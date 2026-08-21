Catalunya activa la alerta Inuncat por el temporal de lluvias intensas

De alerta por fuerte calor a otra de lluvias intensas en unas horas en Catalunya. Protecció Civil ha activado en fase de alerta el plan Inuncat por el empeoramiento de la previsión de lluvias para los próximos días, que contempla la posibilidad de tormentas localmente importantes en buena parte de territorio catalán, sobre todo entre esta tarde hasta el sábado por la mañana.

A partir de este jueves empezó la debacle y se iniciaron los avisos por tiempo violento después de que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) activara la alerta de grado de peligro máximo de 6 sobre 6 frente a unos chubascos que pueden ir acompañados de piedra de más de dos centímetros de diámetro, rachas de viento superiores a los 90 kilómetros por hora, precipitaciones fuertes y tornados.

Sin embargo, pese a que las tormentas pasaron muy rápidamente de sud a norte y regaron buena parte de territorio catalán apenas hubo que lamentar incidentes. Los bomberos de la Generalitat recibieron una cincuentena de avisos en solo una hora (entre las cuatro y las cinco de la tarde) por las consecuencias de las fuertes lluvias con rachas de viento y zonas con granizo. Han realizado actuaciones para hacer saneamientos, retirar árboles caídos y mobiliario urbano, pequeñas inundaciones, etc. La mayor parte de los avisos fueron en el Vallès Occidental. Precisamente, en algunos puntos cayeron piedras de un tamaño inferior a dos centímetros.

A consecuencia del temporal y el mal estado del mar, Protecció Civil izó bandera roja y prohibió el baño en las playas de Levante, Capellans, Ponent, Larga y Cala Cangrejos de Salou, en Roda de Berà, Alcanar, Blanes y playas del Maresme.

Los responsables de Protecció Civil recordaron que se trataba de lluvias puntuales e instaron a alejarse de zonas inundables, como rieras o barrancos. En este sentido, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha intensificado la vigilancia ante la posibilidad de crecidas repentinas de carácter local en barrancos y rieras de la cuenca del Ebro.

Previsión para hoy

Para este viernes, el Meteocat ha elevado hasta 4 sobre 6 el grado máximo de peligro por intensidad de lluvia y se podrán superar los 40 litros en treinta minutos en puntos de litoral, prelitoral, Catalunya Central y al noreste. A partir de la tarde-noche, las precipitaciones más intensas se concentrarán en el litoral y prelitoral sur.

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El episodio continuará durante la madrugada y la mañana del sábado, que se mantiene un grado máximo de peligro de 4 sobre 6 en el litoral y prelitoral sur, con posibilidad de superar también los 40 litros en media hora. Los chubascos irán acompañados de tormenta. Y además de la intensidad de la lluvia, el Meteocat también prevé que la acumulación pueda superar los 60 litros por metro cuadrado en tres horas en sectores del litoral y prelitoral de Tarragona, especialmente este viernes por la noche y durante la madrugada del sábado.