Sentencia de Daniel Sancho, en directo | Última hora de la condena y el próximo veredicto del Tribunal en Tailandia

El Tribunal de Apelaciones de Phuket (Tailandia) aseguró este lunes a Efe que ya está lista la sentencia sobre los recursos presentados por el caso de Daniel Sancho, español condenado a cadena perpetua en el país asiático por el asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta.

EL PERIÓDICO abre un directo con las últimas noticias del veredicto del tribunal en Tailandia

Cómo funciona el convenio de traslado de presos entre Tailandia y España El convenio permite que un ciudadano español condenado en Tailandia pueda cumplir en España una pena ya impuesta allí, pero no es una extradición ni una revisión del juicio. Exige una sentencia firme, el consentimiento de ambos Estados y que se cumplan requisitos legales y penitenciarios tailandeses. Este escenario es uno de los que se podría abrir para Daniel Sancho una vez se conozca el fallo sobre su caso.

Daniel Sancho recibe cartas de amor en prisión Durante su estancia en la cárcel de Surat Thani, Daniel Sancho ha recibido numerosas cartas de personas que aseguran sentirse enamoradas o fascinadas por él. Este fenómeno se conoce como hibristofilia, una parafilia que describe la atracción sexual, romántica o emocional hacia personas que han cometido delitos graves, actos violentos o crímenes atroces, como asesinatos o violaciones. Los especialistas apuntan a distintos factores que pueden explicar la hibristofilia, entre ellos, el deseo de “salvar” o cambiar a esa persona, la fascinación por figuras peligrosas o la tendencia a idealizar a alguien a quien apenas se conoce.

Los cuatro posibles escenarios para el futuro de Daniel Sancho Mientras se espera la decisión del Tribunal tailandés sobre el recurso presentado por la defensa de Daniel Sancho, estas son las tres posibilidades que se plantean. En primer lugar, cabe la posibilidad de que se mantenga la pena actual, lo que obligaría a Sancho a cumplir la cadena perpetua. También podría producirse una reducción de la condena o, como planteó la defensa del español, ordenarse la repetición del juicio. Por último, el peor escenario para Sancho sería que se endureciera su condena actual.

Cuenta atrás para conocer la sentencia Cuenta atrás para conocer la decisión de la justicia tailandesa a los recursos presentados por la defensa de Daniel Sancho. La sentencia está redactada y el Tribunal de Apelaciones de Phuket (Tailandia) la envió hace 10 días. Todas las partes están a la espera.

Viajes de la embajada La embajada española realiza visitas periódicas obligatorias para vigilar que se respeten los derechos humanos básicos del detenido.

Próximos pasos legales Lectura pública: El Tribunal de Samui notificará formalmente la fecha para abrir el veredicto enviado desde Phuket. Recurso ante el Supremo: Ninguna de las dos partes está obligada a aceptar este fallo; ambas disponen de una última vía de apelación ante el Tribunal Supremo de Tailandia. Bloqueo del traslado a España: Hasta que no se agoten los recursos y la sentencia sea 100% firme, Sancho no puede iniciar los trámites para solicitar su traslado a cárceles españolas bajo los convenios bilaterales existentes. Actualmente continúa recluido en la prisión de Surat Thani.

¿Cuál es la postura de la acusación? La petición inicial de la acusación es que presentaron un recurso solicitando elevar el castigo a la pena de muerte, alegando la contundencia de las pruebas policiales. Actualmente, y según declaraciones de su abogado Juan Gonzalo Ospina a agencias de noticias, la familia confía plenamente en que el tribunal confirme y mantenga la cadena perpetua. Esto se debe a que los tribunales de apelación tailandeses suelen respaldar los dictámenes de primera instancia.

¿Cuál es la estrategia de la defensa? El equipo legal de Sancho solicita la celebración de una nueva vista o la repetición del juicio. Por ello, exigen la comparecencia de nuevos testigos que no pudieron declarar en el proceso inicial. Insisten en que la muerte de Edwin Arrieta no fue un asesinato premeditado, sino un accidente derivado de una pelea en la que Sancho se defendió.

¿Qué pasa con los plazos ahora? Los tribunales tailandeses perfilan la resolución definitiva, aunque todavía no se ha fijado una fecha exacta para la lectura de la decisión del tribunal de apelaciones.