El Vallès tendrá una estación de alta velocidad

Los trenes de alta velocidad entre Barcelona y Madrid podrán parar dentro de unos años en una nueva estación en el Vallès. Así se desprende del primer estudio sobre el nuevo Eix Transversal Ferroviari que ha encargado la Generalitat y que prevé que se construya un nuevo ramal ferroviario entre Martorell y Mollet que permita a los trenes procedentes de Madrid entrar a Barcelona por la estación de La Sagrera. En concreto, las condiciones del futuro contrato, a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, contemplan la construcción de una "nueva estación intermodal de viajeros en el Vallès".

El documento no determina en qué municipio o dónde exactamente debería situarse este futuro apeadero, pero sí aclara que debería permitir a los usuarios hacer transbordo directamente con los servicios de Rodalies y de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) que circulan por la comarca. Además, el pliego de condiciones que la empresa pública Ifercat pone para las empresas que quieran redactar el estudio también detalla que el nuevo trazado de alta velocidad por el Vallès deberá ser "sensiblemente paralelo" al actual trazado de la línea R8 de Rodalies (Martorell-Granollers) entre el túnel de Rubí y Mollet-Sant Fost.

Las estaciones de Volpelleres y Hospital General se apuntan como posibles emplazamientos

Así, lo más probable es que entre las opciones que se barajen para la futura estación de alta velocidad se encuentren los dos intercambiadores entre la R8 y las líneas S1 (Terrassa-Barcelona) y S2 (Sabadell-Barcelona) de FGC que la Generalitat tiene pendientes de construir en Sant Cugat. Se trata de las estaciones de Volpelleres de FGC –donde deberá facilitarse el transbordo con la estación de Sant Cugat-Coll Favà de Rodalies– y la de Hospital General –que enlazará con la estación de Rubí-Can Vallhonrat de la R8–.

Tras años de espera y reclamaciones por parte de entidades como Fem Vallès o la Associació de Municipis de l'Arc Metropolità, el proyecto para ambos intercambiadores se desbloqueó el pasado mes de noviembre. El departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica firmó entonces un convenio con el Ministerio de Transportes y con Adif que establecía que el administrador ferroviario se encargaría de redactar los estudios previos de las dos actuaciones y que sería la propia Generalitat la que asumiría los proyectos constructivos y las obras de las dos estaciones. El pasado mes de junio, el Govern aseguró que los estudios que tenía que hacer Adif ya estaban en fase "muy avanzada de redacción", aunque no aclaró más detalles. El acuerdo supuso finalmente una inversión total de 36 millones de euros.

Una propuesta alternativa

Está por ver si finalmente el estudio de viabilidad de la primera fase del Eix Transversal Ferroviari se decanta por utilizar uno de estos dos intercambiadores como lugar para detener los trenes de alta velocidad. Otra de las opciones que se han puesto alguna vez sobre la mesa es una futura estación en el entorno del Baricentro (entre los municipios de Barberà, Cerdanyola y Badia del Vallès).

En este punto se cruzan las líneas de Rodalies R8 y R4, aunque no hay ninguna estación construida, y el último Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM), la hoja de ruta de movilidad que redacta el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), lo planteó como un posible punto para construir una tercera estación intermodal en el Vallès. De momento, no hay ningún estudio previsto al respecto.

También jugarán un papel en la determinación de la nueva estación los planes a futuro del nuevo Pla de Serveis Ferroviari, que prevé que tanto la línea R1 como la R2 de Rodalies lleguen el 2040 hasta Cerdanyola Universitat.