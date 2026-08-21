Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El tiempoMeteocat lluviaCeutaSave Europe ActTemperaturas BarcelonaAlerta InuncatOla de calorBarcelonaTerremoto GranadaPortAventuraSant CugatDaniel Sancho
instagramlinkedin

Ejército del Aire

Muere un subteniente del Ejército del Aire que estaba desplegado en Santiago en la lucha contra los incendios

El Ejército del Aire y del Espacio ha mostrado su "profundo dolor" por la pérdida de José Ángel Fernández y ha dado su pésame a su familia, amigos y compañeros.

Fallece un subteniente del Ejército del Aire que estaba desplegado en Santiago en la lucha contra los incendios

Fallece un subteniente del Ejército del Aire que estaba desplegado en Santiago en la lucha contra los incendios / EJÉRCITO DEL AIRE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El subteniente José Ángel Fernández del 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio ha fallecido mientras estaba destacado en Santiago en el marco de la campaña de lucha contra los incendios forestales.

En un mensaje publicado este viernes en la red social 'X', el Ejército del Aire y del Espacio ha mostrado su "profundo dolor" por la pérdida del subteniente Fernández y ha dado su pésame a su familia, amigos y compañeros.

También el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) y el Ejército de Tierra han trasladado sus condolencias por el fallecimiento del subteniente a través de la citada red social.

Noticias relacionadas

El 43 Grupo es la unidad del Ejército del Aire y del Espacio que se encarga de la extinción de incendios forestales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambio de tiempo en España: la llegada de un frente provoca un desplome de los termómetros y enciende avisos por lluvias
  2. Sentencia de Daniel Sancho, en directo | Última hora del veredicto del Tribunal de Phuket, en Tailandia, sobre los recursos presentados
  3. Denunciados el dueño de una masía de Bescanó y una constructora por verter 64 toneladas de residuos en una balsa de riego
  4. Tiempo en Catalunya hoy jueves: cambio brusco con tormentas y descenso de los termómetros después de otra noche asfixiante
  5. Última hora sobre el león de Toledo: helicóptero, drones y Guardia Civil buscan al animal tras un único avistamiento
  6. Los Mossos detienen al 'ocupa' de un piso en la calle Muntaner que amenazaba a los vecinos
  7. Muere un bañista en la playa de Levante de Cunit con bandera roja
  8. ¿Es la berberina un ‘Ozempic natural’? Esto es lo que dice la ciencia sobre su efecto para adelgazar

Muere un subteniente del Ejército del Aire que estaba desplegado en Santiago en la lucha contra los incendios

Eva Matsa, maestra, explica qué debe hacer un niño ante un ahogamiento: "La única forma de salvar a ese niño es gritar todo lo que pueda, no tiene nunca que ayudar a salir a ese niño"

Eva Matsa, maestra, explica qué debe hacer un niño ante un ahogamiento: "La única forma de salvar a ese niño es gritar todo lo que pueda, no tiene nunca que ayudar a salir a ese niño"

La sequía desvela el pasado sumergido del Danubio: desde embarcaciones de la II Guerra Mundial hasta un mamut de hace 10.000 años

La sequía desvela el pasado sumergido del Danubio: desde embarcaciones de la II Guerra Mundial hasta un mamut de hace 10.000 años

Sant Joan de Déu trata con cirugía los casos más graves de sudoración excesiva en adolescentes: "En clase se me resbalaba el boli de las manos"

Sant Joan de Déu trata con cirugía los casos más graves de sudoración excesiva en adolescentes: "En clase se me resbalaba el boli de las manos"

Los Bomberos atienden 135 avisos por las tormentas desde el mediodía del jueves en Catalunya, sin servicios destacados durante la noche

Los Bomberos atienden 135 avisos por las tormentas desde el mediodía del jueves en Catalunya, sin servicios destacados durante la noche

Hiperhidrosis: cuando sudar mucho no es solo culpa del calor veraniego

Europa podría triplicar la superficie afectada por incendios forestales a finales de siglo

Europa podría triplicar la superficie afectada por incendios forestales a finales de siglo

Las Hurdes deja atrás las horas más críticas y el operativo confía en estabilizar hoy el incendio

Las Hurdes deja atrás las horas más críticas y el operativo confía en estabilizar hoy el incendio