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Terremoto en Granada, en directo: última hora del nuevo seísmo de 4,8, heridos y nuevas réplicas
¿Por qué en Granada se producen tantos terremotos?
Nuevas réplicas del terremoto de Granada y dónde se han sentido
Un potente terremoto hizo temblar la tierra en Granada la madrugada del sábado y entre sus réplicas, este martes han vuelto a asustar a la población los temblores que han alcanzado 4,8 grados en la escala de magnitud.
Te contamos la última hora en directo:
Seis terremotos marcan la noche de la Vega de Granada, cinco sentidos por los vecinos
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado seis terremotos de diferentes intensidades desde la medianoche de este miércoles en Granada y su área metropolitana, cinco de ellos sentidos por los vecinos y que se suman al seísmo de magnitud 3,4 con el que cerraron el martes.
Este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha captado seis temblores durante este miércoles, el más alto de magnitud 2,58; casi todos han sido percibidos por la población.
La Alhambra permanecerá cerrada este martes y estudia medidas futuras por la serie sísmica
El Patronato de la Alhambra y el Generalife, que desalojó esta mañana parte de sus instalaciones y cerró de manera progresiva el resto de los espacios, ha anunciado que permanecerá cerrada este martes mientras analiza las medidas a tomar ante la serie sísmica activa desde la madrugada del sábado en la provincia de Granada.
En un comunicado, el complejo monumental, históricamente el más visitado del país, ha confirmado que como consecuencia de la actividad sísmica ha adoptado las máximas medidas de prevención con los visitantes y trabajadores.
El episodio sísmico de Granada incluye los dos terremotos de 4,8 y 432 eventos, 45 sentidos por la población
El episodio sísmico de Granada y su área metropolitana, que incluye desde el día 14 de agosto los dos terremotos de magnitud 4,8 Mw --el del sábado 15 y el de este martes 18 de agosto-- y 432 eventos en total, recoge 45 seísmos sentidos por la población. Estos temblores se han llegado a notar en 500 localidades tanto en Granada y Andalucía central y oriental, como en Región de Murcia, Castilla La Mancha y sur de la comunidad de Madrid.
Continúa la atención psicológica a afectados por los terremotos de Granada tras más de medio centenar de llamadas
El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (Copao) continúa colaborando con Emergencias 112 Andalucía en la atención psicológica a las personas afectadas por los terremotos registrados durante los últimos días en Granada. Desde la puesta en marcha del dispositivo el pasado sábado, más de medio centenar de llamadas han sido atendidas por profesionales especializados. El teléfono gratuito de atención psicológica es el 900102513.
El Ayuntamiento de Granada recibe más de 800 solicitudes para revisar edificios tras los terremotos
El Ayuntamiento de Granada ha recibido ya más de 800 solicitudes para comprobar el estado de inmuebles en la capital y su área metropolitana tras la sucesión de episodios sísmicos registrados esta jornada. En las inspecciones participan técnicos municipales, Bomberos, Policía Local, Protección Civil y profesionales de la arquitectura, encargados de comprobar posibles daños y determinar las actuaciones necesarias en cada caso.
Experto ingeniero aboga por realizar una auditoría de los edificios críticos dañados tras el terremoto de Granada
El experto ingeniero de Caminos y pionero en España en Ingeniería Ambiental Ramiro Aurín ha abogado por una auditoría forense urgente de todos los edificios críticos e instalaciones estratégicas tras el terremoto de intensidad 4,8 que afectó especialmente a la ciudad de Granada y a toda su área metropolitana en la madrugada del pasado sábado. En opinión de Aurín hay que hacer una auditoría a todos los edificios dañados, incluso aquellos que aparentemente han sufrido solo desperfectos superficiales.
Cierra el público la Catedral de Granada de forma preventiva tras los fuertes seísmos de este martes
La Archidiócesis de Granada ha comunicado el cierre preventivo de la Catedral de la ciudad hasta que puedan realizarse las revisiones oportunas tras los últimos movimientos sísmicos registrados este martes en la capital y su área metropolitana.
El 061 atiende 12 avisos sanitarios: dos mujeres heridas en Cájar y Alhendín tras los terremotos de Granada
El Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha atendido, desde las 10.40 horas, un total de 12 demandas relacionadas con la sucesión de terremotos registrados en Granada, la mayoría por episodios de ansiedad, mareos y síncopes. Entre las incidencias más destacadas figura el derrumbe del techo y la chimenea de varias viviendas en la calle Andrés Segovia, en Cájar, donde una mujer ha resultado herida al cortarse con un cristal y ha sido trasladada por medios propios a un centro de salud. En Alhendín, otra mujer ha requerido asistencia sanitaria por daños en un brazo tras caerse en su vivienda a causa del temblor.
El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que se ha desplazado hasta Granada para evaluar los daños, ha convocado al Comité Asesor del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico para analizar la situación tras los últimos seísmos. "Aunque entendemos el desasosiego y el nerviosismo de la ciudadanía, debemos insistir en seguir las indicaciones de los servicios de emergencia", ha señalado el consejero, que ha recomendado a quienes tengan la vivienda sin daños permanecer dentro de ella para evitar riesgos.
Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada, confirma siete calles cortadas en la capital por caída de cascotes y desprendimientos
La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha confirmado en rueda de prensa que, a raíz de las llamadas recibidas, el Ayuntamiento ha detectado nueve daños de entidad en la ciudad, que han obligado al corte de siete calles, principalmente por la caída de cascotes o de elementos de fachadas de edificios. Entre las incidencias señaladas, Carazo ha citado un desprendimiento de ascensor en la calle Domingo Puente Martín, un derrumbe de fachada en un edificio antiguo de la calle Moral de la Magdalena, y daños en la chimenea de una fábrica que han obligado a cerrar el parque Baden-Powell.
Las calles que permanecen acordonadas, señalizadas y cortadas en estos momentos son, según ha detallado la alcaldesa, Baden Powell, Navas, Moral de la Magdalena, San Matías, San Rafael, Alhóndiga y Puentezuelas. Carazo ha asegurado que la prioridad municipal es restablecer la normalidad en estos espacios cuanto antes, con todos los servicios de emergencia y municipales activados para revisar la situación de los edificios afectados.
La Alhambra, en revisión: evacuados la Alcazaba, los Palacios Nazaríes y el Generalife tras el terremoto
La Alhambra ha activado el protocolo de evacuación tras el terremoto de magnitud 4,6 registrado esta mañana, según ha informado el monumento a través de su cuenta oficial. La medida obligó a desalojar la Alcazaba y a suspender el acceso a los Palacios Nazaríes, mientras que a las 11.45 horas se completó también la evacuación del Generalife y sus jardines interiores.
Los equipos de conservación del recinto inspeccionan ahora las instalaciones con el apoyo de expertos de la Universidad de Granada (UGR), mientras la dirección del Patronato de la Alhambra evalúa las condiciones de seguridad para decidir sobre un posible cierre o la reapertura del monumento. Todo el personal permanece por el momento en zonas seguras a la espera de la evolución de la situación.
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