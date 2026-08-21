Terremoto en Granada, en directo: última hora de las nuevas réplicas de seísmo esta madrugada

Un potente terremoto hizo temblar la tierra en Granada la madrugada del sábado pasado y desde entonces se han ido encadenando las réplicas. Los temblores han vuelto a asustar a la población este jueves, alcanzando 3,4 grados en la escala de Richter.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Mapa que muestra la localización del terremoto de Granada.

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Veinte seísmos se registraron este jueves Una veintena de terremotos se han sucedido a lo largo de este jueves, 20 de agosto, en el marco del episodio sísmico que atraviesa Granada capital y su área metropolitana. El mayor sobresalto ha tenido lugar a las 2,15 horas de la madrugada cuando un sismo de magnitud 3,4 mbLg y epicentro en Dílar ha llegado a despertar a algunos vecinos de varias localidades, si bien el temblor no ha tenido la intensidad y consecuencias de los dos de 4,8 Mw registrados en la madrugada del pasado sábado y en la mañana del martes.

Cinco nuevos terremotos marcan la madrugada en Granada, dos sentidos por la población El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado cinco terremotos durante la madrugada de este viernes en diferentes localidades de Granada, dos de ellos de 2,2 y 2,4 grados de magnitud y epicentro en Armilla y Ogíjares que han podido ser sentidos por la población. Según este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la actividad sísmica de la madrugada de este viernes se ha concentrado en Ogíjares y Armilla, aunque también se han repetido temblores en Alhendín y La Zubia.

Registrados dos nuevos seísmos de magnitud 2,2 y 2,4 en Armilla y Ogíjares El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado en la madrugada de este viernes dos seísmos de magnitudes 2,2 y 2,4 con epicentro en los municipios granadinos de Armilla y Ogíjares, respectivamente. El seísmo registrado en Armilla ha tenido lugar a las 4:05 horas, con una profundidad fijada en 0,0 kilómetros, según ha detallado el IGN en su página web. Una hora y 39 minutos después, a las 5:44 horas, se ha registrado el segundo seísmo, con epicentro en Ogíjares y también a una profundidad de 0,0 kilómetros. Estos nuevos terremotos se suman a la serie de seísmos registrados en la provincia de Granada desde el temblor de magnitud 5,0 que tuvo lugar a las 1:04 horas de la madrugada del pasado sábado, con epicentro en el municipio de Alhendín.

Moreno prevé la vuelta "en un cortísimo espacio de tiempo" de 600 desalojados de sus casas El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha indicado que espera "en un periodo cortísimo de tiempo a lo largo del día de hoy --este jueves--, previsiblemente ya puedan volver a sus hogares" las 600 personas desalojadas preventivamente de sus viviendas en el municipio granadino de Las Gabias a consecuencia de los efectos del episodio sísmico que vive La Vega de Granada.

Concluyen las labores de saneamiento de las principales calles de la capital afectadas por los seísmos El Ayuntamiento de Granada ha finalizado los trabajos de limpieza y retirada de materiales provocados por los desprendimientos registrados tras los últimos seísmos, con las calles afectadas ya despejadas y limpias tras el amplio dispositivo desplegado desde el primer movimiento sísmico.

Una investigadora apunta similitudes de la serie sísmica actual en Granada con las de 2021 en La Vega Granada y su área metropolitana asiste desde el pasado 14 de agosto a una serie sísmica que ha tenido su máxima expresión en dos terremotos de magnitud 4,8 Mw en el entorno de localidades como Alhendín, Gójar, Otura, Ogíjares o La Zubia. Las características de este episodio se asemejan al que también vivió este área geográfica en 2021 en otros pueblos de La Vega también próximos a la capital como Atarfe, Chauchina y Santa Fe.

La Alhambra mantiene su habitual ritmo de venta de entradas a pesar de la serie sísmica El conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife mantiene su habitual ritmo de venta de entradas a pesar de la serie sísmica que desde hace seis días afecta a la ciudad de Granada y su área metropolitana, La Vega de Granada. Tras su reapertura al público este pasado miércoles después de estar temporalmente cerrada durante la tarde del martes, el recinto ha vuelto a acoger el habitual fluido de turistas.

Granada, "deseosa de recuperar la normalidad" tras más de 400 inspecciones de edificios La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha confiado este jueves en que en los próximos días la ciudad vaya recuperando la "normalidad" tras la sucesión de terremotos y réplicas desde el pasado 15 de agosto. Para ello, se han intensificado las labores de limpieza y retirada de escombros por la caída de cornisasn y la revisión, por el momento, de más de 400 edificios sin graves daños estructurales.

Tres días de temblores El movimiento de magnitud 3,4 con epicentro en Dílar prolonga la actividad sísmica que comenzó el pasado sábado y suma tres días de temblores continuados en la provincia. Lea aquí la noticia completa.