Sentencia de Daniel Sancho, en directo | Última hora de la condena y el próximo veredicto del Tribunal en Tailandia

Deterioro de la relación entre Daniel Sancho y su madre Silvia Bronchalo

Marcos García Montes, abogado que forma parte de la defensa de Sancho, reveló el deterioro de la relación entre su cliente y su madre Silvia Bronchalo. Según el letrado, Sancho se niega a hablar con su madre. Las restricciones penitenciarias le obligan a mantener únicamente una llamada a la semana, que va alternando entre su padre, el actor Rodolfo Sancho, un amigo muy cercano, y su equipo jurídico.

Sancho también tiene como uno de sus pilares su abuela paterna, Noela, a quien considera "la que realmente le ha criado".

La denuncia que Silvia Bronchalo presentó contra su exmarido por un presunto delito de vejaciones y maltrato no sentó nada bien a su hijo Daniel, que incluso llegó a ofrecerse a declarar donde fuera en defensa de su padre, convencido de que "jamás maltrató a mi madre".