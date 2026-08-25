Casi 9.600 mensajes de odio detectados en las redes durante la entrada masiva en Ceuta

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) detectó en solo dos días un total de 9.590 mensajes de odio en las redes sociales en contra la entrada masiva del 30 y 31 de julio de migrantes en Ceuta, cifrada por el Gobierno en unas 80.000 personas.

Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, este "pico" de mensajes de odio ligado a la crisis migratoria ha impulsado el repunte de publicaciones discriminatorias en redes durante el mes de julio, con 57.406 contenidos de odio frente a los 40.800 de junio.

El boletín mensual destaca que las personas procedentes del norte de África continúan siendo el principal grupo diana del discurso de odio detectado en redes sociales durante julio, concentrando el 68% de los contenidos analizados.

Por su parte, los mensajes dirigidos a la categoría genérica de personas inmigrantes representaron el 19% del total de mensajes monitorizados, algo superior a los referidos a las personas musulmanas, con el 16% de los contenidos detectados, cinco puntos porcentuales más que el mes anterior. Los mensajes dirigidos a las personas afrodescendientes y latinoamericanas representaron el 10% y el 7%, respectivamente.

La inseguridad ciudadana y el Mundial

Entre los principales episodios que generaron discurso de odio en julio, la inseguridad ciudadana concentró el 48% de los contenidos monitorizados. El boletín identifica narrativas que asocian de forma generalizada la delincuencia con las personas migrantes.

Además de la inseguridad, el ámbito deportivo concentró otro 34% de los contenidos analizados. La celebración del Mundial de Fútbol dio lugar a la difusión de mensajes racistas, xenófobos e islamófobos dirigidos contra jugadores, selecciones nacionales y aficionados.

Por otro lado, las políticas públicas vinculadas a la migración concentraron el 17% de los contenidos analizados y los contenidos relacionados con agresiones sexuales representaron el 5% del total monitorizado, mientras que las referencias a terrorismo alcanzaron el 4% y las vinculadas a la llegada de embarcaciones, el 1%.

La deshumanización

El Oberaxe, adscrito a la Secretaría de Estado de Migraciones, también destaca que cuatro de cada diez mensajes son contenidos que deshumanizan o degradan gravemente a los grupos diana. Otro 38% se engloba en publicaciones de amenaza, en tanto que los mensajes que incitan a la expulsión alcanzaron el 15%, los que incitan a la violencia el 4%, los contenidos destinados a promover el descrédito supusieron el 2% y los que alaban a quienes atentan contra ellos, el 1%.

El informe también destaca que el 60% de los contenidos examinados utilizó un lenguaje agresivo explícito, caracterizado por insultos, amenazas y descalificaciones directas. El 34% recurrió a la ironía o el sarcasmo para difundir narrativas discriminatorias y un 33% incorporó imágenes, vídeos, memes o lenguaje codificado, formatos que aumentan la capacidad de difusión y dificultan su detección automática.

Mejora en la retirada de contenidos

El Oberaxe de julio subraya la mejora significativa en la retirada de contenidos de odio por parte de las plataformas digitales que eliminaron el 12% de los mensajes denunciados por usuarios normales, frente al 10% registrado en junio.

Asimismo, el 9% de los contenidos retirados fue eliminado durante las primeras 24 horas desde su notificación, mientras que un 1% adicional se retiró en las siguientes 48 horas y un 2% durante la primera semana.

La vía 'trusted flagger' (permite identificar y notificar contenido ilegal a las plataformas para que sea eliminado de forma rápida y eficiente) permitió retirar el 58% de los contenidos reportados, siete puntos porcentuales más que el mes anterior.