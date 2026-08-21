El tiempo hoy en Catalunya, en directo: última hora del aviso de Aemet y Meteocat por lluvias intensas, granizo y reventones termicos

Protecció Civil mantiene este jueves en prealerta el plan Inuncat ante el episodio de lluvias y ha informado de que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha intensificado la vigilancia ante la posibilidad de crecidas súbitas de carácter local en barrancos y rieras de la cuenca del Ebro.

El aviso llega mientras el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) mantiene activado un aviso por tiempo violento con un grado de peligro máximo de 6 sobre 6. La última actualización está vigente entre las 15.34 y las 17.34 horas y prevé la posibilidad de granizo de más de dos centímetros de diámetro, rachas de viento superiores a los 90 kilómetros por hora, reventones y tornados o mangas marinas.

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Abrimos un hilo informativo para seguir en directo la evolución de las tormentas.

El tiempo hoy: el Meteocat alerta de lluvias muy intensas al final del día La previsión del tiempo de hoy viernes te obligará a estar pendiente del cielo en todo momento del día. Catalunya encara una jornada en la que la atmósfera se mostrará más movida después de unos días propios de pleno agosto, con el calor todavía muy presente. Estos cambios no son extraños en la segunda quincena del mes, en que pueden alternarse jornadas tranquilas con tormentas y tiempo violento. Hoy será uno de esos días en los que la inestabilidad irá ganando protagonismo a medida que avance la jornada, según informa el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Consulte aquí la predicción completa.

Catalunya activa la alerta del Inuncat por lluvias muy intensas con más de 40 litros en media hora Protecció Civil ha activado la alerta del plan Inuncat ante el empeoramiento de las previsiones para las próximas horas y, especialmente, entre la tarde del viernes y la mañana del sábado. Meteocat prevé que puedan superarse los 40 l/m² en 30 minutos en puntos del litoral, prelitoral, Catalunya Central y el nordeste, con un grado máximo de peligro de 4 sobre 6. Además, podrían acumularse más de 60 l/m² en tres horas en sectores del litoral y prelitoral de Tarragona.

El fin de semana traerá menos calor, lluvias en el oeste y todavía inestabilidad Meteocat prevé que el sábado continúe el descenso de las temperaturas, mientras que la precipitación se concentrará principalmente en el oeste de Catalunya y también en el Pirineo y el sur. El domingo y el lunes los termómetros subirán ligeramente, aunque se mantendrá cierta inestabilidad, especialmente el lunes en el nordeste.

Las tormentas dejan hasta 58 litros por metro cuadrado y rachas de 104 km/h en la Comunitat Valenciana Las lluvias han dejado hasta las 19.30 horas 58 l/m² en Montaverner, 52,3 en Polinyà de Xúquer y 50,2 en Xàtiva, según AEMET. También se han superado los 40 litros en Algemesí (45), Bellús (43,8), Manuel (42,2), Carcaixent (40,4) y Ontinyent (40,2). El viento ha soplado con especial intensidad durante el episodio, con rachas de hasta 104 km/h en Carcaixent, 94 km/h en Polinyà de Xúquer, 72 en Xàtiva, 68 en Villena y Oliva, 63 en Castellfort y 62 en Miramar. También se han alcanzado los 61 km/h en Vinaròs y los 59 en el aeropuerto de València y en Sollana.

Levante-EMV Reventón húmedo en Valencia: "Volaban piedras por la carretera" La inestabilidad atmosférica que se está registrando en la provincia de Valencia está provocando reventones húmedos en ciudades como Alzira y Carcaixent, ambas en Valencia, donde se han registrado rachas de hasta 105 kilómetros por hora. Estos fenómenos están desencadenando fuertísimas rachas de vientos que están obligando a los vecinos a buscar refugio. Mireia y su pareja habían pensado aprovechar el día para ir a comer a Alzira. Han llegado a hacerlo, pero no sin susto. "Nos ha pillado el reventón térmico", explica ella. Asegura que, por el camino hasta allí, han podido ver "literalmente" cómo los techos de las casas "volaban". "Hemos tenido que meternos en el parking de una fábrica para resguardarnos de la tormenta, porque volaban piedras por la carretera", relata. Ahora, están ya a resguardo aunque después de vivir un episodio que no habían visto nunca antes con tanta virulencia. En Sumacàrcer (Valencia) se han registrado rachas de 149 kilómetros por hora. Siga leyendo aquí

Alertan de la posible formación de un ‘derecho’ en el mar Balear con violentas rachas de viento El meteorólogo Duncan Wingen advierte de que en las próximas horas podría formarse en el mar Balear un ‘derecho’, un sistema de tormentas con fuertes rachas de viento que atravesaría el Mediterráneo occidental hasta alcanzar las costas de Italia. El experto recuerda que un episodio similar se produjo el 18 de agosto de 2022.

Viernes de tormenta Según la previsión del Meteocat, durante la próxima madrugada se espera precipitación en el sector central del litoral y prelitoral, otros puntos de la mitad este y en el cuadrante noroeste. Durante la primera mitad de la mañana del viernes todavía puede quedar algún chubasco en puntos del cuadrante-noreste. A partir de media mañana se esperan aguaceros en el cuadrante noreste y otros puntos del Pirineo y Prepirineo. Con el paso de las horas también podrán afectar a puntos del prelitoral. De cara al anochecer las lluvias se restringirán al litoral y prelitoral sur. Serán de intensidad débil o moderada, si bien localmente podrán ser fuertes, sobre todo a partir de la noche en el litoral y prelitoral sur. La precipitación irá acompañada de tormenta. Se acumularán cantidades de precipitación entre escasas y poco abundantes, si bien localmente serán abundantes, sobre todo en puntos del litoral y prelitoral sur.

Tormenta en el Pirineo Sobre las diez de la noche se esperan chubascos en el Pirineo de Lleida, entrando por la Noguera y afectando al Pallars, Alta Ribagorça y Alt Urgell. En una entrevista en 3CatInfo, la subdirectora de Protección Civil, Imma Solé, ha asegurado que los fenómenos de tiempo violento no son generalizados: "Son puntuales, pero debemos estar alerta con nuestros desplazamientos." Explicó que "hay que vigilar las zonas inundables" porque una precipitación intensa "puede hacer crecer alguna riera, algún barranco, y que corra muy rápido el agua":

Paiporta trabaja en los imbornales para prevenir inundaciones ante el aviso naranja El Ayuntamiento de Paiporta ha reforzado las actuaciones preventivas ante el aviso naranja por lluvias tormentosas, con trabajos específicos en los imbornales de la vía pública para garantizar el correcto drenaje del agua en caso de precipitaciones intensas. Leer la noticia aquí.