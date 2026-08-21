Nuevos cursos de catalán: la inscripción empieza el 14 de septiembre y habrá clases también para residentes en el extranjero

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) abrirá la oferta de los cursos de catalán para el próximo año escolar del 14 al 21 de septiembre, según ha informado la Generalitat de Catalunya. El trámite se podrá hacer a través de la plataforma web y de manera presencial en cualquiera de los 143 puntos de atención distribuidos en Catalunya, pero para facilitar la continuidad de los alumnos que ya empezaron su formación el año pasado o anteriores, estos tendrán prioridad a la hora de inscribirse.

El turno preferente de los 3 niveles será el 14 y 15 de septiembre, mientras que el general será desde el 16 al 18 y el 21 de septiembre para los estudiantes que van desde el nivel A1 hasta el A2.1; desde el A2.2 hasta el C1 será 17, 18 y 21 de septiembre; y el C2 también será el día 21.

Aquellos que no hayan cursado antes en el CPNL tendrán que acreditar su nivel de catalán aportando un certificado oficial o con una prueba de nivel, que se podrá solicitar del 1 al 4 de septiembre.

Según indica el Govern, este nuevo curso consolida el incremento de demanda del curso 2025-26, que ofreció más de 6.000 cursos de catalán y cerca de 150.000 plazas.

Cursos para jóvenes en el extranjero

Asimismo, el Ejecutivo, a través del Institut Obert de Catalunya (IOC), ha impulsado una nueva edición de cursos en catalán para jóvenes de 12 a 17 años residentes en el extranjero con el objetivo de mejorar su competencia comunicativa oral y escrita y mantener el vínculo con la lengua y cultura catalanas, ha informado la Conselleria de Unión Europea y Acción Exterior en un comunicado este viernes.

El programa combina el aprendizaje autónomo y el acompañamiento docente y se adapta a los diferentes ritmos y disponibilidades horarias de los estudiantes, un hecho que facilita la participación de jóvenes residentes en cualquier parte del mundo.

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La matrícula es anual y las inscripciones se abrirán a partir del 18 de septiembre, aunque las personas interesadas ya pueden presentar su solicitud a través de la web del programa, mientras que el alumnado que ya participa deberá renovar la matrícula, aunque tiene garantizada la continuidad.