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Terremoto en Granada, en directo: última hora de las nuevas réplicas de seísmo esta madrugada
¿Por qué en Granada se producen tantos terremotos?
Nuevas réplicas del terremoto de Granada y dónde se han sentido
Un potente terremoto hizo temblar la tierra en Granada la madrugada del sábado y entre sus réplicas, este jueves han vuelto a asustar a la población los temblores que han alcanzado 3,4 grados en la escala de magnitud.
Te contamos la última hora en directo:
Otro terremoto de magnitud 3,4 en Dílar vuelve a sacudir Granada
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado en la madrugada de este jueves un nuevo temblor en Granada, concretamente en el municipio de Dílar, con magnitud 3,4 en la escala mbLg. Así lo ha indicado la entidad --dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible--, que ha precisado que el sismo ha tenido lugar a una profundidad de apenas cinco kilómetros. El temblor --que se ha podido sentir, según destaca el propio IGN--, se produce en el marco del episodio sísmico que experimenta la zona desde el pasado viernes 14 de agosto.
Diputación coordina desde Ogíjares (Granada) 100 actuaciones de los bomberos en edificios
La Diputación de Granada ha desplegado un Puesto de Mando Avanzado en Ogíjares, uno de los municipios de la vertiente sur de la Vega con más terremotos, para coordinar el trabajo de los bomberos, que este miércoles tendrán un centenar de actuaciones para retirar cornisas, chimeneas o barandas.
El presidente de la administración provincial, Francis Rodríguez, ha visitado este miércoles dicho Puesto desde el que se coordina el dispositivo de los Bomberos de la Diputación para hacer frente a los daños provocados por los últimos seísmos.
Los daños de los terremotos de Granada se concentran sobre elementos "no estructurales"
El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada, que participa en el dispositivo para atender más de 3.000 solicitudes de intervención recibidas por los servicios de emergencias por los terremotos, ha informado de que los principales daños se concentran en elementos "no estructurales".
A través de un comunicado, este colectivo ha detallado que las inspecciones llevadas a cabo hasta el momento apuntan a que los principales daños se encuentran en tabiquerías, revestimientos, falsos techos, cornisas, petos, tejas y elementos ornamentales.
Feijóo pide apoyo del Estado para los afectados por los seísmos y aboga por darles información puntual
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido apoyo por parte del Estado para los ciudadanos afectados por los seísmos de Granada y aconseja proporcionarles "información puntual" para evitar su angustia e incertidumbre. En un mensaje publicado en la red social 'X', Feijóo asegura estar en contacto con el presidente andaluz, Juanma Moreno, para conocer "de primera mano" cómo evoluciona la situación.
"El sureste de España ha sufrido cientos de movimientos sísmicos en la última semana, con epicentros en Granada y su zona metropolitana --ha escrito--. Los granadinos y habitantes de las zonas afectadas por los seísmos merecen atención y apoyo por parte del Estado".
La Diputación de Granada instala un Puesto de Mando en Ogíjares para coordinar más de cien actuaciones tras los seísmos
El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha visitado este miércoles el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado por la institución provincial en Ogíjares desde el que se está coordinando el dispositivo de los Bomberos de la institución provincial para hacer frente a los daños provocados por los últimos seísmos y que cuenta ya con más de un centenar de actuaciones programadas en esta jornada en ese municipio.
Rodríguez recorre durante este día diferentes localidades afectadas para conocer sobre el terreno los daños registrados y supervisar los trabajos que se están desarrollando para garantizar la seguridad de los vecinos y avanzar en la recuperación de la normalidad.
La OCU aconseja comunicar los daños del terremoto al Consorcio de Compensación de Seguros
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recomendado este miércoles que los daños registrados por los terremotos de Granada se comuniquen al Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), además de a la aseguradora con la que se tenga contratado el servicio.
Terremotos en Granada: qué revela la serie de Alhendín sobre el riesgo sísmico en el sur de España
La serie sísmica registrada desde el 14 de agosto en el entorno de Alhendín, Gójar y La Zubia, al sur de Granada, ha vuelto a poner el riesgo sísmico en primer plano. Según el informe actualizado del Instituto Geográfico Nacional (IGN), hasta el 18 de agosto se habían registrado 432 terremotos, la mayoría de baja magnitud y a profundidades inferiores a 10 kilómetros. Entre ellos destacan dos seísmos de magnitud momento Mw 4,8, ocurridos el 14 y el 18 de agosto. La provincia de Granada no es una excepción geológica ni un foco imprevisible surgido de la nada. Forma parte de una de las áreas sísmicamente más activas de la península ibérica: el sistema de las Cordilleras Béticas. La reciente actividad confirma una realidad conocida por la sismología europea: el sur de España y Portugal se encuentran entre las regiones donde los modelos estiman niveles relativamente elevados de sacudida del terreno. Un análisis anterior de Tendencias21 ya examinó esa posición en el mapa europeo de peligrosidad y riesgo sísmico.
La Diputación de Granada abre este miércoles con normalidad todas sus sedes, edificios y espacios públicos
La Diputación de Granada abre este miércoles con normalidad todas sus sedes, edificios y espacios públicos, después del cierre preventivo adoptado este pasado martes ante los seísmos registrados en la provincia. "De este modo, se retoma con normalidad la actividad y la atención al público en todas las dependencias de la institución provincial", señalan en un comunicado. Se mantiene únicamente la reubicación de los 77 residentes de los Centros Sociales de la Diputación desalojados preventivamente este pasado martes, que permanecen atendidos en diferentes centros residenciales y acompañados por profesionales de la propia institución.
El SAS restablece la atención asistencial en Granada "con normalidad" tras los últimos terremotos
El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, ha informado de que la actividad asistencial se ha restablecido "con normalidad" en la provincia de Granada una vez realizadas las revisiones y evaluaciones de los centros sanitarios tras los movimientos sísmicos registrados en los últimos días.
La alcaldesa de Granada señala que no hay daños estructurales graves: "Las viviendas son seguras si hay réplicas"
La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha recalcado este miércoles que, tras las inspecciones realizadas por los servicios municipales después de los últimos terremotos de este pasado martes, no hay daños estructurales graves de forma que, en caso de réplicas, ha instado a quedarse en las viviendas. "Son seguras. La construcción ha resistido en Granada". En una entrevista en TVE recogida por Europa Press, la primera edil granadina ha informado de que la actividad municipal se recupera con normalidad, así como la asistencia sanitaria y las visitas en la Alhambra --con la excepción de la Alcazaba--. Los servicios municipales, con la colaboración voluntaria de colegios profesionales de arquitectos y aparejadores, están reevaluando el estado de edificios, como el Estadio de los Cármenes y el Palacio de Deportes, que tienen programados próximos partidos.
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