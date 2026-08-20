Dos incidencias obligan a cortar los Rodalies de la R8 entre Rubí y Castellbisbal y la RL4 entre Calaf y Manresa

Una nueva incidencia en la infraestructura en la estación de Castellbisbal obliga a cerrar la R8 de Rodalies entre esta estación y Rubí, según ha informado Renfe a través de sus redes sociales. Renfe ya ha dispuesto un servicio de bus alternativo entre Martorell Central y Rubí con parada intermedia en Castellbisbal para seguir ofreciendo el servicio. Es la segunda incidencia en la infraestructura en esta parada en dos días: este jueves, otro incidente provocó rertrasos de hasta 40 minutos en la R4, que también se detiene en este apeadero.

Otra incidencia, en este caso en el suministro eléctrico de la catenaria entre las estaciones de Calaf y de Manresa ha obligado a cortar la RL4 (Lleida-Manresa) entre estas dos estaciones. Esta línea también permaneció interumpida durante más de seis horas este miércoles, a causa de otra incidencia en la infraetsructura, en este caso entre Bell-lloc d'Urgell y Cervera.

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Las dos incidencias también afectan de rebote a la R4, que pasa por Castellbisbal y tiene Manresa como una de sus estaciones de cabacera. Aunque la línea sigue funcionando, se están produciendo graves demoras.