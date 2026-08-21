En Murcia
Rescatan a un hombre de 74 años que ha estado tres días aturdido en su casa por un golpe calor
El rescate se ha producido gracias a que los vecinos alertaron a la Guardia Civil de que llevaban varios días sin verle
El calor deja ya 4.581 muertes prematuras en España, supera las de todo el verano de 2025 y amenaza con batir el récord de la serie
EFE
La Guardia Civil ha rescatado a un hombre, de 74 años y nacionalidad británica, que ha permanecido tres días dentro de su domicilio, en Mazarrón (Murcia), tras sufrir un golpe de calor que lo ha mantenido aturdido. El hombre se encontraba en estado muy grave cuando fue encontrado.
La actuación se inició tras la denuncia de varios vecinos de la urbanización dónde reside el hombre, al que llevaban varios días sin ver. Al parecer, el hombre padece diabetes y sus vecinos temían por su estado de salud después de llevar varios días sin verlo.
Una patrulla se desplazó a la urbanización y, tras hablar con uno de los vecinos, quien les aseguró que el coche del hombre llevaba días estacionado en el mismo lugar sin moverse, los agentes decidieron forzar la mosquitera de una ventana de la vivienda y alcanzar unas llaves que, por suerte, abrieron la puerta principal.
Al entrar, los agentes examinaron la vivienda hasta localizarlo, en una estancia del piso superior, tendido en el suelo. La víctima, aunque tenía pulso, no respondía a la demanda de los guardias civiles que solicitaron de inmediato la presencia de una ambulancia. Los servicios médicos que acudieron al domicilio achacaron su estado a un posible golpe de calor que, al parecer, lo mantuvo entre dos y tres días aturdido y sin capacidad de respuesta.
La ambulancia lo trasladó urgentemente hasta el hospital Santa Lucía de Cartagena, donde ingresó muy grave, debatiéndose, durante unos días, entre la vida y la muerte. Ahora ya se encuentra en su casa, tras recuperarse en el centro sanitario.
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