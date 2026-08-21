Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El tiempoMeteocat lluviaCeutaSave Europe ActTemperaturas BarcelonaAlerta InuncatOla de calorBarcelonaTerremoto GranadaPortAventuraSant CugatDaniel Sancho
instagramlinkedin

En Murcia

Rescatan a un hombre de 74 años que ha estado tres días aturdido en su casa por un golpe calor

El rescate se ha producido gracias a que los vecinos alertaron a la Guardia Civil de que llevaban varios días sin verle

El calor deja ya 4.581 muertes prematuras en España, supera las de todo el verano de 2025 y amenaza con batir el récord de la serie

Agentes de la Guardia Civil, en una imagen de archivo.

Agentes de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. / Guardia Civil

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Murcia
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Guardia Civil ha rescatado a un hombre, de 74 años y nacionalidad británica, que ha permanecido tres días dentro de su domicilio, en Mazarrón (Murcia), tras sufrir un golpe de calor que lo ha mantenido aturdido. El hombre se encontraba en estado muy grave cuando fue encontrado.

La actuación se inició tras la denuncia de varios vecinos de la urbanización dónde reside el hombre, al que llevaban varios días sin ver. Al parecer, el hombre padece diabetes y sus vecinos temían por su estado de salud después de llevar varios días sin verlo.

Una patrulla se desplazó a la urbanización y, tras hablar con uno de los vecinos, quien les aseguró que el coche del hombre llevaba días estacionado en el mismo lugar sin moverse, los agentes decidieron forzar la mosquitera de una ventana de la vivienda y alcanzar unas llaves que, por suerte, abrieron la puerta principal.

Al entrar, los agentes examinaron la vivienda hasta localizarlo, en una estancia del piso superior, tendido en el suelo. La víctima, aunque tenía pulso, no respondía a la demanda de los guardias civiles que solicitaron de inmediato la presencia de una ambulancia. Los servicios médicos que acudieron al domicilio achacaron su estado a un posible golpe de calor que, al parecer, lo mantuvo entre dos y tres días aturdido y sin capacidad de respuesta.

Noticias relacionadas y más

La ambulancia lo trasladó urgentemente hasta el hospital Santa Lucía de Cartagena, donde ingresó muy grave, debatiéndose, durante unos días, entre la vida y la muerte. Ahora ya se encuentra en su casa, tras recuperarse en el centro sanitario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambio de tiempo en España: la llegada de un frente provoca un desplome de los termómetros y enciende avisos por lluvias
  2. Sentencia de Daniel Sancho, en directo | Última hora del veredicto del Tribunal de Phuket, en Tailandia, sobre los recursos presentados
  3. Denunciados el dueño de una masía de Bescanó y una constructora por verter 64 toneladas de residuos en una balsa de riego
  4. Tiempo en Catalunya hoy jueves: cambio brusco con tormentas y descenso de los termómetros después de otra noche asfixiante
  5. Última hora sobre el león de Toledo: helicóptero, drones y Guardia Civil buscan al animal tras un único avistamiento
  6. Los Mossos detienen al 'ocupa' de un piso en la calle Muntaner que amenazaba a los vecinos
  7. Muere un bañista en la playa de Levante de Cunit con bandera roja
  8. ¿Es la berberina un ‘Ozempic natural’? Esto es lo que dice la ciencia sobre su efecto para adelgazar

Rescatan a un hombre de 74 años que ha estado tres días aturdido en su casa por un golpe calor

Rescatan a un hombre de 74 años que ha estado tres días aturdido en su casa por un golpe calor

Nuevos cursos de catalán: la inscripción empieza el 14 de septiembre y habrá clases también para residentes en el extranjero

Nuevos cursos de catalán: la inscripción empieza el 14 de septiembre y habrá clases también para residentes en el extranjero

Jacinto Toryho, el zamorano que marcó el movimiento anarquista en la Barcelona de los años 30

Jacinto Toryho, el zamorano que marcó el movimiento anarquista en la Barcelona de los años 30

El alcalde de Tarragona conduce uno de los nuevos vehículos de la limpieza municipales

Detenidas cinco personas de dos organizaciones por tráfico ilícito de migrantes desde Ceuta a la península

Detenidas cinco personas de dos organizaciones por tráfico ilícito de migrantes desde Ceuta a la península

¿Servicio militar para los nacidos en 2008? El BOE aclara qué es lo que cambia realmente en España

Caen dos organizaciones de tráfico ilícito de migrantes desde Ceuta hasta la península

Caen dos organizaciones de tráfico ilícito de migrantes desde Ceuta hasta la península

Labores de limpieza en la playa de El Trampolín, en Ceuta