Catalunya, en alerta por temporal de lluvia, viento y granizo hasta el sábado

De alerta por fuerte calor a otra de lluvias intensas en unas horas en Catalunya. Protecció Civil mantiene en situación de prealerta el plan Inuncat para los próximos días por la posibilidad de tormentas localmente importantes en buena parte de territorio catalán. Este jueves se iniciaron los avisos por tiempo violento después de que el Servei Meteorològic de Catalunya activara la alerta de grado de peligro máximo de 6 sobre 6 frente a unos chubascos que pueden ir acompañados de piedra de más de dos centímetros de diámetro, rachas de viento superiores a los 90 kilómetros por hora, precipitaciones fuertes y tornados.

Sin embargo, pese a que las tormentas pasaron muy rápidamente de sud a norte y regaron buena parte de territorio catalán apenas hubo que lamentar incidentes. Los bomberos de la Generalitat recibieron una cincuentena de avisos en solo una hora ( entre las cuatro y las cinco de la tarde) por las consecuencias de las fuertes lluvias con rachas de viento y zonas con granizo. Han realizado actuaciones para hacer saneamientos, retirar árboles caídos y mobiliario urbano, pequeñas inundaciones, etc. La mayor parte de los avisos son en el Vallès Occidental. Precisamente, en algunos puntos cayeron piedras de un tamaño inferior a dos centímetros.

A consecuencia del temporal y el mal estado del mar, Protecció Civil izó bandera roja y prohibió el baño en las playas de Levante, Capellans, Ponent, Larga y Cala Cangrejos de Salou, en Roda de Berà, Alcanar, Blanes y playas del Maresme.

Los responsables de Protecció Civil recordaron que se trataba de lluvias puntuales e instaron a alejarse de zonas inundables, como rieras o barrancos. En este sentido, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha intensificado la vigilancia ante la posibilidad de crecidas repentinas de carácter local en barrancos y rieras de la cuenca del Ebro.

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Por la noche del jueves la previsión de chubascos se había desplazado hacia el Pirineo de Lleida, entrando por la Noguera y afectando al Pallars, Alta Ribagorça y Alt Urgell. El Servei Meteorològic de Catalunya señala que habrá tormentas hasta como mínimo el sábado ante chubascos potencialmente torrenciales que podrían descargar más de 20 litros por metro cuadrado en apenas 30 minutos.