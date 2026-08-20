Hacer testamento antes de lo que piensas puede evitar muchos problemas: el momento clave según los expertos

Muchas personas dejan el testamento para más adelante porque lo asocian a una etapa muy avanzada de la vida. Pero los especialistas en herencias insisten en que esta idea es equivocada: no hay que esperar a ser mayor, jubilarse o tener problemas de salud para empezar a ordenar qué se quiere que ocurra con los bienes en el futuro.

De hecho, el mejor momento para planteárselo suele llegar cuando la vida personal o económica se complica un poco más: tener hijos, comprar una vivienda, iniciar una nueva relación, separarse o acumular un patrimonio importante son algunos de los momentos que pueden hacer conveniente dejar la voluntad por escrito.

Un documento que puede ahorrar conflictos

El testamento no sirve solo para decidir quién recibirá una casa, unos ahorros o unas inversiones. También puede ayudar a evitar interpretaciones, disputas entre familiares y trámites más complicados cuando llegue el momento de repartir la herencia.

Cuando no hay testamento, es la legislación sucesoria la que determina quién hereda y en qué proporción, algo que puede no coincidir con lo que habría querido la persona fallecida.

Por eso, dejar instrucciones claras puede dar más seguridad a los herederos y reducir posibles discusiones.

Se puede cambiar tantas veces como sea necesario

Otro motivo para no posponerlo es que hacer testamento no significa quedar ligado para siempre a esa decisión. Se puede modificar siempre que cambien las circunstancias.

Esto es especialmente útil porque la situación familiar puede evolucionar mucho con los años. Un testamento hecho antes de tener hijos, por ejemplo, puede dejar de tener sentido después. Lo mismo puede ocurrir tras un divorcio, un nuevo matrimonio o una nueva pareja.

En estos casos, es recomendable revisar el documento y adaptarlo a la nueva realidad.

Cuando nacen los hijos

La llegada de un hijo es uno de los momentos en los que muchos expertos recomiendan empezar a pensar seriamente en la planificación sucesoria.

Además de decidir cómo se quiere repartir el patrimonio, los progenitores pueden dejar constancia de sus preferencias sobre quién querrían que asumiera la tutela de los menores si llegaran a faltar.

Esta previsión no sustituye a la decisión judicial, pero puede ser un elemento importante a tener en cuenta.

Comprar una casa también cambia las cosas

La adquisición de una vivienda es otro punto de inflexión. Cuando una persona incorpora a su patrimonio un bien de valor elevado, puede ser un buen momento para decidir qué debería ocurrir con él en el futuro.

Lo mismo sucede cuando se recibe una herencia, se crea una empresa, se invierten ahorros importantes o se adquieren otras propiedades.

En todos estos casos, tener un testamento actualizado puede simplificar mucho el reparto posterior.

Parejas y derechos sucesorios

También es importante revisar la situación cuando hay cambios de pareja. Los derechos sucesorios no son iguales en todos los casos y pueden variar según la legislación aplicable.

Por eso, convivir con una pareja, casarse, separarse o divorciarse son situaciones que pueden hacer recomendable revisar qué dice el testamento y si continúa reflejando la voluntad real de la persona.

El mejor momento es antes de que sea urgente

Los expertos coinciden en una idea: el testamento es más útil cuando se hace con tiempo y sin presión. Esperar a que aparezca una enfermedad o una situación delicada puede complicar las decisiones.

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Planificar con antelación permite pensar con calma, revisar el patrimonio y dejar instrucciones claras. Y si más adelante la situación cambia, siempre se puede volver a modificar.

Fuente: Diari de Girona