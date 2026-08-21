El VII IBIZA WELLNESS WEEKEND 2026 reúne a grandes talentos del bienestar y la sostenibilidad

El encuentro de este año se celebrará el 16, 17 y 18 de octubre y las sedes elegidas son los municipios de Sant Joan de Labritja y Santa Eularia des Ríu, el Palacio de Congresos de Ibiza, el Agroturismo Ca Na Xica y la finca regenerativa Juntos Farm.

Este gran evento está organizado por Fomento del Turismo de la isla de Ibiza y su Club de Turismo de Salud y Bienestar Ibiza Health & Beauty, financiado por el Consell Insular d’Eivissa y el apoyo de diversos colaboradores como los Ayuntamientos sede, la naviera Trasmapi, Decathlon Ibiza, el coche oficial Jeep – Terrenauto y el partner tecnológico OWQLO.

Su objetivo es promover un turismo de bienestar y sostenible en la isla, combinando un gran número de actividades 360º en torno a un estilo de vida saludable: deporte, alimentación, desarrollo personal, sostenibilidad medioambiental y cultural y ocio saludable.

Más información, entradas y Packs con Hotel en: www.ibizahealthandbeauty.com/eventos / Andrea Rivi

En la presente edición contaremos con grandes talentos: Crys Dyaz (deportista de élite), Vela Wellness (Yoga & Barre), las Hermanas de León (pilates y HIIT), Nena Plants Flow (uso de las plantas), Joaquín Caserza (humor y desarrollo personal), Elsa Punset (inteligencia emocional), Mago More (emprendimiento), The Breath Act® (respiración y neurociencia), Pablo Carrizo (Chef de Salvia), Paco de la Fuente (Coach), Paula Dolcet (Yoga Jungle), Suco® (meditación y static dance), Sandra Bernardo (música en vivo)… ¡y muchas más sorpresas!

El programa de este año incluirá: VIERNES 16: Bienvenida centrada en la cultura local con representación teatral en torno a la mitología de “Tanit” y una degustación de producto local, en el pueblo de Sant Joan.

con representación teatral en torno a la mitología de “Tanit” y una degustación de producto local, en el pueblo de SÁBADO 17 (MAÑANA): Outdoor Activities & Talleres en la finca de Juntos Farm: actividades como ebikes, mindful trekking, meharis eléctricos, talleres de sahumerios, gastro y en el huerto.

en la finca de SÁBADO 17 (TARDE):Big Masterclass en el Palacio de Congresos de Ibiza con los talentos “embajadores”: Joaquin Caserza, Elsa Punset, Mago More, Paco de la Fuente y The Breath Act®.

con los talentos “embajadores”: DOMINGO 18: JORNADA DE MASTERCLASSES en Agroturismo Ca Na Xica y su Restaurante Salvia, centrada en la educación de hábitos saludables y un cierre musical especial: Crys Dyaz, Sheila y Tamara de León, Vela Wellness, Pablo Carrizo (Salvia), Nena Plants Flow, Mesa de Mujeres emprendedoras en regeneración, Suco® y Sandra bernardo.

Ibiza Wellness Weekend es un evento que apoya proyectos solidarios relacionados con la salud / Andrea Rivi

Wellness Market, arte, regalos y sorpresas

Este año el evento contará además con participación de marcas wellness colaboradoras Caraibi, Blosse, Glow Botánica by Hormon University, Ecocesta, Cupper, Abbot Kinney’s y AVEDA, entre otros. Además, el Ibiza Wellness Weekend es un evento que apoya proyectos solidarios relacionados con la salud, este año se dará apoyo al Proyecto Juntos (salud infantil) y la As. Elena Torres (investigación precoz contra el cáncer).

Así mismo, existen Packs especiales con hoteles, donde se incluye sin coste la entrada al festival. Hoteles como INVISA LA CALA, RIOMAR IBIZA, CA NA XICA Y AGUAS DE IBIZA. Más información, entradas y Packs con Hotel en: www.ibizahealthandbeauty.com/eventos

Está edición promete ser la más fuerte de todas, en un fin de semana lleno de experiencias únicas en el que aprender de los mejores talentos, cuidarnos, divertirnos y disfrutar de la magnífica Ibiza y la cultura mediterránea. Síguelos en sus redes @ibizahealthandbeauty, donde podrás ir conociendo más detalles.