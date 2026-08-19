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Un terremoto en Granada sorprende en pleno directo a un conocido youtuber

Sasel, creador de contenido granadino, estaba emitiendo en directo cuando empezaron los temblores por el terremoto

Terremoto hoy en Granada: últimas noticias en directo

El youtuber Sasel, en directo durante el terremoto

El youtuber Sasel, en directo durante el terremoto / Twitch

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Un terremoto de magnitud 5,0 grados ha sacudido durante la madrugada de este sábado Granada y se ha dejado sentir a cientos de kilómetros del epicentro, provocando desprendimientos, caída de elementos de fachadas y tejados y daños en diferentes puntos del área metropolitana de Granada como Armilla, donde se han registrado daños materiales.

Sasel, un youtuber granadino con más de 370 mil suscriptores, ha sido sorprendido en directo por los temblores causados por el terremoto, apreciándose en el vídeo como se sacude su casa.

El servicio de emergencias 112 de Andalucía ha recibido más de 80 llamadas por el terremoto de 5 grados de magnitud registrado en la madrugada de este sábado en Alhendín (Granada), un temblor que no ha causado víctimas pero sí que ha provocado diferentes daños materiales.

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Según los últimos datos del IGN, el terremoto se produjo a las 01.04 horas de este sábado 15 de agosto y tuvo su epicentro al noreste de Alhendín (Granada). El hipocentro se situó a apenas dos kilómetros de profundidad, una circunstancia que ha contribuido a que el movimiento haya sido claramente percibido en una amplia zona. La actualización del organismo, realizada a las 23.31 horas UTC, eleva además la intensidad máxima hasta el grado V de la Escala Europea.

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