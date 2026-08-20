Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo: Un muerto y tres heridos en un accidente de un camión de la UME en el incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca)

España sigue sufriendo uno de los veranos más graves de los últimos años en materia de incendios forestales, aunque la situación empieza a mejorar en la zona centro.

La situación de los incendios en España es muy complicada, especialmente en el sur y en el norte del país. En Huelva, el fuego de Niebla ya ha quemado más de 38.000 hectáreas . Mientras tanto, en Huesca, un incendio ha obligado a que muchas personas tengan que dejar sus casas a toda prisa por seguridad. Lleva más de 16.000 hectáreas afectadas.

Noticias relacionadas

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Mapa de ubicación del incendio en Aragón.

Visualización de los mayores incendios del siglo XXI en España.

Mapa de incendios en España.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.

La Comunidad de Madrid rebaja a nivel 1 el incendio forestal en Aldea del Fresno Un total de 17 dotaciones de bomberos trabajarán durante la madrugada de este jueves en el incendio forestal de Aldea del Fresno (Madrid) para consolidar el perímetro y refrescar los puntos calientes del interior, ha informado el 112 de esta comunidad autónoma. El Gobierno regional ha desactivado la situación operativa 2 de este incendio, estabilizado en la noche de este miércoles, y ha pasado a situación operativa 1, gracias a la mejora de las condiciones de viento y temperatura, ha detallado la fuente en un mensaje publicado en la red social X.

"Una ventana de oportunidad" se abre en Pinofranqueado, con 3.700 hectáreas asoladas El incendio de Pinofranqueado (Cáceres), con once alquerías desalojadas y la población de Nuñomoral confinada en sus casas, ha asolado ya alrededor de 3.700 hectáreas, de las que unas 2.100 han quedado arrasadas en las últimas 24 horas. De las 1.600 hectáreas de pinar afectadas por el fuego, según datos de la mañana de este miércoles, se ha pasado a las 3.700, "lo que refleja el alto potencial de este incendio y la elevada carga de combustible natural quemado", ha expuesto esta medianoche el vicepresidente del Gobierno extremeño y consejero de Interior y Emergencias, Abel Bautista.

El incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) evoluciona favorablemente tras arder 17.500 hectáreas El incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) registra una evolución favorable, lo que permite al Gobierno de Aragón redoblar los esfuerzos con el objetivo de acelerar, en la medida en que la situación lo permita, el regreso de los vecinos desalojados a sus localidades. El incendio, activo desde el pasado 10 de agosto, mantiene una superficie provisional afectada de 17.500 hectáreas y un perímetro aproximado de 100 kilómetros.

Extinguidos en Aragón los incendios forestales de Almonacid de la Sierra y María de Huerva Los incendios forestales de Almonacid de la Sierra y María de Huerva, ambos en la provincia de Zaragoza, han sido extinguidos en la tarde de este lunes, ha informado el 112 de Aragón. El fuego de Almonacid de la Sierra, también denominado Sierra de Algairén/Alpartir, se ha dado por extinguido desde las 19:45 horas, ha detallado la fuente.

Greenpeace pide 1.000 millones al año para prevenir incendios forestales Greenpeace reclamó este lunes al Gobierno central y a las comunidades autónomas un compromiso estable para destinar al menos 1.000 millones de euros anuales a la gestión forestal y a la prevención de incendios y alertó de que la evolución de los grandes fuegos hacia episodios cada vez más virulentos está siendo más rápida de lo previsto. La organización advirtió además de que 2026 podría superar las cifras registradas durante el histórico verano de 2025, en el que 354.793 hectáreas fueron afectadas, y reclamó "más gestión forestal, planificación territorial y adaptación al cambio climático" con motivo del Día Mundial para la Prevención de los Incendios Forestales, que se conmemora mañana martes. La ONG señaló que más del 76% de la superficie afectada por incendios este año se ha concentrado en 42 grandes fuegos forestales, una tendencia que, a su juicio, "evidencia el aumento de los episodios de alta intensidad" y la necesidad de reforzar la prevención frente a las labores de extinción.

Tres días de luto en La Almunia (Zaragoza) por el fallecimiento en Riglos del miembro de la UME, vecino del municipio El Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) ha decretado tres días de luto oficial en el municipio con motivo del fallecimiento de un vecino de la localidad, Javier García Sancho, integrante de la Unidad Militar de Emergencias (UME), mientras participaba en las labores de extinción del incendio forestal declarado en Las Peñas de Riglos (Huesca). Como muestra de respeto y homenaje, la Corporación Municipal ha guardado un minuto de silencio a las puertas del Consistorio este lunes al mediodía, en un acto que ha reunido a decenas de vecinos para recordar a este militar fallecido en acto de servicio.

La UE despliega medios aéreos y efectivos terrestres para combatir los incendios en España y Bélgica La Unión Europea ha desplegado un operativo de emergencia con medios aéreos y terrestres para apoyar a España y Bélgica después de que ambos países hayan activado el Mecanismo Europeo de Protección Civil por los incendios forestales que afectan a la localidad de Riglos (Huesca) y la reserva natural de Hautes Fagnes, en la provincia belga de Lieja. En concreto, en España se han desplegado 104 bomberos terrestres con 36 vehículos procedentes de Francia, que han acudido en ayuda de los bomberos españoles en la región de Aragón, donde ya se han quemado cerca de 18.000 hectáreas. Por su parte, Bélgica ha recibido dos aviones de la flota europea 'rescEU' procedentes de Suecia, así como seis helicópteros aportados por Países Bajos, Noruega y Alemania para sofocar las llamas en la reserva natural de Hautes Fagnes, donde la superficie devastada supera las 3.000 hectáreas, según la informado la Comisión Europea.

La Junta andaluza defiende su política de prevención de incendios forestales La vicepresidenta tercera de la Junta de Andalucía y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha defendido la gestión del ejecutivo andaluz en el incendio de Niebla (Huelva), así como en materia de prevención. "En Andalucía los recursos destinados a la prevención son superiores a los recursos destinados a la extinción. Jamás en Andalucía había habido tanta dotación de medios como hay ahora", ha afirmado este lunes en una atención a los medios en Málaga.

El incendio de Niebla ha quemado una superficie de 33.000 hectáreas La medición definitiva realizada por el programa europeo satelital Copernicus sitúa en 33.000 hectáreas la superficie quemada por el incendio forestal de Niebla frente a la cifra inicialmente estimada de superficie recorrida, según ha informado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. Sanz ha explicado que dentro del perímetro se ha conservado vegetación que no ha ardido: "Se trata de islas interiores de hasta 400 hectáreas que hemos protegido durante la emergencia y que servirán para favorecer la regeneración natural de la zona", ha señalado el consejero, quien ha destacado también la importancia ambiental de estos espacios para la recuperación posterior del territorio afectado.