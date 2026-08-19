Sentencia de Daniel Sancho, en directo | Última hora de la condena y el veredicto del Tribunal de Tailandia

El Tribunal de Apelaciones de Phuket (Tailandia) aseguró este lunes a EFE que ya está lista la sentencia sobre los recursos presentados por el caso de Daniel Sancho, español condenado a cadena perpetua en el país asiático por el asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta.

EL PERIÓDICO abre un directo con las últimas noticias del veredicto del tribunal en Tailandia

Durante las primeras declaraciones, Sancho no contó con un traductor oficial al español, un argumento que su defensa utilizó sin éxito para intentar anular el proceso.

Viajes de la embajada La embajada española realiza visitas periódicas obligatorias para vigilar que se respeten los derechos humanos básicos del detenido.

Próximos pasos legales Lectura pública: El Tribunal de Samui notificará formalmente la fecha para abrir el veredicto enviado desde Phuket. Recurso ante el Supremo: Ninguna de las dos partes está obligada a aceptar este fallo; ambas disponen de una última vía de apelación ante el Tribunal Supremo de Tailandia. Bloqueo del traslado a España: Hasta que no se agoten los recursos y la sentencia sea 100% firme, Sancho no puede iniciar los trámites para solicitar su traslado a cárceles españolas bajo los convenios bilaterales existentes. Actualmente continúa recluido en la prisión de Surat Thani.

¿Cuál es la postura de la acusación? La petición inicial de la acusación es que presentaron un recurso solicitando elevar el castigo a la pena de muerte, alegando la contundencia de las pruebas policiales. Actualmente, y según declaraciones de su abogado Juan Gonzalo Ospina a agencias de noticias, la familia confía plenamente en que el tribunal confirme y mantenga la cadena perpetua. Esto se debe a que los tribunales de apelación tailandeses suelen respaldar los dictámenes de primera instancia.

¿Cuál es la estrategia de la defensa? El equipo legal de Sancho solicita la celebración de una nueva vista o la repetición del juicio. Por ello, exigen la comparecencia de nuevos testigos que no pudieron declarar en el proceso inicial. Insisten en que la muerte de Edwin Arrieta no fue un asesinato premeditado, sino un accidente derivado de una pelea en la que Sancho se defendió.

¿Qué pasa con los plazos ahora? Los tribunales tailandeses perfilan la resolución definitiva, aunque todavía no se ha fijado una fecha exacta para la lectura de la decisión del tribunal de apelaciones.

Su petición de boxeo ¿Sabías que Daniel Sancho pidió boxear? Al ingresar en la prisión de alta seguridad de Surat Thani, Sancho solicitó formalmente seis pares de guantes de boxeo, un protector bucal, protectores de pecho y espinillas para entrenar.

¿Qué pasa con el entorno de Daniel Sancho? El actor Rodolfo Sancho ha retomado sus proyectos profesionales en la televisión mientras compagina el seguimiento legal del caso de su hijo. Hace poco, salió un bulo relacionado con una supuesta detención en México que fue generado por inteligencia artificial, ubicándolo en el foco mediático otra vez. Por otro lado, la madre de Daniel, Sílvia Bronchalo, ha manifestado en apariciones recientes el desgaste emocional de estos años y ha desmentido supuestos privilegios de su hijo en la cárcel.

Tres años del asesinato de Daniel Sancho a Edwin Arrieta en Tailandia ¿Cuál fue el veredicto? ¿Cuánta condena aún debe cumplir? ¿Podría volver a España? ¿Y recibir un indulto? Daniel Sancho ha cumplido este mes tres años en prisión desde su detención en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. La situación procesal del hijo del actor Rodolfo Sancho apenas ha cambiado en estos años: no existe actualmente ninguna solicitud de indulto pendiente de resolución y el siguiente paso clave del caso sigue siendo el fallo del Tribunal de Apelaciones de Phuket. Lea aquí la noticia completa.