Madrid permite el acceso con tarjeta bancaria en todo su transporte público desde este junio

Madrid fue pionera en España y una de las primeras grandes urbes europeas en permitir el acceso al autobús pagando directamente con una tarjeta bancaria, primero con un programa piloto puesto en marcha en 2016 y la extensión a toda la red de autobuses urbanos en 2019. La incorporación de esta tecnología al metro se ha demorado bastante más, hasta junio de este año, pero con la plena incorporación de la red del metropolitano, en la Comunidad de Madrid se puede pagar el billete sencillo directamente, mediante el sistema 'contactless', en todas las modalidades de transporte público. Esta ha sido la cronología de implantación:

El programa piloto para implantar el pago con tarjeta bancaria 'contactless' como medio de acceso comenzó en junio de 2016 en las líneas 27 y Exprés Aeropuerto y el 30 de noviembre de 2019 finalizó la incorporación a toda la red de autobuses urbanos EMT Madrid. Tan solo basta con acercar la tarjeta al lector que hay en la entrada de los autobuses, al lado del conductor, esperar a que pite y después se puede acceder al vehículo. Posteriormente, en diciembre de 2024, comenzó a implantarse el servicio en los autobuses interurbanos. En primer lugar, en los vehículos que dan servicio a ciudades como El Escorial, Torrejón de Ardoz o Arganda del Rey hasta que en julio de 2025 se terminó de implantar la tecnología en todos los autobuses de la red interurbana.

En septiembre de 2021 comenzó, con el proyecto Cronos, la implantación del pago directo con tarjeta de crédito en los trenes de cercanías de la Comunidad de Madrid. En este caso, hay que pasar la tarjeta por los tornos a la entrada y la salida, para que el sistema calcule la tarifa a aplicar.

Pero el salto fundamental de la tecnología ha tenido lugar cuando la Comunidad de Madrid ha anunciado, el pasado mes de junio, la activación del pago directo con tarjeta en los tornos de todas las estaciones del metro, lo que permite acceder sin necesidad de adquirir el billete en las máquinas expendedoras ni comprar previamente la Tarjeta de Transporte Público. El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, en la presentación de la iniciativa indicó que el nuevo sistema "va a ser perfecto para usuarios eventuales, especialmente visitantes y turistas, y para cualquier otro ciudadano madrileño que no tenga tiempo de recargar, en un momento puntual, el abono transporte".

El siguiente paso que prevé dar la Comunidad de Madrid es la implantación de un sistema de pago inteligente basado en tecnología 'Account-Based Ticketing (ABT)', que ya se usa en otras ciudades europeas y permite calcular la tarifa más ventajosa para cada usuario, en función del total de los desplazamientos realizados, por lo que no será únicamente aplicable al billete sencillo cada vez que se viaje. Este modelo facilitará el acceso al metro, autobuses y cercanías mediante el uso directo de tarjetas bancarias, teléfonos móviles u otros dispositivos digitales, sin necesidad de utilizar una tarjeta física tradicional. El Gobierno regional prevé que entre en funcionamiento en el último trimestre de 2027.