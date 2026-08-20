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Fin del abandono

Derribo del antiguo club Cabaret de Manresa: fin del edificio en ruinas de la capital del Bages

Regió7 publicó el pasado 8 de agosto que, trece años después de su cierre, el antiguo prostíbulo se había convertido en un vertedero incontrolado

La previsión es iniciar hoy, 20 de agosto, el cierre de los accesos y la limpieza

Desperdicios y escombros acumulados junto al Club Cabaret, más conocido con el nombre popular de Las Palomas.

Desperdicios y escombros acumulados junto al Club Cabaret, más conocido con el nombre popular de Las Palomas. / Archivo/Ruben Costa

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Regió 7/G.C.

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Regió7 publicó el pasado 8 de agosto un reportaje que recogía la situación actual del antiguo prostíbulo conocido como Las Palomas, situado en una de las principales vías de entrada y salida de Manresa. El artículo constataba que, trece años después de su cierre, se había convertido en un vertedero, tal y como mostraban unas imágenes más que elocuentes.

El Ayuntamiento de Manresa anunció ayer que dará un paso importante para adecentar la entrada sur de la ciudad con el derribo del antiguo club Cabaret, que era el nombre oficial del establecimiento conocido popularmente como Las Palomas, situado junto a la rotonda de Sant Pau. La actuación, que se llevará a cabo de forma subsidiaria por parte del consistorio, señala el Ayuntamiento, pondrá fin a años de abandono por parte de la propiedad y resolverá los problemas de seguridad, incivismo y vertidos incontrolados que sufría este sector.

El establecimiento cerró sus puertas en 2013 a raíz de una operación policial y, un año después, en 2014, el Ayuntamiento de Manresa le retiró definitivamente la licencia de actividad. Desde entonces, la propiedad no se ha hecho cargo del mantenimiento de la finca, lo que ha provocado una degradación progresiva tanto del edificio como de su entorno más inmediato.

Declaración del estado de ruina

En enero de este año, informan fuentes municipales, los servicios técnicos del Ayuntamiento detectaron un aumento preocupante de vertidos incontrolados de escombros y residuos en la zona. Ante este episodio de incivismo, el Ayuntamiento inició los trámites para resolver la situación. En la última inspección técnica, realizada el pasado 3 de agosto, se constató el mal estado general del edificio y se puso en marcha la declaración del estado de ruina.

Con el objetivo de garantizar la seguridad y evitar nuevos vertidos o accesos no autorizados, el Ayuntamiento procederá a cerrar los dos accesos rodados de la finca, a realizar una limpieza integral de todo el entorno y al derribo del edificio. Las intervenciones se llevarán a cabo de forma subsidiaria, a cargo de la propiedad. La previsión es iniciar este jueves, 20 de agosto, el cierre de los accesos y la limpieza. En cuanto al derribo, se llevará a cabo en las próximas semanas, a partir de una fecha todavía por determinar.

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El actual Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) califica esta finca como suelo no urbanizable y como sistema viario, dado que se encuentra dentro del ámbito de carreteras y del futuro desdoblamiento de la C-55 por parte de la Generalitat de Catalunya.

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Fuente: Regió7

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