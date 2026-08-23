Un herido crítico tras la caída de un muro en Roda de Berà

Uno de los tres heridos por la caída de un muro en el Passeig Marítim de Roda de Berà (Tarragonès) esta madrugada se encuentra en estado crítico. Así lo ha informado el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) de la Generalitat, que ha añadido que las tres personas atendidas han sido trasladadas a centros médicos.

El herido crítico por la caída de un muro, en un accidente que se ha producido a causa de la fuerte tormenta que azota al sur de Catalunya, ha sido trasladado al Hospital Joan XXIII de Tarragona. Al mismo centro ha sido llevado otro herido, que se encuentra grave. El tercer afectado por el accidente, en estado menos grave, ha sido trasladado al Hospital de Santa Tecla, también en la capital tarraconense.

El SEM ha activado a tres ambulancias y un equipo conjunto de Emergències y Bombers para atender a los tres heridos.

Las fuertes lluvias en el Baix Penedès y el norte del Tarragonès han obligado también a desalojar el camping Arc de Berà de Roda de Berà y también una discoteca de El Vendrell. Un autobús se ha llevado a un centenar de jóvenes hacia la escuela Pla de Mar, donde se ha abierto un centro de acogida. También se han montado centros en el polideportivo de Roda de Berà y en el casal municipal de Creixell. Estos son los tres municipios más afectados por las lluvias, junto a Torredembarra.

El teléfono 112 ha recibido cerca de 700 llamadas. Los Bomberos atendieron 192 avisos durante la noche. En El Vendrell, la parte más afectada es la fachada marítima, con inundaciones de bajos. El agua ha entrado en los vestíbulos de algunos hoteles.

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El alcalde de El Vendrell, Kenneth Martínez, ha explicado que ha sido una "noche muy larga", ya que empezó a llover fuerte sobre las doce, aunque posteriormente la tormenta cesó. Entre la una y las cuatro de la madrugada las precipitaciones han continuado de forma muy intensa, hasta acumularse más de 130 litros. Según el alcalde, toda la franja marítima, con sus rieras, ha quedado "desbordada". Contactado por ACN, el edil ha explicado que en la zona de la playa, la acumulación de agua ya se había solucionado, pero quedaban muchas calles con charcos y coches atrapados.