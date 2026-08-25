El Govern reconoce su preocupación por el boicot a salidas y colonias de más de 1.300 centros a dos semanas del inicio de curso

A escasas dos semanas para el inicio de curso, la portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha asegurado este martes que el Govern "está trabajando" para un inicio del curso escolar "con la máxima normalidad posible", ante la convocatoria de huelga de profesores convocada para el 8 de septiembre -y después de que la portavoz del sindicato mayoritaria asegurara este lunes que hace un mes y medio que no se reúnen con ningún agente negociador- y después de la "incidencia" que invalida a los resultados de las pruebas PISA en Catalunya por un exceso de alumnos exentos (no hicieron las pruebas más de un 23% de los alumnados llamados a hacerlas mientras el máximo permitido por la OCDE es el 5%).

En rueda de prensa este martes, tras la primera reunión del Consell Executiu del curso político, Paneque ha asegurado que la consellera de Educación, Esther Niubó, comparecerá en los próximos días y explicará "con todo detalle" el despliegue del acuerdo al que llegó el Govern con algunos sindicatos y que posteriormente no fue ratificado por los docentes del sindicato Ustec [convocantes junto a la CGT y la Intersindical de las nuevas huelgas] tras ser rechazado en una consulta por el 65% de los docentes.

"Ya hubo una negociación"

Paneque ha subrayado que este curso contará con recursos "extraordinarios" gracias a la aplicación de este acuerdo, y ha defendido que ya hubo una negociación sindical que permitió alcanzar este pacto, que se firmó pero no se ratificó, al ser preguntada por los motivos por los que el Govern no se ha reunido con Ustec desde el 13 de julio.

Paneque ha mostrado la "preocupación" del Govern por la decisión de miles de docentes de no participar o acompañar al alumnado en las salidas educativas o colonias, como medida de protesta para exigir una mejora de sus condiciones laborales. La campaña 'Aturem les sortides i les colònies' suma ya más de 1.300 adhesiones de escuelas e institutos públicos; cuestión que preocupa enormemente a las familias, que ven con perplejidad como esta medida de presión docente lleva meses sobre la mesa sin que el Govern parezca mover ficha (más allá de los anunciados 50 euros por noche rechazados por los sindicatos por "totalmente insuficientes"). La portavoz se ha remitido a las explicaciones que dará próximamente Niubó, en las que, ha asegurado, trasladará "si puede haber alguna otra mejora que pueda hacer que esta situación se revierta", ya que "forma parte de la oferta educativa de muchas escuelas".

Si el Departament no aborda la cuestión de las salidas y las colonias, los agentes privados entrarán en la escuela a hacer el trabajo que tendría que hacer la Administración, avanzando en la privatización del sistema Lidón Gasull — Directora de la aFFaC

Sobre esta cuestión, Lidón Gasull, directora de las Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Catalunya (aFFaC), que representa a más de 2.400 asociaciones de familias de centros públicos, alertaba este lunes en este diario de que las salidas y colonias escolares, antes plenamente integradas en la vida de los centros, están dejando de estarlo. Aunque la medida se ha utilizado como medida de presión, Gasull advierte de que, si el Departament no interviene, estas actividades podrían quedar en manos de iniciativas privadas, como ocurrió con los comedores escolares, lo que supondría "avanzar en la privatización del sistema". "Si el Departament sale de la gestión de las salidas y las colonias, será muy difícil darle la vuelta", concluye preocupada.

Explicaciones en breve

Sobre lo sucedido con la muestra de PISA -quién no comprobó que estaba mal hecha o quién ordenó que el alumnado con necesidades educativas no hiciera las pruebas-, cuestión que ha desencadenado una nueva crisis reputacional en una conselleria ya tocada, Paneque ha asegurado que Niubó también explicará en breve "en qué punto" se encuentra la investigación: "Se está a la espera de las explicaciones de lo que se conoce", ha añadido la portavoz del Govern, que ha insistido en que todavía no hay un informe cerrado sobre lo ocurrido.