Una ostra invasora se expande por el Mediterráneo, de Catalunya a Almería, por el calentamiento del agua

El aumento de la temperatura del agua y su gran capacidad de dispersión larvaria están impulsando la expansión de la ostra invasora 'Pinctada radiata' en el Mediterráneo occidental de forma que ya ha alcanzado las costas españolas, desde el sur de Catalunya hasta Almería.

Considerada la primera especie exótica invasora del Mediterráneo, esta ostra perlífera entró procedente del mar Rojo tras la apertura del canal de Suez, inaugurado en 1869, y figura entre las cien invasoras más peligrosas de las aguas mediterráneas por sus impactos en la biodiversidad autóctona.

Ahora, una red de 132 puntos de medición establecida en ocho países y coordinada por Diego Kersting, investigador del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS-CSIC), ha realizado el estudio más completo hasta la fecha de su expansión por el Mediterráneo y ha sido publicado en la revista Marine Environmental Research.

Colectores de larvas

Este sistema, según sus responsables, permite detectar larvas de la especie años antes de su implantación en el medio natural, conformando un sistema de alerta temprana ante la presencia de esta y otras especies invasoras.

Para ello, usan colectores de larvas instalados en 132 localidades distribuidas a lo largo de la costa de ocho países (Argelia, Croacia, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Eslovenia y España) que abarcan el Mediterráneo de este a oeste.

Estos dispositivos, unas mallas que crean un sustrato donde se asientan las larvas que transportan las corrientes, han permitido evaluar la presencia de Pinctada radiata durante periodos de seguimiento que en algunos casos superan los diez años.

"La implantación de esta especie estaba ya descrita en el Mediterráneo oriental desde hace mucho tiempo. Lo que observamos ahora es que el Mediterráneo occidental experimenta actualmente una expansión generalizada, mientras que históricamente la especie estaba limitada a registros esporádicos y aislados", ha explicado Júlia García Colomé, investigadora del IATS y primera autora del trabajo.

Presencia en España

Los registros obtenidos entre 2015 y 2024 revelaron nuevos eventos de colonización de Pinctada radiata, principalmente en la cuenca del Mediterráneo occidental, que incluye la costa española, y en los mares Adriático y Egeo, según el estudio.

En el caso de España, los registros más antiguos se remontan a 2016 en las Islas Baleares, desde donde se habría desplazado a otras zonas como las Islas Columbretes (Castellón). Los registros llegan hasta Agua Amarga (Almería) y, de momento, no se han observado asentamientos más allá de esta zona.

Origen del estudio

Los colectores en los que se basa la investigación se utilizan en la reserva marina de las Islas Columbretes (frente a las costas de Valencia) desde 2003 para el estudio de la nacra (Pinna nobilis), un bivalvo emblemático del Mediterráneo que actualmente se encuentra en peligro crítico de extinción.

Así fue como el grupo liderado por Kersting observó que este sistema podía emplearse también para estudiar la proliferación de otras especies de bivalvos como la invasora Pinctada radiata.

En Columbretes, la especie se detectó por primera vez en los colectores en 2020, pero no fue hasta 2022 cuando observaron su asentamiento en el medio natural.

"Esto confirma el potencial de esta red de colectores de larvas como sistemas de alerta temprana para la detección y el seguimiento de invasiones biológicas", ha subrayado Kersting, que ha apuntado que son sencillos de construir, económicos y fáciles de instalar y revisar.

Más de 1.000 invasoras en el mar que más rápido se calienta

Una de las principales causas de la expansión de esta especie invasora de origen tropical es, según los investigadores, el aumento de la temperatura del Mediterráneo, un mar que se calienta a un ritmo tres veces superior a la media global.

Por ahora, zonas más frías, como el Golfo de León o el norte del Mar Adriático, se mantienen aún libres de esta especie. Sin embargo, la situación es muy distinta en áreas del Mediterráneo occidental, como las costas españolas, con temperaturas récord que recientemente han llegado a los 33 grados en Sa Dragonera (Mallorca).

En las Islas Columbretes, la temperatura ha aumentado 1,5 grados desde 1990, ha apuntado Kersting, que considera necesario seguir utilizando la red de colectores y dotarla de una financiación estable para detectar de forma temprana la llegada y expansión de invasoras.

La alerta temprana, ha añadido, es una herramienta clave para proteger los ecosistemas mediterráneos y reducir los importantes costes ambientales y económicos asociados a estas invasiones.

Se estima que más de 1.000 especies han invadido el Mediterráneo, de las cuales 600 ya están establecidas. En su caso, 'la Pinctada radiata' ha provocado el desplazamiento de especies autóctonas e importantes repercusiones en la cadena trófica.