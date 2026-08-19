El Govern plantea que los AVE de Madrid entren a Barcelona por la Sagrera

El Govern quiere que los trenes de alta velocidad procedentes de Madrid puedan entrar directamente por la futura estación de La Sagrera a través de un nuevo ramal de alta velocidad en el Vallès que conecte Martorell y Mollet con la capital catalana. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, la empresa pública Ifercat ha incluido esta opción en el estudio de la primera fase del Eix Transversal Ferroviari, que ya ha salido a licitación por 1,1 millón de euros y que tiene que sentar las bases de cómo será el futuro corredor mixto de pasajeros y mercancías entre Lleida, Igualada, Martorell y Barcelona.

La Generalitat se suma así a los planes del Ministerio de Transportes, que está estudiando por su cuenta la construcción de este nuevo ramal dentro de su proyecto para que los AVE unan Barcelona con Madrid en menos de dos horas. "El Govern está reactivando una infraestructura estratégica para reforzar la capacidad, la eficiencia y el equilibrio de la red ferroviaria catalana", ha celebrado la consellera d'Habitatge, Territori i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.

El estudio de la primera fase del Eix Transversal Ferroviari sentará las bases del corredor mixto de pasajeros y mercancías entre Lleida, Igualada, Martorell y Barcelona

La entrada de la alta velocidad de Madrid por La Sagrera es una de las principales novedades del proyecto respecto a lo que se planteó en 2010, cuando se estudió por primera vez la creación de este Eix Transversal Ferroviari. La idea entonces era crear un corredor de alta velocidad y mercancías que uniera Lleida con Girona pasando por ciudades como Manresa y Vic y se contemplaba crear un ramal adicional entre Igualada y Martorell. Desde allí, los trenes de mercancías recuperaban su trayecto habitual hasta el Port de Barcelona compartiendo vías con la R4 de Rodalies y los trenes de Alta Velocidad podían unirse a las vías habituales y encarar su trayecto hacia Sants. Ahora, además de esta conexión, el estudio deberá detallar el trazado de un nuevo ramal desde Martorell hacia el Vallès para conectar con las vías de alta velocidad que unen La Sagrera con la frontera francesa.

Mapa que muestra la primera fase del Eix Transversal Ferroviari

Guiño al Ministerio

Fue el Ministerio de Transportes quien, por primera vez, abrió la posibilidad de habilitar un nuevo acceso de los AVE de Madrid por La Sagrera el pasado diciembre. Se trata de un proyecto completamente independiente y que se enmarca en su plan para que el trayecto entre ambas ciudades se reduzca a menos de dos horas con trenes que puedan llegar hasta los 350 km/h. El ministerio encabezado por Óscar Puente estudia actualmente la viabilidad de este proyecto: su estudio licitado tiene un plazo de tres años de redacción y el de la Generalitat debería estar listo en unos 28 meses.

El nuevo acceso por la Sagrera permitirá aumentar la capacidad de pasajeros en el corredor Madrid-Barcelona y recortar el tiempo de viaje entre Barcelona y Lleida

La Generalitat, por su parte, ya previó el pasado marzo, cuando encargó a Ifercat actualizar los estudios que se habían hecho en 2010, que sus nuevos trabajos fueran compatibles con las intenciones de Transportes. De hecho, entre los retos que se marcó el Departament de Territori cuando se reactivó el plan se encontraba "introducir la visión de que el Eix Transversal Ferroviari también debe ser una nueva entrada de la línea Madrid-Barcelona". Se aspira a que los documentos técnicos que deben ser actualizados permitan, más tarde, negociar directamente con el ministerio para evitar una "duplicidad de proyectos".

El nuevo acceso tiene que servir para aumentar la capacidad de pasajeros en el corredor Madrid-Barcelona y también para tratar de recortar el tiempo de viaje entre Barcelona y Lleida de la actual línea.

Una nueva red

Más allá de este nuevo ramal por el Vallès y del nuevo acceso, la primera fase del Eix Transversal Ferroviari deberá también definir con claridad por dónde deben discurrir las nuevas vías entre Lleida, Igualada y Martorell. Son casi 200 kilómetros de raíles que deberán discurrir en paralelo a corredores ya existentes de Rodalies y Regionals como los de la RL3 y RL4, que van desde Lleida hasta Manresa. La idea en 2009 y que también aparece reflejada en los pliegos técnicos de la nueva licitación, a la que ha accedido EL PERIÓDICO, es que los trenes de alta velocidad se detengan en al menos una parada por cada comarca de las que atraviese la nueva línea.

La intención del Govern es "establecer una red de servicios regionales de viajeros en alta velocidad en Catalunya, conectando las principales ciudades sin necesidad de entrar siempre en Barcelona"

Así, en los proyectos de 2010 se contemplaba una parada en algún punto por determinar del Pla d'Urgell, otra en Vilagrassa (Urgell) donde se podría hacer transbordo con la RL3 y la RL4 de Rodalies –a la espera de ser traspasadas este otoño a los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)–, y otra estación por determinar en la Segarra antes de detenerse de nuevo en Igualada, donde conectaría con la línea Llobregat-Anoia de FGC.

Todo ello tiene que ir de la mano con el nuevo Pla de Serveis Ferroviaris de la Generalitat que presentó recientemente la Conselleria de Territori y que ya puso el acento en la necesidad de empezar a plantear una red catalana propia de alta velocidad. Así lo recuerdan las condiciones del documento de licitación, que pide que el nuevo estudio tenga en cuenta que la intención del Govern es "establecer una red de servicios regionales de viajeros en alta velocidad en Catalunya, conectando las principales ciudades sin necesidad de entrar siempre en Barcelona".

Alivio a las mercancías

El nuevo Eix Transversal Ferroviari también tiene por objetivo dar un impulso al tráfico de los trenes de mercancías en Catalunya, creando un 'by-pass' que evite que tengan que pasar por la región metropolitana. El nuevo corredor permitirá, por ejemplo, tener una ruta alternativa hacia el norte de Europa que no pase por el Túnel de Rubí, que afectó gravemente a la logística durante las semanas que estuvo cerrado al tráfico tras el accidente de Gelida.

Para la consellera Paneque, "la implantación del ancho internacional en el Corredor Mediterráneo y la modernización del corredor del Ebro" hacen aún más necesaria la implementación del Eix Transversal. Hoy por hoy, estos dos corredores confluyen en Tarragona y desde allí avanzan hacia Barcelona por el Penedès y el Vallès. La intención de la Generalitat es evitar una congestión excesiva en ese tramo ante el previsible aumento del tráfico.

De momento, la empresa a la que se le encargue el estudio deberá analizar al detalle "la situación global del tráfico de los trenes de mercancías por Catalunya desde los Corredores Mediterráneo y del Ebro hacia Europa". Después deberá proponer el trazado final del primer tramo del Eix Transversal y aclarar si alguno de los tramos existentes de mercancías –como el del Vallès– debe ser ampliados con más vías para prevenir futuros cuellos de botella en la red.