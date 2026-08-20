Terremoto en Granada, en directo: última hora de las nuevas réplicas de seísmo esta madrugada

Terremotos en Granada: qué revela la serie de Alhendín sobre el riesgo sísmico en el sur de España

La serie sísmica registrada desde el 14 de agosto en el entorno de Alhendín, Gójar y La Zubia, al sur de Granada, ha vuelto a poner el riesgo sísmico en primer plano. Según el informe actualizado del Instituto Geográfico Nacional (IGN), hasta el 18 de agosto se habían registrado 432 terremotos, la mayoría de baja magnitud y a profundidades inferiores a 10 kilómetros. Entre ellos destacan dos seísmos de magnitud momento Mw 4,8, ocurridos el 14 y el 18 de agosto. La provincia de Granada no es una excepción geológica ni un foco imprevisible surgido de la nada. Forma parte de una de las áreas sísmicamente más activas de la península ibérica: el sistema de las Cordilleras Béticas. La reciente actividad confirma una realidad conocida por la sismología europea: el sur de España y Portugal se encuentran entre las regiones donde los modelos estiman niveles relativamente elevados de sacudida del terreno. Un análisis anterior de Tendencias21 ya examinó esa posición en el mapa europeo de peligrosidad y riesgo sísmico.

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