Qué hacer durante y después de un terremoto para protegerte

¿Qué consejos seguir para autoproteger la salud durante un terremoto y posibles réplicas? ¿Y después de la tragedia cuando todo es un caos? Colombia sufrió hace escasos días un terremoto de magnitud 7,4 que ha afectado a parte del país con personas atrapadas bajo los escombros y más de dos centenares de fallecidos de momento.

Un terremoto que recuerda al que hace casi dos meses, el pasado 24 de junio, sacudió la costa de Venezuela, y entonces la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) ofreció una serie de consejos relacionados con la autoprotección de la salud que ahora cobran de nuevo actualidad.

"Se puede reducir el riesgo de lesiones mediante preparación previa, calma y actuaciones correctas durante los primeros segundos. La recomendación internacional más extendida durante el temblor es: agáchate, cúbrete y sujétate. Esta pauta busca evitar caídas y proteger cabeza, cuello y tronco frente a objetos que puedan caer, desplazarse o romperse", destacan.

Qué hacer durante el terremoto

Antes de enumerar consejos de salud para después del terremoto, SEMES, por medio de su Grupo de Trabajo de Incidentes de Múltiples Víctimas (IMC) y Desastres, explica qué hacer durante el seísmo.

En un edificio , "la recomendación es quedarse mientras dure el temblor, sin correr hacia la salida ni utilizar ascensores". Muy importante "agacharse y cubrirse bajo una mesa sólida si se tiene una cerca, y sujetarse a ella". En caso de que no haya, lo más conveniente es "colocarse junto a una pared interior, lejos de ventanas y objetos que puedan caer". Además, protegerse cabeza y cuello con los brazos.

, "la recomendación es quedarse mientras dure el temblor, sin correr hacia la salida ni utilizar ascensores". Muy importante "agacharse y cubrirse bajo una mesa sólida si se tiene una cerca, y sujetarse a ella". En caso de que no haya, lo más conveniente es "colocarse junto a una pared interior, lejos de ventanas y objetos que puedan caer". Además, protegerse cabeza y cuello con los brazos. Si se produce estando en la cama , SEMES aconseja "quedarse", salvo que exista un peligro inmediato encima, y "cubrirse la cabeza y el cuello con una almohada".

, SEMES aconseja "quedarse", salvo que exista un peligro inmediato encima, y "cubrirse la cabeza y el cuello con una almohada". Si estamos en la calle cuando acontece, "hay que permanecer fuera, alejados de fachadas, muros, cornisas, postes, cables eléctricos, árboles, farolas y cristales". "Lo mejor es buscar un espacio abierto, agacharse y protegerse hasta que pase el temblor", sentencia.

cuando acontece, "hay que permanecer fuera, alejados de fachadas, muros, cornisas, postes, cables eléctricos, árboles, farolas y cristales". "Lo mejor es buscar un espacio abierto, agacharse y protegerse hasta que pase el temblor", sentencia. En coche : "pararse en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles, cables, edificios o árboles; activar las luces de emergencia y permanecer dentro del vehículo hasta que deje de temblar".

: "pararse en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles, cables, edificios o árboles; activar las luces de emergencia y permanecer dentro del vehículo hasta que deje de temblar". Cerca de la costa: "Si el terremoto ha sido fuerte o prolongado, al finalizar el temblor hay que dirigirse inmediatamente a una zona alta o tierra adentro, sin esperar a recibir una alerta oficial para alejarse de la costa".

¿Y después del terremoto?

Terminados los temblores es fundamental, según recalca SEMES, "mantener la calma y esperar unos segundos antes de moverse". Como puede haber cristales o escombros en el suelo, "mejor ponerse calzado resistente para evitar cortes".

Además, y tras comprobar si hay personas heridas alrededor, "ayudar solo si se puede hacerlo sin ponerse en riesgo". A quienes necesiten «ayuda adicional para desplazarse, comunicarse o acceder a la información», acompañarles y ofrecer instrucciones claras.

La revisión de las consecuencias ha de continuar para ver "si hay daños estructurales, olor a gas, cables caídos, fugas de agua o incendios". Conveniente desconectar los suministros si no entraña riesgo. Y ante la sospecha de fuga de gas, "no encender velas, mecheros, interruptores ni aparatos eléctricos".

"Si el edificio presenta grietas importantes, deformaciones, desprendimientos o riesgo de colapso", añade SEMES, "salir de forma ordenada por las escaleras y alejarse de fachadas y cornisas".

Para comunicar con allegados o familiares, usar preferentemente mensajes de texto o aplicaciones de mensajería para "evitar la saturación de las redes telefónicas".

SEMES recomienda "seguir siempre la información de fuentes oficiales y no difundir rumores ni mensajes no verificados".

Como medidas higiénico-dietéticas:

Consumir agua potable o autorizada y alimentos en buen estado.

Mantener una correcta higiene de manos.

Desechar los productos contaminados o que hayan perdido la cadena de frío.

El riesgo de quedar atrapado entre escombros es alto en tragedias así, por lo que SEMES aconseja para estos casos:

Cubrirse la boca y la nariz con una tela.

Evitar gritar para no inhalar polvo.

Conservar energía y hacer señales mediante golpes en tuberías, paredes o estructuras firmes.

Usar un silbato si se dispone de él.

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"Preparar la vivienda, practicar simulacros y recordar tres gestos (agacharse, cubrirse y sujetarse)". Se reducirá el riesgo de "lesiones" y se facilitará "una respuesta más segura hasta la llegada de los servicios de emergencia", concluye SEMES.