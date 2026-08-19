Previsión meteorológica
Catalunya activa avisos por lluvias torrenciales y tormentas ante la llegada de un frente que traerá un cambio de tiempo
Los avisos, emitidos por Meteocat, engloban a una docena de comarcas pirenaicas y litorales y se extienden desde este miércoles por la tarde hasta como mínimo el viernes
Los restos de la dana y la llegada de un frente atlántico provocarán un cambio de tiempo a partir del miércoles y una bajada de las temperaturas
La llegada de una vaguada y de un frente atlántico, sumados a los restos de la dana que el pasado fin de semana atravesó España, provocará un cambio de tiempo en las próximas horas. En Catalunya, Meteocat ha activado avisos por intensidad de lluvias ante la formación de posibles chubascos de carácter torrencial que podrían descargar hasta 20 litros por metro cuadrado en periodos de apenas 30 minutos. Los avisos afectan a una docena de comarcas pirenaicas y del litoral y se extienden desde este miércoles por la tarde hasta como mínimo el viernes. Protecció Civil, por su parte, ha activado la prealerta de su plan frente a inundaciones ante la llegada de estas intensas lluvias y pide a la población extremar precauciones durante estos episodios y, sobre todo, alejarse de zonas potencialmente inundables durante los momentos álgidos del temporal.
Este miércoles son al menos tres las comarcas en alerta por intensidad de lluvia: Empordà, Garrotxa y Ripollès. El jueves, además de estas, se sumarán a la lista Terra Alta, Baix Ebre y Montsià así como todas las costeras desde el Garraf y Tarragonès hasta Terres de l'Ebre. El viernes, en cambio, estarán en aviso zonas como la Selva, Maresme, Vallès, Barcelonès y Baix Llobregat. En todos los casos, los avisos activados son de nivel amarillo y se concentran, en su mayoría, durante la tarde y noche de los respectivos días. Los modelos apuntan que el peligro estimado para este episodio se corresponde a un nivel 2 sobre 6 en la escala de riesgos meteorológicos. Los pronósticos apuntan a que durante este episodio podrían registrarse descargas de hasta 20 litros por metro cuadrado en periodos de media hora.
En los próximos días, los avisos por lluvias se intercalarán con los de calor. Este miércoles, por ejemplo, hay avisos por altas temperaturas en el Ponent de Lleida, sobre todo en el Segrià y Ribera d'Ebre, así como en Terres de l'Ebre, Baix Llobregat, Vallès y Bages. Gran parte del litoral catalán, desde el Barcelonès hasta el extremo sur, también tendrán que activar en las próximas horas avisos por calor nocturno ante otra tanda de noches tórridas que, en algunos casos, podrían rozar los 30 grados. Los expertos afirman que el calor tenderá a aflojar a partir del jueves y viernes, cuando la llegada del frente atlántico provocará un descenso generalizado de las temperaturas.
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