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Sentencia de Daniel Sancho, en directo | Última hora de la condena y el próximo veredicto del Tribunal en Tailandia

El crimen de Daniel Sancho en Tailandia: Todo lo que necesitas saber

Daniel Sancho

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El Tribunal de Apelaciones de Phuket (Tailandia) asegura que ya está lista la sentencia sobre los recursos presentados por el caso de Daniel Sancho / ARCHIVO / VÍDEO: REDACCIÓN

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Cristina Sebastián

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El Tribunal de Apelaciones de Phuket (Tailandia) aseguró este lunes a EFE que ya está lista la sentencia sobre los recursos presentados por el caso de Daniel Sancho, español condenado a cadena perpetua en el país asiático por el asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta.

EL PERIÓDICO abre un directo con las últimas noticias del veredicto del tribunal en Tailandia

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