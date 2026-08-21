Lluvias
Los Bomberos atienden 135 avisos por las tormentas desde el mediodía del jueves en Catalunya, sin servicios destacados durante la noche
La mayoría de los avisos atendidos se debieron a caídas de mobiliario urbano, cables y árboles afectados por las fuertes precipitaciones
Catalunya activa la alerta Inuncat por el temporal de lluvias intensas
Los Bomberos de la Generalitat han atendido 135 avisos entre las 14:00 horas de este jueves y las 7:00 horas de este viernes debido al temporal de lluvia que ha afectado a Catalunya. En varios mensajes publicados en su cuenta de la red social X, los Bomberos detallan que, a partir de las 19:30 horas del jueves, no han atendido "ningún servicio destacado". En cambio, durante la tarde de este jueves los efectivos rescataron un velero que se había hundido en La Ràpita y ayudaron a varios vehículos atrapados en la playa del Trabucador debido a la subida del nivel del mar. La mayoría de las intervenciones fueron requeridas por mobiliario urbano, cables eléctricos y árboles o ramas caídos o con riesgo de caer en la vía pública.
Los Bomberos atendieron 94 avisos entre las 14:00 y las 19:30 horas del jueves, mientras que desde la tarde-noche del jueves hasta las 7:00 horas del viernes atendieron otros 41.
El Servicio Meteorológico de Catalunya (Meteocat), en varios mensajes publicados en su cuenta de la red social X, ha informado de que "vuelve la calma" este viernes después de una tarde de jueves y una noche "con mucha actividad tormentosa". Según la información actualizada a primera hora de este viernes, no hay ninguna nubosidad importante sobre Catalunya.
Los acumulados más destacados desde las 20:00 horas de este jueves han sido los más de 30 milímetros de lluvia en el Pirineo Occidental y más de 20 milímetros en el Pirineo Oriental y el noreste.
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