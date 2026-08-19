A petición de los bomberos
Cortada la AP7 en ambos sentidos en Gelida por el incendio de un camión que también corta la R4 entre Sant Sadurní y Martorell
Renfe prepara un servicio alternativo por carretera mientras las bomberos tratan de apagar el fuego, que ha afectado a vegetación cercana a las vías
Cortadas la RL3 y la RL4 de Rodalies de Lleida por una incidencia en la infraestructura entre Bell-lloc d'Urgell y Cervera
Retrasos en la R4 por una incidencia en la infraestructura en Castellbisbal
El incendio de un camión en la AP7 a la altura de Gelida ha obligado a cortar la autopista completamente en ambos sentidos. Las llamas han alcanzado vegetación cercana tanto a la carretera como a las vías de la R4, que ha quedado interrumpida entre Sant Sadurní d'Anoia y Martorell Central a petición de los Bombers de la Generalitat. Las llamas han alcanzado vegetación cercana tanto a la carretera como a las vías del tren
Los bomberos han recibido el aviso del 112 a las 14.30 horas y trabajan con con dos dotaciones aéreas y 12 terrestres para tratar de sofocar las llamas.
Protecció Civil ha activado la prealerta del plan Ferrocat ante la interrupción del tráfico ferroviario en ese punto. Se trata de la segunda incidencia que afecta este miércoles a la R4. Esta misma mañana, un problema con la infraestructura cerca de la estación de Castellbisbal ha provocado retrasos de más de 40 minutos.
Los incidentes se suman también a los problemas que se han registrado este miércoles en las líneas de Rodalies de Lleida. La RL3 (Lleida-Cervera) y la RL4 (Lleida-Manresa) han quedado cortadas debido a una incidencia en la infraetsructura cerca de la estación de Cervera.
[Habrá ampliación]
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