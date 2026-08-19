Movilidad ferroviaria
Cortadas la RL3 y la RL4 de Rodalies de Lleida por una incidencia en la infraestructura entre Bell-lloc d'Urgell y Cervera
Renfe está gestionando un servicio alternativo por carretera entre Lleida y Manresa
Retrasos en la R4 por una incidencia en la infraestructura en Castellbisbal
Una incidencia en Cunit provoca retrasos en la R2 Sud, R13, R14, R15 y R16
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Las líneas RL3 y RL4 de Rodalies de Lleida se encuentran suspendidas debido a un fallo en la infraestructura que se ha producido entre las estaciones de Bell-lloc d'Ugell y Cercera, según ha comunicado Rodalies a través de sus canales oficiales de comunicación. El corte afecta a todo el recorrido que realizan ambas líneas entre Lleida, Cervera y Manresa, respectivamente. Renfe trabaja para establecer un servicio alternativo por carretera entre estas ciudades y las paradas intermedias de las líneas.
Es la segunda incidencia que se registra en la infraestructura esta mañana de miércoles. A primera hora, un nuevo problema cerca de la estación de Castellbisbal ha provocado retrasos de hasta 40 minutos en la R4.
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