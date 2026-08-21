Fuerzas armadas
¿Servicio militar para los nacidos en 2008? El BOE aclara qué es lo que cambia realmente en España
La llamada 'mili' obligatoria quedó suspendida hace casi 25 años
Confirmado por el BOE: Servicio Militar voluntario para los jóvenes nacidos en 2007 y 2008
Encuesta: El 46% de los españoles apoyan reintroducir la mili obligatoria y el 54% lo rechaza
El debate sobre la vuelta del servicio militar ha recuperado fuerza en España a lo largo de los últimos meses. La llamada 'mili' quedó suspendida el 31 de diciembre de 2001, después de que el Gobierno adelantara un año la fecha inicialmente prevista para su suspensión y diera paso a unas Fuerzas Armadas formadas exclusivamente por militares profesionales.
Ahora, mientras crece la conversación sobre si España debería recuperar un modelo de servicio obligatorio, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una norma que afecta directamente a las Fuerzas Armadas y ha vuelto a poner el foco sobre los jóvenes que cumplen 18 años este 2026.
500 plazas a convocatoria pública
El Real Decreto 170/2026, de 4 de marzo, aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala de Oficiales de la Guardia Civil para este año. Entre ellas, el Gobierno autoriza un máximo de 500 plazas para acceder a la condición de reservista voluntario.
La propia norma establece que las plazas deberán cubrirse mediante una convocatoria pública y que los aspirantes tendrán que superar los correspondientes periodos de formación.
Mayoría de edad
La medida coincide con la llegada a la mayoría de edad de los nacidos en 2008. Por edad, estos jóvenes pueden optar a una futura convocatoria de reservistas voluntarios, siempre que cumplan los requisitos establecidos.
Sin embargo, el Real Decreto no establece ningún llamamiento obligatorio para esta generación: simplemente fija el número máximo de plazas que podrán ofertarse este año. De hecho, el propio texto diferencia entre la aprobación de las plazas y las convocatorias posteriores en las que se concretará el proceso de selección.
Cumplir determinados requisitos
La figura del reservista voluntario permite a ciudadanos que cumplen determinados requisitos, como tener nacionalidad española, una edad comprendida entre los 18 y los 57 años (según la categoría) y no estar inhabilitados legalmente, vincularse temporalmente con las Fuerzas Armadas.
Por tanto, el servicio militar obligatorio no se recupera con este Real Decreto. En su lugar, lo que contempla el BOE es la planificación anual de personal de las Fuerzas Armadas y, dentro de ella, una oferta de hasta 500 plazas para reservistas voluntarios.
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