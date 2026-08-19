Catalunya activa la alerta por calor intenso ante la continuidad del episodio de altas temperaturas

A la espera de que llegue el anunciado cambio de tiempo, que traerá lluvias torrenciales, Protecció Civil ha activado este miércoles en fase de alerta el Plan territorial de Protección Civil de Catalunya (Procicat) por calor intenso y calor nocturna ante la continuidad del episodio de altas temperaturas y las previsiones del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Según el Meteocat, este miércoles se mantiene el aviso por calor diurna intensa, con un grado de peligro máximo de 3 sobre 6, y la afectación se prevé desde la mañana y hasta la tarde-noche en comarcas del tercio sur, Ponent, la Catalunya Central y el litoral y prelitoral sur y central. La temperatura máxima será ligeramente más alta y podrían superarse los 40°C en la zona de Lleida y en el interior de las Terres de l’Ebre.

De cara a este jueves, la calor diurna intensa quedará más restringida al litoral sur y central, con un grado de peligro máximo de 1 sobre 6. También hay un aviso por calor nocturna durante la madrugada en comarcas del litoral sur y central.

La activación de la alerta del Procicat responde a la continuidad de varios días con avisos por calor, tanto diurna como nocturna. De acuerdo con el Meteocat, el miércoles ha empezado con una temperatura mínima que no ha bajado de los 10 °C en ningún punto y que en la costa ha subido por encima de los 25 °C en casi todo el litoral central y sur, y de forma más puntual en el norte. A las seis de la mañana, la temperatura en el barrio del Raval de Barcelona era de 27,8 °C.

En este contexto de altas temperaturas, el Plan de actuación para prevenir los efectos de las posibles olas de calor sobre la salud (POCS) se encuentra en fase 2. Protecció Civil recuerda que hay que hidratarse con mucha frecuencia, recomienda evitar salir a la calle y realizar actividades físicas intensas durante las horas de máxima insolación, y recuerda que hay que cuidar especialmente a las personas más vulnerables.

También aconseja mantener la vivienda lo más fresca posible, bajando las persianas durante el día y ventilando a primera hora de la mañana o durante la noche. Siempre que sea posible, se recomienda utilizar espacios climatizados o refugios climáticos habilitados por los municipios.

Riesgo de incendio forestal y lluvias

Por otro lado, el Plan especial de emergencias por incendios forestales de Catalunya (Infocat) se encuentra este miércoles en situación de prealerta ante el elevado riesgo de incendio forestal. La prealerta afecta especialmente a las comarcas del Priorat y la Ribera d’Ebre, donde el peligro de incendio forestal es muy alto y significativamente extenso. Los mapas de riesgo muestran, sin embargo, una situación elevada en un ámbito más amplio, especialmente en las Terres de l’Ebre, Tarragona y Ponent, así como en algunos sectores de la Catalunya Central.

En paralelo, el Plan Inuncat también está activado en situación de prealerta por la previsión de lluvias intensas desde esta tarde de miércoles y hasta el viernes, con la previsión de chubascos que pueden superar los 20 l/m² en 30 minutos e ir acompañados de tormenta.