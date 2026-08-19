Los carriles bici de Salt sufren modificaciones debido a un error en el proyecto original

El Ajuntament de Salt ha admitido "un error" en el proyecto de los carriles bici que se comenzaron a ejecutar en diferentes calles del municipio a finales de mayo. En un comunicado que ha hecho llegar a los vecinos, el consistorio detalla que los servicios técnicos municipales detectaron "incongruencias técnicas" en el proyecto que "condicionaban la viabilidad de la obra prevista".

En un principio, se comunicó que los carriles bici del paseo de Marquès de Camps y de las calles Francesc Macià y Doctor Castany estarían terminados entre finales de octubre y principios de noviembre. Ahora, sin embargo, una parte del proyecto deberá revisarse y modificarse, una situación que podría comportar cambios en los plazos y en el coste de las obras, adjudicadas por unos 729.000 euros. Según explica el Ayuntamiento, las incongruencias detectadas son consecuencia de un "error del proyecto original", que había sido "encargado a una empresa externa".

Cuando se detectó el problema, se decidió "detener inmediatamente" las obras en el paseo de Marquès de Camps hasta encontrar "una solución", y aprovechar la interrupción para "revisar el proyecto en su conjunto".

El PSC ya denunció hace unos días que las obras en un tramo del paseo estaban prácticamente terminadas, pero que se habían tenido que "derribar casi íntegramente para corregir importantes defectos de ejecución".

A finales de mayo se comenzaron las obras entre la rotonda de la avenida de la Pau y la calle Guilleries, en dirección al centro de la localidad. La previsión era mantener cortado este tramo hasta el 28 de junio, pero, a día de hoy, los vehículos siguen sin poder circular por él. En el mismo escrito, el Ayuntamiento avisa de que el tramo del paseo de Marquès de Camps entre el paseo dels Països Catalans y la calle Major "está todavía en revisión" y, por tanto, está "pendiente de la decisión final sobre la solución definitiva".

Algunas modificaciones

El documento también especifica que, en la revisión del proyecto, se han incorporado algunas de las cuestiones planteadas por los vecinos durante el Consejo de Barrio celebrado el pasado 7 de julio, en relación con el carril bici de la calle Francesc Macià.

Los vecinos propusieron mejorar los cruces y aprovechar la anchura de la acera del parque de la Massana para reducir el impacto sobre las plazas de aparcamiento y mantener una isla de contenedores que inicialmente se quería eliminar.

El Ayuntamiento concreta que, finalmente, el carril bici entre las calles Guilleries y Roca Delpech "transcurrirá por encima de la acera, manteniendo la isla de contenedores y evitando así la pérdida de 7 plazas de estacionamiento de vehículos y 7 de motos".

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Por ello, se restablecerá el «pequeño tramo» de acera del parque de la Massana que se había demolido. Por otro lado, en el tramo entre la calle Roca Delpech y el paseo dels Països Catalans todavía se está trabajando "para buscar la mejor solución posible".