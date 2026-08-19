Epidemia
Alertan de que los casos de sarna en los militares de Ceuta podría dispararse a más de 60
Los suboficiales cuestionan las condiciones de alojamiento y trabajo de los militares desplegados y exigen una respuesta de Defensa
EFE
La Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO) ha advertido de que el número de militares afectados por sarna en Ceuta podría ser superior al de los casos confirmados hasta ahora y superar los 60 infectados.
Antonio Seoane, representante de ASFASPRO, ha señalado que hay "unos veinticuatro casos" con la enfermedad desarrollada, mientras que la sintomatología alcanza a otros 40 efectivos, aunque ha reconocido que todavía es difícil conocer el alcance real debido al periodo que transcurre entre el contagio y la aparición de los síntomas.
Seoane ha reclamado al Ministerio de Defensa que asuma su responsabilidad y ha cuestionado que se intente desvincular los contagios de las condiciones del despliegue.
A su juicio, tanto si la transmisión se produjo por contacto entre personas como si estuvo relacionada con instalaciones inadecuadas, "el Ministerio tiene una responsabilidad y no puede ni eludirla ni olvidarla ni taparla".
Ha considerado especialmente grave que militares desplegados en Ceuta estén padeciendo una enfermedad que ha calificado como "prácticamente del siglo XIX" y ha defendido que esta situación "no obedece a un Ejército moderno, del siglo XXI".
En este sentido, ha reclamado que no se utilicen alojamientos, colchones o literas que no hayan sido previamente tratados cuando existan riesgos sanitarios.
La asociación también ha denunciado las condiciones de trabajo de los efectivos, con jornadas que están llegando a superar las trece horas diarias, y ha reclamado a Defensa que establezca una compensación económica por servicios extraordinarios una vez finalice el despliegue, ya que "una dieta de manutención al 100 % no paga el sobreesfuerzo".
Seoane también ha pedido al Ministerio que intervenga ante la posible utilización de la antigua Fábrica de Harina para atender la situación migratoria, al considerar que puede afectar a familias de militares residentes en Ceuta.
Sobre la alimentación de los efectivos, ha reconocido que la situación ha mejorado tras los primeros días del despliegue, aunque ha apuntado, después de más de dos semanas, deben mantenerse unas condiciones adecuadas.
- La llegada de un frente atlántico provocará un cambio de tiempo a partir del miércoles y una bajada de las temperaturas en gran parte del país
- Sentencia de Daniel Sancho, en directo | Última hora del veredicto del Tribunal de Phuket, en Tailandia, sobre los recursos presentados
- Científicos italianos denuncian el robo de instrumentos valorados en más de 50.000 euros tras un viaje a España para estudiar el eclipse
- El único superviviente de la tribu del salto base de la película 'La fiera': 'Lo que nos pasó fue como una maldición
- Unas monjas italianas batallan para conservar la playa que gestionan desde los años 70: '¿Por qué quieren quitárnosla?
- ¿Fin del verano en Catalunya? Empieza la cuenta atrás para el descenso de las temperaturas
- La fiera': así es la trágica historia real de la pandilla de salto base que sufrió otra muerte durante el rodaje de la película
- Un fallo en el aire acondicionado obliga a suspender un tren de Rodalies en El Prat y a desalojar a los pasajeros