Terremoto en Granada, en directo: última hora del nuevo seísmo de 4,8, heridos y nuevas réplicas

El 061 atiende 12 avisos sanitarios: dos mujeres heridas en Cájar y Alhendín tras los terremotos de Granada

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha atendido, desde las 10.40 horas, un total de 12 demandas relacionadas con la sucesión de terremotos registrados en Granada, la mayoría por episodios de ansiedad, mareos y síncopes. Entre las incidencias más destacadas figura el derrumbe del techo y la chimenea de varias viviendas en la calle Andrés Segovia, en Cájar, donde una mujer ha resultado herida al cortarse con un cristal y ha sido trasladada por medios propios a un centro de salud. En Alhendín, otra mujer ha requerido asistencia sanitaria por daños en un brazo tras caerse en su vivienda a causa del temblor.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que se ha desplazado hasta Granada para evaluar los daños, ha convocado al Comité Asesor del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico para analizar la situación tras los últimos seísmos. "Aunque entendemos el desasosiego y el nerviosismo de la ciudadanía, debemos insistir en seguir las indicaciones de los servicios de emergencia", ha señalado el consejero, que ha recomendado a quienes tengan la vivienda sin daños permanecer dentro de ella para evitar riesgos.