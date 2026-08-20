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Catalunya en alerta

El tiempo hoy en Catalunya, en directo: última hora del aviso de Aemet y Meteocat por lluvias intensas, granizo y reventones termicos

Catalunya eleva los avisos por lluvia ante los chubascos previstos desde este jueves por la tarde hasta el fin de semana

Cambio de tiempo en España: la llegada de un frente provoca un desplome de los termómetros y enciende avisos por lluvias

Granizo y fuertes lluvias en Parets de Vallés esta tarde.

Granizo y fuertes lluvias en Parets de Vallés esta tarde.

Montse Cárdenas

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Germán González

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Barcelona
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Protecció Civil mantiene este jueves en prealerta el plan Inuncat ante el episodio de lluvias y ha informado de que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha intensificado la vigilancia ante la posibilidad de crecidas súbitas de carácter local en barrancos y rieras de la cuenca del Ebro.

El aviso llega mientras el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) mantiene activado un aviso por tiempo violento con un grado de peligro máximo de 6 sobre 6. La última actualización está vigente entre las 15.34 y las 17.34 horas y prevé la posibilidad de granizo de más de dos centímetros de diámetro, rachas de viento superiores a los 90 kilómetros por hora, reventones y tornados o mangas marinas.

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