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Terremoto en Granada, en directo: última hora del nuevo seísmo de 4,8, heridos y nuevas réplicas

¿Por qué en Granada se producen tantos terremotos?

Nuevas réplicas del terremoto de Granada y dónde se han sentido

Un nuevo terremoto de 4,7 vuelve a sacudir Granada

Un nuevo terremoto de 4,7 vuelve a sacudir Granada

ARSENIO ZURITA / EUROPA PRESS / VÍDEO: SARA FERNÁNDEZ / PI STUDIO

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Jordi Grífol

David López Frías

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Un potente terremoto hizo temblar la tierra en Granada la madrugada del sábado y entre sus réplicas, este martes han vuelto a asustar a la población los temblores que han alcanzado 4,8 grados en la escala de magnitud.

Mapa que muestra la localización del terremoto de Granada.

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