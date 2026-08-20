Una nueva terapia reduce un 30% el riesgo de progresión o muerte en el cáncer de riñón más común

El cáncer de riñón es el octavo más común, con una incidencia destacada sobre todo entre los hombres. En 2022, se diagnosticaron más de 430.000 casos en el mundo y provocó 150.000 muertes, dado que el 20% de los diagnósticos se producen cuando el tumor ya se ha extendido y en uno de cada tres casos la enfermedad acaba diseminándose, después de la cirugía.

En este escenario, 'The Lancet' ha publicado este jueves los resultados de un ensayo esperanzador para los pacientes que han recaído después de recibir inmunoterapia, que es el tratamiento inicial estándar. Se trata de una combinación de fármacos que mejoran el control del cáncer renal avanzado de células claras, que es el carcinoma más frecuente, presente en cuatro de cada cinco casos.

En estos casos, las opciones terapéuticas son limitadas y no hay un "estándar claramente definido". "El tratamiento más habitual es cabozantinib, un inhibidor de tirosina quinasa que bloquea el crecimiento de los vasos sanguíneos que alimentan al tumor”, según explica Cristina Suárez, oncóloga del Hospital Vall d’Hebron, jefa del Grupo de Tumores Genitourinarios (salvo próstata), del Sistema Nervioso Central (SNC), Sarcomas y Tumores de origen desconocido del VHIO y coautora del estudio que publica 'The Lancet'.

Control de la enfermedad

Pero el ensayo LITESPARK-011, en fase III, ha demostrado que la administración de dos fármacos, de forma simultánea, mejora la efectividad de cabozantinib. Se trata de belzutifan -que actúa inhibiendo una proteína implicada en el crecimiento y supervivencia de la mayoría de tumores renales- y lenvatinib -que bloquea la formación de los vasos sanguíneos que alimentan el tumor-. Una doble estrategia que ataca el tumor renal por diferentes vías biológicas.

El estudio incluyó a 747 pacientes con carcinoma renal avanzado de células claras cuyo tumor había progresado tras recibir inmunoterapia. Los participantes fueron distribuidos en dos grupos: 371 pacientes recibieron la combinación de belzutifan y lenvatinib, mientras que 376 fueron tratados con cabozantinib.

Se redujo en la mitad

Tras un seguimiento de cerca de 29 meses, los investigadores observaron que la combinación experimental consiguió mejores resultados en varios indicadores clave. El tumor se redujo o desapareció en el 53% de los pacientes tratados con belzutifan y lenvatinib, frente al 40% de quienes recibieron cabozantinib.

La supervivencia libre de progresión mediana, es decir el tiempo que pasa entre el inicio del tratamiento y que el tumor vuelve a crecer, fue de 14,8 meses en los pacientes tratados con la combinación experimental frente a los 10,7 meses en el grupo tratado con el tratamiento estándar, lo que supone una reducción del 30% del riesgo de progresión o muerte.

Por todo ello, “los resultados del estudio LITESPARK-011 suponen un avance relevante porque demuestran, por primera vez una nueva combinación de tratamientos que puede mejorar de forma significativa el control de la enfermedad frente a la terapia estándar en pacientes con carcinoma renal avanzado que ha progresado a la inmunoterapia”, concluye la oncóloga Cristina Suárez.

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