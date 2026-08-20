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Catalunya en alerta
El tiempo hoy en Catalunya, en directo: última hora del aviso de Aemet y Meteocat por lluvias intensas, granizo y reventones termicos
Catalunya eleva los avisos por lluvia ante los chubascos previstos desde este jueves por la tarde hasta el fin de semana
Cambio de tiempo en España: la llegada de un frente provoca un desplome de los termómetros y enciende avisos por lluvias
Protecció Civil mantiene este jueves en prealerta el plan Inuncat ante el episodio de lluvias y ha informado de que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha intensificado la vigilancia ante la posibilidad de crecidas súbitas de carácter local en barrancos y rieras de la cuenca del Ebro.
El aviso llega mientras el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) mantiene activado un aviso por tiempo violento con un grado de peligro máximo de 6 sobre 6. La última actualización está vigente entre las 15.34 y las 17.34 horas y prevé la posibilidad de granizo de más de dos centímetros de diámetro, rachas de viento superiores a los 90 kilómetros por hora, reventones y tornados o mangas marinas.
Abrimos un hilo informativo para seguir en directo la evolución de las tormentas.
Tormenta en la playa
El episodio meteorológico también tiene afectaciones en el litoral. Protecció Civil ha informado de que se ha izado la bandera roja y está prohibido el baño en las playas de Levante, Capellans, Ponent, Larga y Cala Cangrejos de Salou, así como en playas de Roda de Berà y de Alcanar, por el mal estado del mar.
Protecció Civil había activado por la mañana la prealerta del Inuncat ante el episodio de lluvias previsto para este jueves y en los próximos días. Además, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha intensificado la vigilancia ante la posibilidad de crecidas repentinas de carácter local en barrancos y rieras de la cuenca del Ebro.
Protecció Civil recomienda extremar las precauciones ante la posibilidad de tormentas intensas a escala local, respetar las prohibiciones de baño y seguir las actualizaciones de los avisos meteorológicos.
El viento derriba el techo de la iglesia de Santa Catalina de Alzira
El violento temporal de viento y tormentas severas que ha arremetido contra la Ribera ha dejado una de sus estampas más graves en el patrimonio histórico de Alzira, donde las rachas huracanadas han provocado el derrumbe de la techumbre de la Iglesia Arciprestal de Santa Catalina.
El emblemático templo, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), constituye el principal referente arquitectónico y espiritual del casco histórico de la Vila. Levantada en el siglo XIII sobre los cimientos de la antigua mezquita mayor como una muestra del gótico valenciano de reconquista y profundamente reformada en época barroca —con su representativa portada de columnas salomónicas—, Santa Catalina alberga en su interior las reliquias de San Bernardo (patrón de Alzira) y el culto a la Virgen de la Murta. El colapso de la cubierta, provocado por vientos que en el municipio alcanzaron los 143 km/h, representa una severa pérdida patrimonial en una jornada marcada por la devastación. El alcalde en funciones de Alzira y concejal de Cultura, Israel Pérez, ha calificado de "desastre" lo sucedido. Desde el ayuntamiento están recabando información sobre el siniestro y tratando de valorar los daños y alcance.
El fenómeno meteorológico, caracterizado por intensas tronadas y reventones húmedos, ha golpeado con dureza las comarcas de La Ribera Alta, La Ribera Baixa y la Canal de Navarrés. En municipios vecinos como Corbera, la fuerza del agua y el viento ha derribado numeroso arbolado e infraestructuras. La situación ha resultado especialmente crítica en Alberic, donde los servicios municipales se han visto desbordados. Su alcalde, Toño Carratalá, ha descrito la magnitud de la catástrofe: "Absolutamente desbordados por la que acaba de caer en Alberic. Las estaciones nos han marcado 140 km/h, pero me estaba comentando una persona que tiene una estación privada que le ha medido 155 km/h. Es una auténtica locura. No sé la cantidad de árboles caídos: han caído en la plaza Portugal, en la plaza España, en la Glorieta, en la Muntanyeta... No sé la cantidad de árboles ni la cantidad de calles que tenemos ahora mismo cortadas en el casco urbano".
Alerta en el Maresme
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha pedido especial atención en el Maresme por fuertes chubascos. En Mataró está cayendo una fuerte tormenta, según han explicado varios vecinos. Protecció Civil mantiene en prealerta el plan Inuncat. En la última actualización territorial, había advertido de la probabilidad de piedra de más de dos centímetros, rachas de más de 90 km/h, estallidos y tornados durante dos horas en el Vallès Oriental, el Maresme, la Selva y Osona. Además, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha intensificado la vigilancia ante la posibilidad de crecidas repentinas de carácter local en barrancos y rieras de la cuenca del Ebro.
Se amplia el tiempo de máximo riesgo en Catalunya
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha ampliado el aviso por tiempo violento hasta 18.10 horas, con un grado de peligro máximo de 6 sobre 6. El organismo alerta de la posibilidad de piedra de más de dos centímetros de diámetro, por rachas de viento, rachas de viento mangueras. Meteocat ha indicado poco después de las cuatro de la tarde que los chubascos son "muy activos" y que van acompañados de granizo o piedra y, en algunos casos, de fuertes rachas de viento.
Previsión de lluvia en el litoral
Las previsiones son que este jueves por la tarde comarcas del litoral sur catalán y de la costa de Tarragona. En la zona del Tarragonès, Baix Penedès y Baix Camp los avisos se han elevado a nivel naranja y se corresponden a un nivel de peligro de 3 sobre 6 en la escala de riesgos meteorológicos. Muchos de estos avisos persistirán hasta como mínimo el sábado, aunque no se descarta que puedan ampliarse en función de la evolución de los temporales previstos para este fin de semana.
¿Qué es un reventón térmico?
El reventón se origina a raíz del desplome del aire a gran velocidad que choca contra el suelo, este suceso es acompañado por fuertes rachas de viento y lluvias repentinas que pueden ser peligrosos a su paso. Provienen del núcleo de una tormenta en forma de corriente descendiente y su duración se comprende entre 5 y 30 minutos. Según la meteorología pueden ser húmedos o secos. Pero, a causa de las olas de calor ha surgido una nueva variante: el reventón térmico o cálido.
La principal diferencia depende si la precipitación llega al suelo o no. Según Aemet, los reventones secos carecen de lluvia en la superficie y la corriente descendente es generada tras la evaporación del agua por debajo de la nube. Y, por otro lado, los húmedos se originan a raíz del alcance de las precipitaciones por la superficie terrestre.
Este fenómeno categorizado de especial es cada vez más frecuente en las olas de calor que visitan nuestro país. Este derivado surge cuando la corriente descendiente, tras atravesar la capa de aire cálido y seco que la impulsa, llega a un nivel estable, frío y húmedo cercano a la superficie, pero no llega a contactar con el suelo. Este proceso resulta en una repentina e intensa corriente de aire cálido, en el que suele bajar el nivel de humedad; suele ocurrir en la fase final de una tormenta.
Reventón húmedo en Valencia: "Volaban piedras por la carretera"
Vientos de hasta 140 km/h y granizo en la provincia de Valencia
Las fuertes tormentas anunciadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se han empezado a formar entre la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. En Alzira (Valencia) se han reportado tormentas con granizo de hasta 2 centímetros y vientos de 60 km por hora. En el caso de Valencia, la tormenta avanza muy rápido, a una velocidad de más de 70 kilómetros por hora. Ha obligado a cerrar parques y el jardín de Turia y ha hecho saltar todas las alarmar por las fuertes rachas de viento que la acompañan. La tormenta de Valencia avanza muy rápido, a una velocidad media de 70 km/h. Esta inestabilidad está provocando reventones húmedos en varios puntos de la Comunitat Valenciana con rachas de viento de hasta 140 kilómetros por hora. En Sumacàrcer (Valencia), las rachas de viento han alcanzado los 149 km/h según AVAMET. En Alzira, donde el reventón ha sembrado el pánico durante unos minutos por la fuerza del viento y la granizada que ha derribado parte de techo de la iglesia de Santa Catalina, el viento ha llegado a rolar hasta los 143 kilómetros por hora.
Chubascos hasta el sábado
Tras varias semanas marcadas por el calor extremo y las altas temperaturas, la llegada de un frente atlántico, una vaguada y una masa de aire polar provocará a partir de este jueves un descenso de las temperaturas y un aumento de la inestabilidad atmosférica. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activado ya varios avisos por intensidad de lluvias entre el jueves y hasta como mínimo el sábado ante chubascos potencialmente torrenciales que podrían descargar más de 20 litros por metro cuadrado en apenas 30 minutos. Protecció civil ha activado ya la prealerta de su plan frente a inundaciones y pide a la población extremar precauciones mientras dure este episodio.
Peligro máximo de 6 sobre 6
El Servicio Meteorológico de Catalunya (Meteocat) ha actualizado este jueves el aviso por tiempo violento y ha alargado su vigencia hasta las 17.34 horas. La alerta tiene un grado de peligro máximo de 6 sobre 6, prevé la posibilidad de piedra de más de dos centímetros de diámetro, rachas de viento superiores a los 90 kilómetros por hora, aguaceros. Protecció Civil pidió extremar las precauciones ante la posibilidad de que se generen tormentas intensas a escala local acompañadas de fenómenos de tiempo violento.
Tiempo violento en el Anoia
Protecció Civil ha alertado de que las tormentas pueden afectar especialmente a l’Anoia, l’Alt Penedès, el Baix Llobregat y los dos Vallès. Meteocat también ha indicado que el chubasco desarrollado en l’Anoia podía llegar al Baix Llobregat y al Vallès Occidental con posibilidad de fenómenos de tiempo violento. Protecció Civil ha pedido extremar las precauciones ante la posibilidad de que se generen tormentas intensas a escala local acompañadas de fenómenos de tiempo violento.
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