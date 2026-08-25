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Envejecimiento activo

Los séniors rompen mitos: el 75% cuida su alimentación y casi 6 de cada 10 hace deporte

Más de la mitad realiza chequeos preventivos, evita el alcohol y el tabaco, respeta el descanso y el 81% acude al médico menos de una vez al mes, según el 'VI Barómetro del Consumidor Sénior'

Los séniors se sienten al menos cinco años más jóvenes: salen para conocer gente y dan importancia al sexo

Un deportista senior hace flexiones

Un deportista senior hace flexiones / Freepik.

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Con el final del verano y la vuelta a la rutina, septiembre se convierte para muchas personas en el momento escogido para recuperar hábitos saludables, prestar más atención a la alimentación o retomar la actividad física. Sin embargo, para una parte importante de la población sénior (los mayores de 55 años), el cuidado personal no es únicamente un propósito estacional, sino una práctica incorporada a su vida cotidiana. Así lo refleja el ‘VI Barómetro del Consumidor Sénior’, elaborado por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre, cuyos datos desmontan algunos de los principales mitos asociados al envejecimiento, como el sedentarismo, el desinterés por el bienestar o el uso constante de los servicios sanitarios.

Mito 1: no cuidan su salud

Mito 1: no cuidan su salud

Existe la falsa creencia de que las personas mayores de 55 años descuidan su bienestar físico. Sin embargo, el barómetro demuestra lo contrario: el 75% cuida su alimentación y una parte importante mantiene hábitos saludables de forma constante. La mitad realiza chequeos médicos preventivos (53%)evita el consumo de alcohol y tabaco (53%) y respeta las horas de sueño (50%), lo que refleja una actitud preventiva hacia la salud, orientada no solo a tratar enfermedades, sino a anticiparse a ellas. Además, a medida que avanza la edad, aumenta el porcentaje de sénior que realizan estas acciones positivas para cuidarse.

Mito 2: No salen del médico

Mito 2: No salen del médico

Los datos cuestionan la idea de que los séniors acuden con mucha frecuencia al médico, ya que un 81% visita centros sanitarios menos de una vez al mes, lo que indica un uso relativamente bajo de los servicios sanitarios. Solamente el 1% acude todas las semanas. De hecho, aunque la frecuencia de las visitas médicas aumente a partir de los 70 años, la mayoría sigue acudiendo con poca frecuencia: un 75% lo hace menos de una vez al mes.

Mito 3: son sedentarios

Mito 3: son sedentarios

El sedentarismo es uno de los estereotipos más extendidos sobre el envejecimiento. Sin embargo, el estudio muestra que cerca de 6 de cada 10 sénior realizan ejercicio físico de forma habitual (57%). Un dato especialmente relevante teniendo en cuenta que el envejecimiento activo es una de las mejores estrategias para mejorar la calidad y la esperanza de vida. Y es que, según los especialistas, a medida que avanza la edad, la actividad física actúa como factor de protección y mantenimiento de la salud, el bienestar y la calidad de vida.

Mito 4: El bienestar emocional empeora con la edad

Mito 4: El bienestar emocional empeora con la edad

Existe la creencia errónea de que la felicidad disminuye con la edad. Sin embargo, los datos del ‘VI Barómetro del Consumidor Sénior’ apuntan en otra dirección: el 79% se declara bastante o muy feliz. Una percepción positiva que, incluso, mejora con los años. A ello se suma que 4 de cada 10 (38%) aseguran cuidar su salud emocional de forma activa y consciente, un porcentaje que se eleva al 43% entre los 60 y los 64 años. Además, la mayoría participa en actividades sociales (53%) y culturales (72%), lo que contribuye a reforzar su bienestar mental y emocional.

Mito 5: apenas usan la tecnología

Mito 5: apenas usan la tecnología

Se suele pensar que los mayores están alejados de la tecnología, especialmente en temas de salud. Sin embargo, el barómetro revela que cada vez más, los mayores de 55 años emplean herramientas digitales relacionadas con la salud, como la telemedicina (28%). Una cifra que incrementa 3 puntos porcentuales en comparación con la edición anterior del informe, lo que refleja un avance progresivo en el acceso a estas tecnologías. 

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No obstante, de los sénior que utilizan estas herramientas, el 67,8% lo hace de forma ocasional, lo que indica que aún no forman parte de los hábitos cotidianos de salud. En este sentido, Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre, indica que “los datos muestran una tendencia clara hacia la digitalización de la salud en la población sénior, pero evidencian que el reto no es solo aumentar el acceso, sino fomentar un uso más frecuente, autónomo y confiado”.

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