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Sentencia de Daniel Sancho, en directo | Última hora de la condena y el próximo veredicto del Tribunal en Tailandia
El crimen de Daniel Sancho en Tailandia: Todo lo que necesitas saber
Cristina Sebastián
El Tribunal de Apelaciones de Phuket (Tailandia) aseguró este lunes a EFE que ya está lista la sentencia sobre los recursos presentados por el caso de Daniel Sancho, español condenado a cadena perpetua en el país asiático por el asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta.
EL PERIÓDICO abre un directo con las últimas noticias del veredicto del tribunal en Tailandia
Tres años del asesinato
¿Cuál fue el veredicto? ¿Cuánta condena aún debe cumplir? ¿Podría volver a España? ¿Y recibir un indulto? Daniel Sancho ha cumplido este mes tres años en prisión desde su detención en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. La situación procesal del hijo del actor Rodolfo Sancho apenas ha cambiado en estos años: no existe actualmente ninguna solicitud de indulto pendiente de resolución y el siguiente paso clave del caso sigue siendo el fallo del Tribunal de Apelaciones de Phuket.
Las cuatro posibilidades
La sentencia puede dejar tres escenarios: el primero, que confirme la condena a cadena perpetua; el segundo, que reduzca la pena; el tercero, que acepte la repetición del juicio, algo que nadie ve problable, y el cuarto, que endurezca la pena, como pide la acusación, que reclama pena de muerte.
Rutina en la cárcel
A la espera de conocer la sentencia, Sancho sigue con su rutina diaria en la prisión de Surat Thani. Hace ejercicio, lee y escribe, recibe terapia psicológica.
Nervioso por la incertidumbre
Daniel Sancho "está bien, lo único que está con la incertidumbre, que te hace estar más nervioso", explicaba Ramón Chippirrás, miembro del equipo de asesoramiento legal en España del condenado. Carmen Balfagón, abogada de Sancho, ha defendido la inocencia de su cliente: "Daniel no es un asesino", ha asegurado la letrada, defendiendo que lo ocurrido fue un homicidio imprudente y no un asesinato. Balfagón ha insistido en que seguirán luchando para que, llegado el momento, Daniel pueda regresar a España.
La lectura de la resolución podría coincidir con la visita de los amigos de Sancho
La lectura de la sentencia al recurso que presentó la defensa de Daniel Sancho podría coincidir con la visita de su grupo de amigos. Su abogada Carmen Balfagón desveló que los amigos aprovecharían su próximo viaje a Tailandia para visitar a Daniel.
El centro penitenciario ya ha aprobado esta petición y ha aceptado la visita. Aunque se desconoce la fecha exacta de la visita, es probable que coincida con la lectura de la sentencia.
Deterioro de la relación entre Daniel Sancho y su madre Silvia Bronchalo
Marcos García Montes, abogado que forma parte de la defensa de Sancho, reveló el deterioro de la relación entre su cliente y su madre Silvia Bronchalo. Según el letrado, Sancho se niega a hablar con su madre. Las restricciones penitenciarias le obligan a mantener únicamente una llamada a la semana, que va alternando entre su padre, el actor Rodolfo Sancho, un amigo muy cercano, y su equipo jurídico.
Sancho también tiene como uno de sus pilares su abuela paterna, Noela, a quien considera "la que realmente le ha criado".
La denuncia que Silvia Bronchalo presentó contra su exmarido por un presunto delito de vejaciones y maltrato no sentó nada bien a su hijo Daniel, que incluso llegó a ofrecerse a declarar donde fuera en defensa de su padre, convencido de que "jamás maltrató a mi madre".
Cómo es la resolución de recursos en Tailandia
La defensa de Daniel Sancho solicitó varios aplazamientos en la entrega del recurso de apelación a su sentencia, por la dificultad en la traducción de los argumentos que querían explicar a la corte, pero finalmente consiguieron presentarlo en el Tribunal de Phuket el 26 de marzo de 2025.
En Tailandia no existe un plazo rígido de tiempo para la resolución de recursos, aunque sí se puede hablar de una previsión, de entre 6 meses y un año, para que haya una respuesta. Sin embargo, el recurso de Sancho ha superado los tiempos previstos. Carmen Balfagón, abogada de Daniel Sancho, lo confirma y asegura que "no hay un tiempo establecido en Tailandia".
La reinserción de Daniel Sancho tras su condena
Un factor clave a tener en cuenta en el caso Sancho es la reinserción del condenado cuando vuelva a España y, mucho más adelante, cuando salga de prisión, tal y como plantea el abogado Javier Guerrero: "Jurídicamente, una persona que ha cumplido su condena recupera plenamente sus derechos, salvo las limitaciones expresamente previstas por la Ley".
"Socialmente, sin embargo, esa recuperación no siempre se produce. El estigma puede afectar al acceso al empleo, a las relaciones personales e incluso a la propia seguridad del condenado. Por ello, el verdadero reto de una sociedad democrática consiste en compatibilizar el legítimo recuerdo de unos hechos especialmente graves con el derecho de cualquier persona que haya cumplido su deuda con la Justicia a intentar reconstruir su proyecto vital", concluye el experto.
La cárcel donde Daniel Sancho espera la decisión final
Daniel Sancho permanece a la espera de la resolución final en la cárcel de Surat Thani que tiene cerca de 5.400 presos frente a los 542 del penitenciario de Samui, la cárcel en la que estuvo retenido hasta que se le condenó a la cadena perpetua.
Sancho quiere un nuevo juicio
Hace casi dos años, Daniel Sancho fue condenado a cadena perpetua por el asesinato del cirujano Edwin Arrieta. En Tailandia, este tipo de crímenes habitualmente se castigan con la pena capital, pero el hecho de haber confesado durante su detención le sirvió de atenuante. Su defensa reclama la celebración de un nuevo juicio.
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