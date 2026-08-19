Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Daniel SanchoCeutaCalorAvisDelfín AmayaEstrecho OrmuzAVEBarcelonaVallèsAtresmediaAudiencias TV
instagramlinkedin

Movilidad ferroviaria

Cortadas la RL3 y la RL4 de Rodalies de Lleida por una incidencia en la infraestructura entre Bell-lloc d'Urgell y Cervera

Renfe está gestionando un servicio alternativo por carretera entre Lleida y Manresa

Retrasos en la R4 por una incidencia en la infraestructura en Castellbisbal

Una incidencia en Cunit provoca retrasos en la R2 Sud, R13, R14, R15 y R16

Un tren de Rodalies en la estación de Sants

Un tren de Rodalies en la estación de Sants / Pau Gracia / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las líneas RL3 y RL4 de Rodalies de Lleida se encuentran suspendidas debido a un fallo en la infraestructura que se ha producido entre las estaciones de Bell-lloc d'Ugell y Cercera, según ha comunicado Rodalies a través de sus canales oficiales de comunicación. El corte afecta a todo el recorrido que realizan ambas líneas entre Lleida, Cervera y Manresa, respectivamente. Renfe trabaja para establecer un servicio alternativo por carretera entre estas ciudades y las paradas intermedias de las líneas.

Es la segunda incidencia que se registra en la infraestructura esta mañana de miércoles. A primera hora, un nuevo problema cerca de la estación de Castellbisbal ha provocado retrasos de hasta 40 minutos en la R4.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La llegada de un frente atlántico provocará un cambio de tiempo a partir del miércoles y una bajada de las temperaturas en gran parte del país
  2. Sentencia de Daniel Sancho, en directo | Última hora del veredicto del Tribunal de Phuket, en Tailandia, sobre los recursos presentados
  3. Científicos italianos denuncian el robo de instrumentos valorados en más de 50.000 euros tras un viaje a España para estudiar el eclipse
  4. El único superviviente de la tribu del salto base de la película 'La fiera': 'Lo que nos pasó fue como una maldición
  5. Unas monjas italianas batallan para conservar la playa que gestionan desde los años 70: '¿Por qué quieren quitárnosla?
  6. ¿Fin del verano en Catalunya? Empieza la cuenta atrás para el descenso de las temperaturas
  7. La fiera': así es la trágica historia real de la pandilla de salto base que sufrió otra muerte durante el rodaje de la película
  8. Un fallo en el aire acondicionado obliga a suspender un tren de Rodalies en El Prat y a desalojar a los pasajeros

Cortadas la RL3 y la RL4 de Rodalies de Lleida por una incidencia en la infraestructura entre Bell-lloc d'Urgell y Cervera

Cortadas la RL3 y la RL4 de Rodalies de Lleida por una incidencia en la infraestructura entre Bell-lloc d'Urgell y Cervera

El incendio de Las Hurdes arrasa 2.200 hectáreas y la investigación apunta a que ha sido intencionado

El incendio de Las Hurdes arrasa 2.200 hectáreas y la investigación apunta a que ha sido intencionado

Identifican dos proteínas que con la edad pasan a activar genes relacionados con la inflamación de la piel

Identifican dos proteínas que con la edad pasan a activar genes relacionados con la inflamación de la piel

Catalunya activa avisos por lluvias torrenciales y tormentas ante la llegada de un frente que traerá un cambio de tiempo

Catalunya activa avisos por lluvias torrenciales y tormentas ante la llegada de un frente que traerá un cambio de tiempo

Se desprende una parte del icónico pilar de los acantilados de Moher en Irlanda

Se desprende una parte del icónico pilar de los acantilados de Moher en Irlanda

Cocaína con estampita: llegan paquetes con droga a playas de Castellón, Badalona, Tarragona y Sitges

Cocaína con estampita: llegan paquetes con droga a playas de Castellón, Badalona, Tarragona y Sitges

La familia del menor muerto en el tiroteo de Huelva pide ayuda para esclarecer el crimen: "No tenía nada que ver, estaba cruzando la calle"

La familia del menor muerto en el tiroteo de Huelva pide ayuda para esclarecer el crimen: "No tenía nada que ver, estaba cruzando la calle"