Cortadas la RL3 y la RL4 de Rodalies de Lleida por una incidencia en la infraestructura entre Bell-lloc d'Urgell y Cervera

Las líneas RL3 y RL4 de Rodalies de Lleida se encuentran suspendidas debido a un fallo en la infraestructura que se ha producido entre las estaciones de Bell-lloc d'Ugell y Cercera, según ha comunicado Rodalies a través de sus canales oficiales de comunicación. El corte afecta a todo el recorrido que realizan ambas líneas entre Lleida, Cervera y Manresa, respectivamente. Renfe trabaja para establecer un servicio alternativo por carretera entre estas ciudades y las paradas intermedias de las líneas.

Es la segunda incidencia que se registra en la infraestructura esta mañana de miércoles. A primera hora, un nuevo problema cerca de la estación de Castellbisbal ha provocado retrasos de hasta 40 minutos en la R4.