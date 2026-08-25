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Verano

Carlos Llull, técnico en climatización, avisa del error de poner el aire acondicionado a 18 grados: "No enfría más deprisa"

"El compresor tendrá que seguir funcionando mucho más tiempo para intentar alcanzar una temperatura que, en muchas ocasiones, si siquiera resulta cómoda"

Los expertos en energía coinciden: el aire acondicionado puede consumir más de 20 veces que un ventilador

Siete de cada diez españoles evitan encender el aire acondicionado por miedo a la factura de la luz

Siete de cada diez españoles evitan encender el aire acondicionado por miedo a la factura de la luz / Europa Press

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O. Casado

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Con el calor que está haciendo en nuestro país estos meses de verano es muy habitual llegar a casa y querer que se enfríe en poco tiempo. Tiras de aire acondicionado y como estás muy agobiado lo enciedes y lo pones directamente a 18ºC. Lo que quieres es quitarte ese sofoco de inmediato pero cometes un grave error. Así lo explica el técnico en climatización Carlos Llull, en su canal de Youtube, junto a otros errores habituales que cometemos con estos aparatos: "Siento decirte que eso no funciona así", indica.

Llull asegura que un aparato de aire acondicionado no enfría una habitación más rápidamente por seleccionar una temperatura especialmente baja. Según explica,  “el compresor ya está trabajando prácticamente al máximo desde el momento en que detecta que la habitación está muy por encima de la temperatura programada. La única diferencia es que si lo programas a 18ºC, el equipo tendrá que seguir funcionando mucho más tiempo hasta intentar alcanzar una temperatura que, en muchas ocasiones, ni siquiera resulta cómoda”. 

Su recomendación para los meses de verano es apostar por una temperatura de entre 24 y 26 grados, un intervalo que, de acuerdo con su experiencia profesional, ofrece «un equilibrio muy bueno entre confort y consumo».

Otros errores habituales con el aire acondicionado

Según Lull, hay otros errores que en su día a día detecta que los usuarios cometemos cuando usamos estos aparatos. Son los siguientes:

Noticias relacionadas

  • Encender y apagar el aparato continuamente. Vuelves a obligar al compresor a trabajar con mucha intensidad.
  • No limpiar los filtros de polvo. Esto hace que el equipo mueva menos el aire, consuma más electricidad y pierda capacidad de refrigeración.
  • Elegir mal el equipo. Hay que tener en cuenta el tamaño de la estancia, la orientación de la vivienda, el aislamiento y las cargas térmicas.
  • No realizar el mantenimiento. Hay que revisar filtros, comprobar presiones, limpiar baterías, etc. para que el aparato dure más años.

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Fuente: Información

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