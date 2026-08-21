El Govern impulsa un plan para mejorar los accesos a pueblos de comarcas de montaña y Aran (Lleida)

La Conselleria de Territori, Habitatge y Transició Ecològica de la Generalitat ha puesto en marcha la elaboración de un plan de mejora de los accesos a núcleos de población de las comarcas de montaña y Aran (Lleida) con la voluntad de ordenar la gestión de esta extensa red de carreteras y caminos de titularidad municipal, ha informado el departamento en un comunicado este viernes.

El plan identificará tramos críticos para priorizar, en colaboración con otras administraciones, el mantenimiento y la reparación de esta red, al mismo tiempo que se armonizarán las diversas subvenciones que conceden los entes públicos.

Este plan se enmarca en la Estrategia del Pirineo, un instrumento impulsado por la Generalitat para generar oportunidades para las personas que viven y trabajan en esta zona y que incluye una treintena de actuaciones, de las que 15 están impulsadas por la Conselleria de Territorio y el resto por parte de otros departamentos y organismos.

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha afirmado que tanto la Estrategia del Pirineo como la nueva Ley de alta montaña "forman parte del nuevo corpus legal y normativo que está desplegando el Govern para acompañar el desarrollo de las comarcas pirenaicas y del Aran, ayudarlas a afrontar y responder a los principales retos de nuestro tiempo y a convertirse en el escenario de los proyectos vitales de sus residentes".

Caminos

En el caso del Pirineo, un territorio con una orografía complicada y la población muy dispersa, los caminos constituyen la categoría más extensa de su red vial, pero no cuentan con un marco legal propio, a diferencia de las carreteras.

"Los caminos que dan acceso a la mayor parte de los núcleos son de titularidad municipal, de ayuntamientos a menudo pequeños y con pocos recursos, lo que dificulta que se hagan cargo de su mantenimiento ordinario y, aún más, de afrontar actuaciones urgentes en caso de fenómenos como deslizamientos o desprendimientos", ha destacado Paneque, que ha añadido que son cada vez más frecuentes en un escenario de cambio climático.

Por eso, el plan tiene como objetivo servir como marco consensuado entre todas las administraciones para priorizar y coordinar las actuaciones en la extensa red de caminos rodados, abordando tanto actuaciones de mantenimiento de la red vecinal como actuaciones de corrección de los efectos de fenómenos meteorológicos extraordinarios.

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El departamento, a través de la Dirección General de Políticas de Montaña, trabaja con el objetivo de ultimar el plan y poner en marcha los mecanismos de coordinación que se deriven del mismo en el año 2030, si bien ya se han iniciado las actuaciones previas para identificar y cartografiar la red vecinal de caminos rodados de uso público de comunicación entre núcleos habitados y de estos con la red de carreteras legalmente definida.