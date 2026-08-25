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Movilidad ferroviaria

El incendio de Collserola obliga a los trenes de la R4 de Rodalies a no parar en la estación de Torre Baró

Renfe ha tomado la decisión a petición de los bomberos por la presencia de humo en la zona

El incendio en Collserola obliga a desalojar a vecinos de Torre Baró y a confinar cerca de 15.000 vecinos de Barcelona

Inquietud entre los vecinos confinados por el fuego de Collserola: “Nunca habíamos vivido un incendio como este”

Imágenes del Incendio que recorre la sierra de Collserola

Imágenes del Incendio que recorre la sierra de Collserola / Jordi Otix

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Pau Lizana Manuel

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Barcelona
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El fuego proclamado esta tarde en el norte de la sierra de Collserola, cerca del barrio de les Roquetes, ha afectado a la circulación de los trenes de la R4, que bordean el monte entre las estaciones de Torre Baró y Montcada Bifurcació. Así, los trenes de la línea más larga de Rodalies no se detienen en la estación de Torre Baró, aunque mantienen su trayecto habitual sin más alteraciones (Sant Vicenç de Calders-Manresa).

Fuentes de Renfe aseguran que la decisión se ha tomado a petición de los Bombers de Barcelona y de la Generalitat por la presencia de humo en el entorno de la estación y para evitar posibles intoxicaciones. Las vías, han asegurado las mismas voces, siguen lo suficientemente alejadas de las vías como para tener que interrumpir el servicio.

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El anuncio ha generado a primera hora de la tarde cierta confusión ya que las cuentas de las redes sociales de Adif anunciaban que la línea sí que estaba interrumpida entre Torre Baró y Montcada Bifurcació. Sin embargo, tal corte no se ha producido en ningún momento.

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