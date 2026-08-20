Catalunya eleva los avisos por lluvia ante los chubascos previstos desde este jueves por la tarde hasta el fin de semana

Cambio de tiempo drástico en Catalunya. Tras varias semanas marcadas por el calor extremo y las altas temperaturas, la llegada de un frente atlántico, una vaguada y una masa de aire polar provocará a partir de este jueves un descenso de las temperaturas y un aumento de la inestabilidad atmosférica. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activado ya varios avisos por intensidad de lluvias entre el jueves y hasta como mínimo el sábado ante chubascos potencialmente torrenciales que podrían descargar más de 20 litros por metro cuadrado en apenas 30 minutos. Protecció civil ha activado ya la prealerta de su plan frente a inundaciones y pide a la población extremar precauciones mientras dure este episodio.

Hace ya días que Meteocat había activado avisos por lluvias ante la llegada de este frente atlántico que, entre otros, ha obligado a activar avisos por lluvias en 10 comunidades autónomas. Pero en las últimas horas, tras una revisión de los modelos, gran parte de los avisos emitidos se han actualizado, extendido y hasta intensificado. Este jueves, por ejemplo, toda Catalunya estará en aviso por intensidad de lluvia en algún momento del día. Entre el mediodía y las seis de la tarde estarán en aviso todas las comarcas del litoral y prelitoral catalán. Y desde las seis de la tarde hasta medianoche también se sumarán todas las del interior. En todos los casos, los avisos son de nivel amarillo y se corresponden a un nivel de 1 sobre 6 en la escala de riesgos meteorológicos.

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El jueves se activarán avisos amarillos en el tercio norte del territorio, desde el Empordà hasta el Maresme, durante la mañana. Por la tarde se sumarán a la lista varias comarcas del litoral sur y de la costa de Tarragona. En la zona del Tarragonès, Baix Penedès y Baix Camp los avisos se han elevado a nivel naranja y se corresponden a un nivel de peligro de 3 sobre 6 en la escala de riesgos meteorológicos. Muchos de estos avisos persistirán hasta como mínimo el sábado, aunque no se descarta que puedan ampliarse en función de la evolución de los temporales previstos para este fin de semana.