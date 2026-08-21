Publicado en 'Neurology'
La terapia hormonal con estrógenos reduce el riesgo de demencia, según un estudio
La investigación ha analizado datos de más de 21.000 mujeres que han tomado estrógenos si bien en pautas diferentes a los estándares actuales
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EP
El uso de terapia hormonal durante la edad adulta se asocia con un menor riesgo de desarrollar demencia, según un estudio publicado en 'Neurology', la revista médica de la Academia Estadounidense de Neurología.
El ensayo ha analizado a mujeres que han utilizado terapia hormonal hace décadas, aunque con unas pautas de uso diferentes a las actuales, por lo que los resultados son informativos y podrían no ser aplicables a los estándares actuales. Las participantes tenían una edad media de 70 años, cuando actualmente la terapia hormonal se usa entre los 40 y los 50 años y suspende antes de los 60.
En total, el estudio ha analizado datos de 21.462 mujeres. De ellas, a 728 se les sometió a escáneres cerebrales o pruebas de biomarcadores mientras estaban vivas y a 2.959 participantes a autopsias tras su fallecimiento, a una edad promedio de 82 años, para detectar signos de la enfermedad de Alzheimer.
Del total de participantes, 1.953 recibieron terapia hormonal y 19.509 no. Los investigadores analizaron únicamente a las participantes que recibieron terapia solo con estrógenos, ya que estudios previos habían indicado que la terapia combinada de estrógenos y progestina podría aumentar el riesgo de demencia. En la práctica clínica habitual, la terapia solo con estrógenos se prescribe únicamente a quienes se han sometido a una histerectomía debido al riesgo de cáncer de endometrio.
Menos signos de enfermedad
Entre las participantes con autopsia, aquellas que habían recibido terapia hormonal presentaban menos signos de enfermedad de Alzheimer en el cerebro. La evaluación de la autopsia utilizó una puntuación compuesta que mide tres características distintivas de la enfermedad: placas de beta-amiloide, ovillos de tau y placas neuríticas, que son placas de amiloide rodeadas de células nerviosas dañadas.
De quienes recibieron terapia hormonal, el 18% no presentó signos de enfermedad de Alzheimer en el cerebro durante la autopsia, en comparación con el 10% de quienes no la recibieron. Asimismo, el 40% de las usuarias de terapia hormonal presentó los tres signos de la enfermedad de Alzheimer, en comparación con el 51% de quienes no la recibieron.
Tras ajustar los datos por edad, nivel educativo, genética, raza e hipertensión, los investigadores hallaron que los participantes que recibieron terapia hormonal tenían un 35% menos de probabilidades de presentar signos de enfermedad en la autopsia, en comparación con quienes no la recibieron.
Menos problemas de memoria
Por último, el uso de la terapia hormonal también se asoció con un 39% menos de probabilidades de recibir un diagnóstico clínico de demencia y un menor riesgo de presentar síntomas de problemas de memoria o deterioro de las capacidades funcionales.
"A pesar de estas limitaciones, nuestros hallazgos proporcionan evidencia de una asociación entre el uso de terapia hormonal solo con estrógenos durante la edad adulta tardía y mejores resultados en cuanto a la demencia y la salud cerebral", ha concluido la autora principal del estudio, Jennifer Bruno, de Stanford Medicine (EEUU).
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