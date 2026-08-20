Jordi Sargatal: "La energía fotovoltaica y la eólica nos hacen falta, pero con sentido común; no pondremos molinos de viento en Montserrat"

Jordi Sargatal es uno de los mejores especialistas en ornitología y medio natural del país. Actualmente, el Govern del presidente Salvador Illa le ha confiado la Secretaría de Transición Ecológica de la Generalitat. Referente en el campo de las aves en Catalunya, autor de varios volúmenes sobre el mundo de los pájaros y creador del espacio de los Aiguamolls de l’Empordà, este figuerense es hoy uno de los máximos responsables en materia de medio natural y biodiversidad, transición energética y despliegue de las energías renovables. Observador de la naturaleza, también dirige las políticas de adaptación y mitigación del cambio climático del Govern catalán.

Empiezo por un comentario que me hace hoy un buen amigo (los primeros días de agosto): «Hay cigüeñas en el Bajo Bergadá. Pasan antes que otros años». ¿Son cambios provocados por la temperatura cálida que hace en nuestro país? ¿Van ya de regreso hacia los países africanos? ¿Estos cambios son una mala señal de cómo tenemos el medio natural?

Es curioso porque deberían llegar más tarde, pero, por lo que sea, migran antes. El hecho de que haya sequía aquí hace que se agoten antes los recursos tróficos y comiencen a migrar antes. Pero, de hecho, las cigüeñas, en agosto, emprenden el camino hacia el sur. Estoy leyendo que en el estrecho de Gibraltar pasan cada día unas 20.000 rumbo a África.

¿Es solo por el agua y el alimento de las aves o también por el aumento de las temperaturas? ¿Por el cambio climático?

Hay que estudiarlo bien. Si suben las temperaturas, no les haría falta bajar a África, porque lo que hacen es huir del frío, en teoría. Por temperatura deberían pasar más tiempo en Europa, pero son aves que también dependen mucho de las zonas húmedas. El calor y la competencia con los humanos hacen que cada vez haya menos agua para las zonas húmedas. No tenemos en cuenta que la cigüeña es un ave muy grande que come mucho. Por tanto, ser cigüeña y salir cada día a buscar alimento, campos con ranitas, gusanos y demás, debe de costar muchísimo. Es un elemento importante. En África hay muchas más extensiones y mucho más alimento.

Sorprende. El África pobre es rica para los animales.

Se van a la zona del delta interior del Níger, en Mali, y a la costa de Senegal, donde hay unos humedales inmensos en los que encuentran muchísimo alimento.

¿Nos está cambiando mucho el clima, hasta alcanzar ya puntos muy graves?

Sí, nos está cambiando mucho. Yo diría que nadie puede negar que hay un cambio climático. Las temperaturas de verano, tanto aquí como en el norte de Europa, son espectaculares. Las estadísticas lo dicen: hace unos años, que un día superáramos los 40 °C era rarísimo. Ahora es algo habitual, y cada vez lo será más. Es evidente que hay un cambio climático y, además, aunque nosotros podamos percibirlo más o menos y haya personas que opinen, la naturaleza no engaña. Hay nueve especies de aves africanas que han llegado hasta España y están criando en la península. Las mariposas, las plantas, todo se mueve hacia el norte. Las áreas de distribución de las plantas y los animales están desplazándose hacia el norte. En 20 años, las temperaturas se han desplazado 120 kilómetros hacia el norte. Es decir, el calor que hacía aquí hace 20 años ahora se registra en el centro de Francia. Es evidente que hay un cambio, y quien estudia la meteorología o la climatología lo ve perfectamente y constata el cambio climático.

Individualmente, nos sentimos pequeños ante un cambio climático. Pero como sociedad, aparte de evidenciarlo, ¿podemos hacer algo más?

Hace mucho tiempo que se viene avisando. Nadie podrá decir que desde el mundo de la ciencia de la naturaleza no se ha advertido. Lo primero que tenemos que hacer es intentar detener, sobre todo, lo que provoca el cambio climático. Tenemos que evitar las emisiones de CO₂. Y para hacerlo, debemos dejar de consumir combustibles fósiles, petróleo y carbón. Eso significa que tenemos que potenciar las energías limpias, como la fotovoltaica y la eólica. Pero, evidentemente, debemos potenciarlas con sentido común, sin dañar el territorio o el paisaje, o causando el mínimo impacto posible. Tenemos que hacerlo bien. Con ello reduciríamos las emisiones y evitaríamos que el problema siguiera agravándose. Y procurar que, poco a poco, podamos volver a normalizar las temperaturas.

En un país como el nuestro, donde ha habido conciencia ecológica y hay voces, como la suya, que se hacen oír, ¿cree que hemos tomado las medidas necesarias?

A los científicos no nos gustará nada decir que teníamos razón si tenemos un problema y no lo resolvemos. Es muy importante que intentemos hacer todo lo posible para detener este proceso.

¿Cómo es, por ejemplo, que Catalunya no esté liderando el ámbito de las energías renovables en España?

Es complicado de explicar y se puede explicar de muchas maneras. Aquí lo hemos planteado como si el problema fuera que hay muchos grupos que están en contra de la implantación de energía fotovoltaica. Yo siempre digo que hace falta, pero ahora hay que hacerlo bien. ¡No vamos a poner molinos de viento en la cima de Montserrat! Pero hay muchas zonas que pueden acoger parques fotovoltaicos o eólicos. Tenemos que procurar hacerlo con el máximo cuidado por el paisaje y la biodiversidad.

Ahora, por ejemplo, estamos demostrando que un parque fotovoltaico bien hecho —no esos parques que a veces vemos, con las placas a ras de suelo, muy juntas, que crean paisajes horribles—, uno bien diseñado, con placas elevadas y separadas entre sí, puede crear reservas de biodiversidad si no utilizamos pesticidas para matar las hierbas. Allí puede haber un espacio cerrado para estas especies y pueden reproducirse mucho más. Habrá más mariposas, más anfibios, más reptiles y más mamíferos. Puede haber mucha más biodiversidad que en un campo de maíz de al lado, donde hay que utilizar muchos más pesticidas y fertilizantes.

¿Y hay movimientos de oposición prácticamente a cada instalación?

Sí, sorprende. Por ejemplo, sorprende que haya oposición a instalar un parque eólico marino en la bahía de Roses. Tiene que situarse lejos, que no se vea, y debemos asegurarnos de que no afecte ni a las aves ni a los cetáceos ni a la pesca. Ahora se quiere hacer una prueba para comprobar qué efectos tendría. Pero, caramba, poder aprovechar la tramontana, que es un recurso increíble, para conseguir energía limpia es algo que tenemos que hacer. Aunque instalar un parque eólico marino tenga algún impacto ecológico, peor impacto tendrá el cambio climático, que está haciendo que las aguas se calienten, que haya más tormentas, más erosión en la costa... Estamos viendo que el cambio climático puede ser catastrófico a muchos niveles. En Catalunya, en estos momentos, estamos a la cola de la producción de energía limpia. Espero que, con un trabajo bien hecho, podamos ir superándolo.

La Generalitat ha intentado poner orden en este sector de la producción de energía renovable o limpia. Ha trabajado en una planificación para todo el país que recoge en el documento PLATER. Pero esta propuesta, que ha estudiado todos los municipios del país, tiene un amplio rechazo. Muchos municipios y comarcas se posicionan en contra. ¿Cómo lo ve?

Es esta contradicción. Hasta ahora tenían razón quienes se oponían a estos parques, porque los campos solares se instalaban donde querían las empresas. El PLATER pretende organizarlo desde la Administración. Se ha hecho un trabajo espectacular, recopilando 141 capas de información y estudiando de qué manera se puede conseguir que sea la Administración, la Generalitat y los ayuntamientos, la que decida dónde debe instalarse la energía fotovoltaica. Ahora está en información pública y habrá una segunda fase de información. Se pretende que, entre todos, hagamos un buen documento. Lo que ocurre es que hay personas y ayuntamientos que están absolutamente en contra. Y cuando se está tan en contra de algo, ya no hay nada que discutir. Nosotros queremos que, aunque haya discrepancias, entre todos intentemos conseguir un documento de país para poder hacer instalaciones de manera sensata y cuidadosa, algo que no nos cansamos de repetir.

Ahora vienen elecciones municipales, generales y al Parlament. Este proceso electoral, que puede alargarse durante un par de años, ¿puede entorpecerlo todo?

Lamentablemente, creo que sí. Pero hay temas que deberían ser un acuerdo de país, que pasaran por encima de los partidos que gobiernan en cada momento. Hay cuestiones que deberíamos asumir todos. Es como la prevención de incendios y la gestión forestal. Esto no entiende de partidos. Tenemos que hacerlo como país porque, si no, se nos quemará todo. Da pena ver que estos temas se utilizan políticamente para ganar unas generales, unas autonómicas o unas municipales.

También es cierto que hay medidas para la mitigación del cambio climático que, si entraran en los programas electorales de un partido, este no ganaría. Los esfuerzos y sacrificios que realmente habría que hacer para mitigar el cambio climático son enormes y la gente todavía no los entiende. Deberíamos cambiar los sistemas de consumo para ser más sostenibles.

Pondré un ejemplo: hace poco estuve en el Pallars, en un lugar con una cocina absolutamente de proximidad, de kilómetro cero, pero el agua venía de Lanjarón, en Andalucía. Embalsar agua en un lugar y transportarla de un lado para otro es algo que tenemos que cambiar. Nos proporciona cierta economía, pero es perjudicial. Yo, en Figueres, me niego a comprar agua en garrafas de plástico.

Vuelvo un momento al PLATER. Con esta planificación que se propone, ¿se ha vuelto a evidenciar la existencia de dos Catalunyas, la de Barcelona y el litoral y la del interior, la parte más productiva y la parte que presta servicios que la presión del territorio en la zona industrial no permite tener?

Es evidente que donde más energía se consume es en las grandes ciudades y es precisamente donde hay menos superficie para producir la energía que necesitan, así que esta energía se va a buscar fuera. Es así. Pero debemos evitar la confrontación entre el mundo rural y el mundo urbano, porque también existen otras transferencias. A veces el mundo rural también ve cómo desde el mundo urbano compran sus productos. Hay que hacerlo con sentido común y justicia. El hecho de que la energía tenga que ir a Barcelona, Girona o Tarragona no debe suponer que dañemos otras comarcas. Estas comarcas deben recibir compensaciones, que ya reciben, en forma de servicios públicos, carreteras, etc. Creo que es lo que se está haciendo y ahora necesitamos explicarlo lo mejor posible.

En general, ¿considera que el PLATER está bien planteado?

Hay posiciones muy demagógicas que explican que el PLATER es el neocolonialismo, que desde la ciudad se quiere colonizar todas las zonas rurales... Como lo he visto desde dentro, niego que exista este planteamiento en la Administración. También es cierto que primero deben instalarse placas en zonas artificializadas: en las cubiertas de las industrias, en los aparcamientos —todos deberían tener pérgolas fotovoltaicas, que nos darían sombra y evitarían que nos encontráramos el coche a 50 ºC—. Y después hacerlo en las zonas donde corresponda, en espacios más rurales. Hace falta planificación, pero espero que pueda hacerse así.

Antes comentaba su preocupación por el tema de los incendios forestales. Hace tiempo que se plantean soluciones importantes, como alejar el bosque de las zonas habitadas y gestionar los bosques para reducir la carga de combustible. Pero no se hace, o no se hace lo suficiente.

Hay mucha, muchísima, feina por hacer. El tema del bosque es un caso de éxito. Hay fotografías de Catalunya de hace 70 años en las que se ven montañas enteras que no tenían ni un árbol, tanto en Catalunya como en el resto del Estado. El Gobierno español tuvo que crear el Patrimonio Forestal del Estado. Después, los ingenieros del ICONA perseguían los rebaños de cabras y ovejas porque se comían los únicos árboles que había. Todo aquel mundo rural que ahora decimos que ha desaparecido se había cargado los bosques, porque hacía falta tener leña y carbón. Todo funcionaba con combustible que salía del bosque. Ahora nadie extrae combustible del bosque.

En Catalunya, hace 15.000 años, había incluso mamuts, bisontes europeos, vacas salvajes y caballos salvajes. La evolución acabó con estos grandes herbívoros, pero en su lugar puso rebaños de ovejas, cabras y vacas, que desempeñaban la misma función. Pero ahora la especie humana ya no hace nada en el bosque.

Ahora tenemos un exceso de combustible y debemos limpiarlo, quizá de nuevo con ovejas, vacas y cabras.

El bosque no está sucio, pero tenemos que limpiarlo. Lo que tenemos que hacer es ir retirando combustible de los bosques, que es fácil de decir y más difícil de hacer.

En el Bergadá se plantea construir una central reversible. También genera oposición. ¿Es necesaria?

Sí. El problema es que durante el día puede sobrar energía, pero por la noche falta. Las centrales reversibles o las baterías, que también hay que construir, nos resuelven el problema. Es un invento muy bueno. Hay que hacerlo con sentido común. Estos días hemos estado trabajando en ello, porque ya se ha presentado el anteproyecto. La parte superior quedará llena durante el día y vacía por la noche. Entonces sería interesante que en los alrededores hubiera pequeñas zonas húmedas, con agua permanente, que fueran lugares donde pudieran vivir los anfibios y donde los pájaros pudieran ir a beber. Además de la parte industrial, habría que incorporar esta otra que favorezca a determinadas comunidades animales y vegetales.

¿Hay alguna especie animal que preocupe porque pueda desaparecer?

Noticias relacionadas

Por desgracia, hay muchas. Tenemos muchos avisos. Hace 50 años, cuando empecé a observar aves, en Catalunya solo había 12 parejas de cigüeñas y muy pocas de buitres. Ahora hay unas 2.000 parejas de cigüeñas en Catalunya, y una cifra similar de buitres. Las que preocupan mucho son especies más pequeñas, como las golondrinas, aves insectívoras como los tarabillas o las lavanderas, los currucas... Se ven muchas menos. Ahora hay muchos menos insectos, y eso significa que estamos envenenando la tierra.