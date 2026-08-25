Un influencer de comidas prueba un restaurante de Sevilla y se queda sin palabras con el tamaño de sus platos: "No tiene sentido"

"La verdad es que no tiene ninguna clase de sentido el tamaño de los platos de este restaurante". El creador de contenido Pablo Cabezali, conocido por su perfil en redes sociales 'Cenando con Pablo', donde viaja por el país probando los mejores establecimientos, se ha mostrado así de sorprendido tras probar los platos del restaurante Tekila, un establecimiento situado en la provincia de Sevilla en el que su tamaño, sus bajos precios y su sabor se ha convertido en su mayor tesoro.

Este restaurante mexicano cuenta con dos locales en el territorio hispalense, uno en Tomares y otro en Bormujos, y ha conseguido alzarse con el premio al Mejor taco de Andalucía tanto en 2024 como en este 2026.

El influencer 'Cenando con Pablo' visita el restaurante de Tomares

Ha sido a su establecimiento de Tomares al que ha acudido el conocido influencer, que ha visitado este restaurante "que lo está reventando en Sevilla" para comprobar si su calidad gastronómica está a la altura.

"En él podéis disfrutar de platos como, por ejemplo, estos nachos con los totopitos por 8,90 euros. Y luego la combinación que tú quieras, en mi caso, guacamole, jalapeño y pico de gallo", ha comenzado probando el creador de contenido, que ha señalado sobre este plato que "sabe bastante a queso y hay muy buena cantidad".

Nachos, chilaquiles y raciones para compartir en este restaurante de Sevilla

El tamaño de los platos ha sido uno de los primeros aspectos que ha sorprendido al creador de contenido, que ha afirmado: "La verdad es que no tiene ninguna clase de sentido el tamaño de los platos de este restaurante. O sea, ven acompañado o lo lamentarás".

En su degustación, Cabezali ha probado los chilaquiles, disponibles a 10,50 euros, con "totopos preparados en la casa, una salsa que me encanta, que es la de tomatillos verdes, pico de gallo, pollo y queso fresco".

Una amplia carta con platos enormes en este restaurante mexicano de Sevilla

"Es too much para dos, esto es un plato para no sé cuantos", ha vuelto a recalcar el creador de contenido.

Tras esto, ha probado su enchilada de flor de calabaza, que tiene un precio de 15.50 euros, sus tacos de alambre, por 14,90 euros, los tacos 'chilangos', a 16,90 euros, con bistec de ternera, guacamole, pico de gallo y cebolla; los tacos de carnitas, a 14,50 euros, y el queso fundido arranchera, por el mismo precio.

Un mexicano "de alto nivel" por sabor, precio y autenticidad

"Los veo muy auténticos", ha recalcado el creador de contenido, que ha afirmado que, en este negocio, la mayoría de sus platos llevan una gran "capa de queso". "Parece que el queso es barra libre en este restaurante", ha indicado asombrado.

Por todo ello, ha asegurado que este restaurante mexicano es "de alto nivel" gracias a su calidad gastronómica, su tamaño, precio y autenticidad.

Horario y ubicación del restaurante mexicano en Tomares y Bormujos

Un restaurante que se puede visitar en Tomares en la calle Pastora Imperio número 33 de martes a jueves de 14.00 a 16.30 horas y de 21.00 a 23.30 horas, viernes y sábado de 14.00 a 17.00 horas y de 21.00 a 00.00 horas, y domingo de 14.00 a 17.00 horas y de 21.00 a 23.30 horas, mientras que los lunes permanece cerrado.

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En el caso de Bormujos, el restaurante se sitúa en la calle Pablo Coso Calero Maestro Nacional número 95 y está abierto de martes a jueves de 14.00 a 16.30 horas y de 21.00 a 23.30 horas, y viernes y sábado en el mismo horario salvo el cierre, que se extiende hasta las 00.30 horas. Los domingos y lunes, por su parte, permanece cerrado.

Fuente: El Correo de Andalucía