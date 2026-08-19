La Comunitat Valenciana se adentra en 24 horas de calor extremo: 44 grados de día y 30 ºC de noche

Aviso rojo por calor extremo hoy miércoles en la Comunitat Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado el nivel de riesgo máximo por altas temperaturas en el litoral de la provincia de Valencia y el litoral norte de Alicante con los termómetros que podrían dispararse hasta los 44 grados. Aemet establece la jornada de hoy miércoles como la más complicada de este nuevo episodio de altas temperaturas. La previsión para el día de hoy está marcada por el viento de poniente, la baja humedad y unas condiciones especialmente desfavorables para la propagación de incendios forestales. El viento de poniente soplará de forma persistente durante buena parte de la jornada y continuará durante la madrugada y las primeras horas del jueves.

La combinación de viento, temperaturas extremas y aire muy seco hará que los termómetros puedan alcanzar entre 42 y 44 grados en buena parte de la Comunitat Valenciana, con una sensación térmica que podría elevarse muy por encima de los 45.

Calor y noche tórrida

El aviso rojo entra en vigor este miércoles a las 13:00 horas, y decaerá a las 20:59 horas. No llegará a 24 horas de extrema alerta por el que se considera uno de los episodios de calor extremo más brutales del verano en la Comunitat Valenciana. La peor parte se la llevará las comarcas situadas al litoral sur de la provincia de Valencia, con máximas que alcanzarán previsiblemente los 44 grados esta jornada, tal como informan desde la Aemet. Por su parte, las comarcas situadas al norte tampoco se librarán del sofocante calor, con máximas de hsata 43 grados, mientras que el litoral norte de Alicante los termómetros llegarán a los 42 grados.

Y si el día será sofocante, la noche de este miércoles se espera tórrida, con temperaturas que superarán los 30 grados en la ciudad de València según arrojan algunos modelos.

El resto del territorio valenciano, a excepción del litoral norte e interior de Castellón, se mantiene en alerta naranja con temperaturas hasta 43 grados en el interior sur de Valencia, 40 grados en el interior y litoral sur de Alicante, y 39 grados en el interior norte y litoral sur de Castellón.

Cambio de tiempo a partir del jueves

Este jueves se espera un cambio de tiempo significativo con el paso de una vaguada que atravesará rápidamente la Península Ibérica, acompañada de la entrada de una masa polar más fresca, según informa Aemet.

En la Comunitat Valenciana los avisos por calor bajan a nivel amarillo en todo el litoral valenciano, con máximas previstas de 36 grados. El interior de la Comunitat Valenciana, además, se encuentra en aviso amarillo por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento entre las 12:00 y las 21:59 horas. El cambio se hará más notable durante el fin de semana, cuando se espera un acusado descenso de las temperaturas que se prolongará durante los primeros días de la próxima semana. Además, no se descartan también chubascos localmente fuertes en zonas del norte de la Comunitat Valenciana.

Calor extremo este miércoles en València / Germán Caballero

Quinto aviso rojo del verano

Por quinta vez, se activa el aviso rojo después de los producidos en los días 7, 8, 15 y 23 de julio y ahora el 19 de agosto. El dato contrasta con los tres días de aviso rojo registrados tanto en 2025 como en 2021.

Se trata de la primera vez desde que se implantó el plan METEOALERTA que en un mismo año se activa cinco veces este aviso.

La primera mitad de agosto, la más cálida desde 1950

El nuevo episodio llega después de una primera mitad de agosto especialmente cálida en la Comunitat Valenciana. Según Aemet, los primeros quince días de este mes han sido los más cálidos desde, al menos, 1950, con una anomalía térmica de 2,8 grados por encima de la media.

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Aunque las temperaturas han sido algo inferiores a las registradas durante los episodios extremos de julio, el calor se ha mantenido de forma persistente durante buena parte de agosto, acumulando un importante estrés térmico tanto en la población como en el medio natural.