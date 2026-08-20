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Movilidad ferroviaria

Una incidencia en la catenaria corta la R13 y la R14 entre Lleida y Les Borges Blanques

La suspensión del servicio se ha alargado 45 minutos, en los que Renfe ha dispuesto un servicio alternativo por carretera entre ambas ciudades

Reabierta por completo la AP-7 en Gelida y restablecida la circulación de la R4 de Rodalies tras el incendio de un camión

Cortadas la RL3 y la RL4 de Rodalies de Lleida por una incidencia en la infraestructura entre Bell-lloc d'Urgell y Cervera

Un tren de Regionals en la estación de Lleida - Pirineus

Un tren de Regionals en la estación de Lleida - Pirineus / Jordi V. Pou / EPC

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Una incidencia en la catenaria cerca de la estación de Juneda (Garrigues) ha obligado a cortar las líneas R13 y R14 de Regionals entre las estaciones de Lleida-Pirineus y Les Borges Blanques durante unos 45 minutos. Renfe ya había dispuesto un servicio alternativo de bus por carretera para unir ambas estaciones con paradas intermedias. Según ha informado Adif, el incidente se ha producido en el marco de unos trabajos ya programados en la estación de Juneda y los técnicos ya trabajan para solucionar la incidencia.

La R13 (Lleida-Barcelona por Valls) y la R14 (Lleida-Barcelona por Tarragona) son dos de las líneas más maltrechas de las red ferroviaria catalana. Un robo de cable cerca entre las estaciones de Montblanc y Vilaverd el pasado mes de junio provocó graves daños y, según informó Adif, aún requerirá unas semanas hasta podeser dar por solucionado. Desde entonces, ambas líneas habían visto incrementado su tiempo de circulación en al menos 10 minutos.

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La incidencia de este viernes se suma también al corte de este jueves entre Lleida y Manresa, que dejó sin servicio durante más de seis horas las líneas RL3 (Lleida-Cervera) y la RL4 (Lleida-Manresa). También este jueves, el incendio de un camión en la AP7 obligó a cortar durante cerca de una hora la autopista y dejó cuatro horas sin servicio a la R4 de Rodalies entre Sant Sadurní d'Anoia y Martorell por la proximidad de las llamas a las vías.

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