El "enjambre" de Granada, las causas de los terremotos y cuándo acabarán: "Puede haber centenares e igual se siente un 10%"

Granada se ha convertido, desde el pasado sábado 15 de agosto, en un enjambre sísmico. Es decir, una sucesión de muchos terremotos concentrados en una zona y durante un periodo relativamente corto, sin que haya necesariamente un único gran terremoto principal claramente dominante y sus sucesivas réplicas, como se pudiera pensar inicialmente. Aunque hay un aspecto muy importante en el que coinciden todos los expertos e instituciones: todo es imposible de predecir, todo es posible. La realidad de este fenómeno natural es que no se puede prever cuándo va a empezar, y tampoco se puede calcular cuándo acabara. En ambos casos, entendiendo el inicio y el final cuando comienza y deja de sentirse de manera importante en la superficie como para alterar la normalidad del día a día. Porque la Vega de Granada -la comarca situada en la parte central de la provincia de Granada- es un lugar de movimiento activo de placas en el que seguirá habiendo una "sismicidad de fondo".

Todo comienza durante la madrugada del viernes al sábado, cuando a las 01:04:40 hora peninsular el Instituto Geográfico Nacional (IGN) registraba un terremoto con epicentro al noreste de la localidad de Alhendín con una primera estimación de magnitud 4,8, que se elevaría posteriormente hasta 5,0 grados. Para recordar una situación similar había que remontarse a 2021, cuando el entorno de Atarfe y Santa Fe llegó a sufrir un terremoto de magnitud 4,5. Tras los fuertes temblores del fin de semana, se podría pensar en que ahí quedaría la cosa, pero ya lo advirtió el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el domingo: "Es probable que haya movimiento sísmico y temblores en los próximos días o semanas". Y este martes y miércoles los terremotos volvían a sucederse, algunos con magnitudes entre los 3 y los 5 grados. Según datos del IGN, la serie sísmica ya supera los 600 terremotos en Granada.

Mapa con terremotos y réplicas registrados en Granada el 18 de agosto. Un nuevo y fuerte terremoto ha vuelto sacudir este martes Granada y su área metropolitana a las 10,37 horas y ha sido ampliamente sentido por la población. La medición revisada realiazada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), y consultada por Europa Press, apunta a un terremoto superficial, de magnitud de 4,7 y epicentro en Gójar, en el que sería el segundo terremoto más intenso desde el comienzo del episodio sísmico el pasado viernes 14 y que registró el mayor seísmo, de 4,8 en la madrugada del sábado 15 de agosto con epicentro en Alhendín. 18 AGOSTO 2026;EPDATAINFOGRAFIA;DATOS;SOCIEDAD Europa Press 18/08/2026. Europa Press; / Europa Press / Europa Press

¿Por qué están sucediendo los terremotos en Granada? ¿Por qué ahora? ¿Cómo van a evolucionar los temblores? ¿Qué puede hacer la población para protegerse? A todas estas preguntas responden Rosa María Mateos, directora del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), y José Morales, catedrático de Geofísica de la Universidad de Granada y del Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos.

Granada está en el límite de placas tectónicas, donde se están moviendo fallas

Granada está dentro de la Cordillera Bética, en una amplia zona de deformación entre la placa Euroasiática y la placa Nubia o Africana. Esta deformación -cambio de forma, posición o volumen de las rocas de la corteza debido a fuerzas tectónicas- se reparte por el sur peninsular y el mar de Alborán a través de numerosos sistemas de fallas. "Estamos en un límite de placas tectónicas, en una de las zonas más peligrosas sísmicamente de la Península Ibérica. Un terremoto se genera cuando se mueve una falla, y en este caso la Vega de Granada a los pies de la ciudad está atravesada por fallas que están activas y se están moviendo en esa serie sísmica", explica Rosa María Mateos, que relaciona los epicentros con las fallas de Belicena-Alhendín, Santa Fe y Dílar.

Imágenes de los destrozos causado por el terremoto. / Arsenio Zurita - Europa Press

"Las deformaciones son lentas, de 3 milímetros al año, pero hay un cortejo de fallas que responden a esa colisión y van acumulando deformación. La falla no es suficientemente fuerte, empieza a romper, desliza y lo acumulado lo libera como onda sísmica. Se da la circunstancia en Granada de que es una depresión o cuenca con fallas normales que han empezado a ser activas en este momento como en momentos anteriores, como en 2021", desarrolla José Morales. "Y las seguirá habiendo en el futuro", continúa, porque "es un proceso tectónico activo".

Los terremotos de Granada son a poca superficie y muy sentidos

Estos expertos señalan también como un factor importante a tener en cuenta que son a poca superficie y en zonas muy pobladas. Eso hace que generen más miedo y se sientan más por la población. "Los terremotos están siendo muy superficiales, entre cero y diez kilómetros. Por eso se sienten más. Casi que los tenemos debajo de los pies. Los hipocentros, donde rompe la falla, es cerca de la superficie, entonces la energía sísmica no se atenúa y por eso se están sintiendo mucho", apunta Mateos. Que se sientan más o menos ya es más subjetivo, pero intervienen factores como la densidad de población, las connotaciones sociales, que sean por la mañana o por la noche, o las características geológicas de la zona. Por eso se han sentido en Sevilla o hasta en Madrid.

ARSENIO ZURITA / EUROPA PRESS / VÍDEO: SARA FERNÁNDEZ / PI STUDIO

"Si son más superficiales, han tenido menos espacio y las sacudidas son más violentas. Además, con mucha población amplifica la sensación de pánico y de miedo. Y es suficientemente grande como para que llegue a otras zonas", coincide Morales. Con los edificios también depende de cómo están construidos. En el caso de Las Gabias, donde se ha producido el desalojo preventivo de unas 600 personas que residían en 371 viviendas, ha coincidido que son antiguos, antes de que se aplicaran unas normas sismorresistentes que Rosa María Mateos calcula que empezaron a aplicarse en los años 70.

¿Cuándo acabarán los terremotos de Granada? ¿Habrá de mayor magnitud?

Ambos coinciden en que no es posible de predecir cuándo acabarán los terremotos. Podría ser dentro de días, semanas o incluso meses. No existen herramientas que permitan hacer cálculos exactos, aunque de momento está siendo muy similar al registrado en 2021. "Si hubiéramos sabido que iba a pasar se habría alertado. No podemos decir cuándo acabará. Puede durar semanas o meses, igual con terremotos que no sean de tanta magnitud y sí más pequeños que no se percibirán. Puede haber entre centenares y miles más e igual se siente el 10%. El número de microterremotos irá descendiendo con el tiempo y se confundirá con la sismicidad de fondo que hay en la ciudad", intenta vaticinar el catedrático de Geofísica de la Universidad de Granada.

De hecho, José Morales reconoce que el pasado lunes 17 de agosto por la tarde se podía pensar que era un terremoto con varias réplicas y el panorama cambió. "No se pueden hacer predicciones, hay que dejar un tiempo, porque si no la naturaleza te puede poner en tu sitio. Por tanto, no sabemos si habrá más de magnitudes más o menos altas, solo sabemos que estamos dentro de una serie", completa este experto.

Los granadinos en la calle por miedo a nuevos terremotos. / Arsenio Zurita / Europa Press

"Es una de las grandes asignaturas pendientes, predecir los terremotos. Sabemos que vivimos en una zona de alta peligrosidad, que son fallas activas, pero el momento no lo sabemos. Los japoneses llevan décadas trabajando en la predicción. Los próximos 15 días son importantes", apunta la directora del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) en la misma línea.

Qué pueden hacer los vecinos de Granada hasta que terminen los terremotos

Ante este panorama en el que es imposible de saber cuándo cesará el temblor, el principal consejo es protegerse y no dejarse llevar por el pánico. Primera advertencia, alejarse de las fachadas. "Estamos pasando una ola de calor tremenda, y la gente se reunía bajo balcones y fachadas, en las zonas más peligrosas. Así falleció más gente en Lorca. Hay que quedarse en casa, debajo de la mesa o una cama. No echarse a la calle como locos en plena crisis sísmica", señala Rosa María Mateos. En caso de salir a la calle, atravesar zonas abiertas, y dentro de los hogares "identificar rincones de casa seguros, en el interior, lejos de las ventanas".

“Mantener la calma", pide José Morales. "Es complicado cuando el miedo es libre y hay gente sensibilizada, pero no hay que salir corriendo porque la mayoría de daños y lesiones son por la caída de elementos de las fachadas. Quédate en casa, busca un elemento seguro como una mesa y aguanta y ya se irá. Pero sin guiarse por el pánico", coincide. "No sabemos lo que va a ocurrir", lamenta Rosa María Mateos, sobre un fenómeno que les apasiona analizar, pero que desean que termine lo antes posible.