bilbao en abril de 2020, uno de los acusados mantenía conversaciones con un interlocutor sobre las gestiones necesarias para introducir la mercancía. El 12 de febrero de 2020, este le trasladó la consigna de otro de los acusados, encargado de las gestiones aduaneras: "Para Bilbao tenemos más comodidad". Dos meses después, el 20 de abril, el contenedor de bananas procedente de Ecuador llegaba al puerto vizcaíno con más de una tonelada de cocaína siendo intervenido por la Agencia Tributaria en lo que se bautizó como la Operación Hammer.

Tras la incautación del contenedor en Bilbao, los mensajes de Sky ECC reflejan que los implicados empezaron a buscar una alternativa. En mayo de 2020 hablan de "mover Senespa" y, pocos días después, el principal acusado facilitó a uno de sus interlocutores los datos de la empresa Senespa Global Company, además de intercambiar mensajes relacionados con otra de las acusadas. La Sala considera especialmente significativa esta secuencia, ya que Senespa aparecería después vinculada al siguiente cargamento.

El siguiente envío fue interceptado en septiembre de 2021 en el puerto de Algeciras, con 978,9 kilos de cocaína. Para la Audiencia, las conversaciones de Sky ECC permiten establecer la continuidad entre las distintas operaciones y ayudan a demostrar que los acusados no eran meros responsables de empresas importadoras, sino que formaban parte de una estructura organizada para introducir cocaína en España.

Servidores intervenidos

La aplicación, cuyos servidores fueron intervenidos por autorización de un juez francés en junio de 2019, también fue fundamental para identificar a los usuarios de los teléfonos cifrados. Sky ECC se presentaba como un sistema de comunicaciones especialmente protegido frente a las intervenciones policiales. Según la sentencia, los terminales se adquirían clandestinamente, incluso mediante contactos realizados a través de un folleto y pagando en efectivo y sin identificar al comprador. Los teléfonos disponían de una interfaz oculta para acceder a las funciones cifradas y utilizaban cifrado de extremo a extremo.

Los investigadores no se limitaron a atribuir las conversaciones a los investigados por el contenido de los mensajes, sino que utilizaron otros elementos, como localizaciones de los terminales, coincidencias con vuelos realizados por los sospechosos, domicilios y referencias personales contenidas en las propias conversaciones.

Los mensajes, además, encontraron respaldo en pruebas obtenidas por otras vías. En registros policiales aparecieron agendas con anotaciones sobre empresas, contenedores y fechas que coincidían con información que había circulado en las conversaciones de Sky ECC. La Sala destaca precisamente esa coincidencia entre los chats, la documentación empresarial, los movimientos de los contenedores y las incautaciones de droga.

La sentencia, sin embargo, introduce un límite importante sobre el valor de estas comunicaciones: Sky ECC no puede utilizarse como única prueba para condenar. Las defensas habían cuestionado la legalidad de la intervención de la plataforma y, especialmente, el hecho de que las autoridades francesas no hubieran revelado todos los detalles técnicos de cómo consiguieron acceder a las comunicaciones.

La Audiencia considera que estas circunstancias no obligan a excluir los mensajes del procedimiento porque la información obtenida a través de Sky ECC queda corroborada por numerosas pruebas independientes. Para la Sala, las comunicaciones sirven para evidenciar las conexiones internacionales con los suministradores de cocaína y para confirmar elementos que ya habían aparecido durante la investigación. De la sentencia se desprende que Sky ECC no fue la prueba que por sí sola llevó a la condena, pero sí el hilo que permitió unir las distintas piezas de la investigación: los acusados, las empresas, los contactos internacionales, los puertos y los contenedores.