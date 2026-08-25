Verano
Carlos Llull, técnico en climatización, avisa del error de poner el aire acondicionado a 18 grados: "No enfría más deprisa"
"El compresor tendrá que seguir funcionando mucho más tiempo para intentar alcanzar una temperatura que, en muchas ocasiones, si siquiera resulta cómoda"
Los expertos en energía coinciden: el aire acondicionado puede consumir más de 20 veces que un ventilador
O. Casado
Con el calor que está haciendo en nuestro país estos meses de verano es muy habitual llegar a casa y querer que se enfríe en poco tiempo. Tiras de aire acondicionado y como estás muy agobiado lo enciedes y lo pones directamente a 18ºC. Lo que quieres es quitarte ese sofoco de inmediato pero cometes un grave error. Así lo explica el técnico en climatización Carlos Llull, en su canal de Youtube, junto a otros errores habituales que cometemos con estos aparatos: "Siento decirte que eso no funciona así", indica.
Llull asegura que un aparato de aire acondicionado no enfría una habitación más rápidamente por seleccionar una temperatura especialmente baja. Según explica, “el compresor ya está trabajando prácticamente al máximo desde el momento en que detecta que la habitación está muy por encima de la temperatura programada. La única diferencia es que si lo programas a 18ºC, el equipo tendrá que seguir funcionando mucho más tiempo hasta intentar alcanzar una temperatura que, en muchas ocasiones, ni siquiera resulta cómoda”.
Su recomendación para los meses de verano es apostar por una temperatura de entre 24 y 26 grados, un intervalo que, de acuerdo con su experiencia profesional, ofrece «un equilibrio muy bueno entre confort y consumo».
Otros errores habituales con el aire acondicionado
Según Lull, hay otros errores que en su día a día detecta que los usuarios cometemos cuando usamos estos aparatos. Son los siguientes:
- Encender y apagar el aparato continuamente. Vuelves a obligar al compresor a trabajar con mucha intensidad.
- No limpiar los filtros de polvo. Esto hace que el equipo mueva menos el aire, consuma más electricidad y pierda capacidad de refrigeración.
- Elegir mal el equipo. Hay que tener en cuenta el tamaño de la estancia, la orientación de la vivienda, el aislamiento y las cargas térmicas.
- No realizar el mantenimiento. Hay que revisar filtros, comprobar presiones, limpiar baterías, etc. para que el aparato dure más años.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: Información
- Las 'staycations', o cómo pasar vacaciones en tu ciudad: 'Me voy a un hotel con piscina y aire acondicionado, y ni tan mal
- Más de 160 identificados con 130 antecedentes en un dispositivo contra la multirreincidencia en Puigcerdà
- Una empresa catalana de drones recibe la primera autorización en España para transportar sangre y medicinas en zonas pobladas
- Alex Tensso, camionero: 'Así paso la noche cuando no he hecho los deberes y no he parado a tiempo
- Terremoto hoy en Granada: última hora en directo
- Lluvia en Catalunya, hoy en directo: última hora del tiempo y las fuertes precipitaciones en el Baix Penedès y el litoral de Tarragona
- El Alt Empordà, el 'blindado' de Catalunya ante el aumento de días de las olas de calor hasta 2050
- Los veranos de calor extremo no han tocado techo: el cambio climático amenaza con dejar máximas de 50 grados en 2050 (o antes) en España