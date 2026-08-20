Cambio de tiempo en España: la llegada de un frente provoca un desplome de los termómetros y enciende avisos por lluvias

El verano aún no ha acabado pero, según apuntan los modelos, durante algunos días parece que se pondrá en pausa. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de la llegada de una vaguada que atravesará rápidamente la Península Ibérica acompañada de una masa de aire polar y de un frente atlántico. La suma de estos factores, afirman los expertos, provocará un desplome generalizado de los termómetros en todo el país así como un aumento de la inestabilidad atmosférica que dará lugar a chubascos y tormentas en el norte y este peninsulares. El episodio empezará a abrirse paso este jueves, cogerá fuerza durante el fin de semana y se alargará hasta como mínimo el lunes. Los expertos afirman que en algunos puntos podrían producirse chubascos torrenciales y posibles inundaciones, por lo que se pide extremar precauciones mientras dure este fenómeno.

Las temperaturas podrían bajar hasta 10 grados en apenas unas horas y situarse por debajo de lo habitual para la época

Los modelos apuntan a que los efectos de la llegada de este frente se empezarán a sentir este mismo jueves. La plataforma 'eltiempo.es' habla de una bajada de las temperaturas de hasta los 10 grados en apenas un día. En el interior de Galicia, el norte de Castilla y León, La Rioja, Navarra, puntos del norte de Aragón, así como en el este de Andalucía y el interior de Murcia, las máximas caerán entre 8 y 10 grados a lo largo del jueves. En el Mediterráneo el descenso más acusado se sentirá a partir del viernes. Los expertos afirman que en zonas del interior, y especialmente en el norte peninsular, las máximas pueden situarse entre 5 y 10 grados por debajo de lo habitual para las fechas. De confirmarse, sería una de las primeras veces de lo que llevamos del verano en las que las temperaturas marcan valores por debajo de lo normal para la época durante varios días seguidos.

Se esperan chubascos y tormentas en el norte y este peninsulares, con riesgo de lluvias torrenciales e inundaciones en el sureste

Las previsiones también apuntan a que, junto a la llegada del aire frío, también tendremos un aumento marcado de la inestabilidad atmosférica. La Aemet, de hecho, advierte que "la entrada de un frente por el noroeste peninsular dejará precipitaciones en el área cantábrica, mientras que en el resto de la mitad norte y tercio este peninsular es probable que se produzcan chubascos tormentosos vespertinos que podrán ser localmente fuertes". Los meteorólogos advierten que en el tercio suroriental peninsular estas tormentas podrían ser muy fuertes y dar lugar a reventones y rachas muy fuertes, así como llegar acompañadas de granizo que puede ser de gran tamaño. En total, son al menos 10 las comunidades autónomas que han tenido que activar avisos por lluvias torrenaciales y tormentas ante la llegada de este fenómeno.

¿Hasta cuándo durará?

Los expertos afirman que el viernes continuarán las precipitaciones en el Cantábrico y en áreas del nordeste peninsular y Baleares. De cara al fin de semana, "aún con gran incertidumbre", lo más probable es que las precipitaciones en el Cantábrico se intensifiquen con un carácter persistente y sin descartar que puedan ser localmente fuertes y con tormenta. También se espera un incremento de la inestabilidad en el tercio nororiental peninsular, con chubascos tormentosos que podrían ser localmente fuertes y persistentes, con mayor probabilidad en el Pirineo central y oriental, donde también pueden producirse acumulados importantes. No se descartan también chubascos localmente fuertes en zonas del sur de Catalunya, este de Aragón y norte de la Comunidad Valenciana.

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No está claro hasta cuándo se alargará este episodio de "mal tiempo" veraniego. Por ahora, según apuntan los modelos, es probable que la situación de precipitaciones localmente fuertes y persistentes se extienda hasta como mínimo el lunes en el extremo norte peninsular así como en otros puntos del país. Los meteorólogos afirman que la incertidumbre sobre la intensidad y la localización exacta de los mayores acumulados durante el episodio es todavía muy elevada por lo que conviene mantenerse actualizados sobre cómo avanza esta situación.